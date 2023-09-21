Дорожные камеры Москвы начали выписывать штрафы за непристегнутых пассажиров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению ведомства, руководитель дептранса Максим Ликсутов заявил, что в Москве установили 206 камер с нейросетью, которая определяет, пристегнут ли ремень безопасности у пассажиров. Штраф в 1 тыс. рублей при этом будет получать собственник автомобиля.

Как пишет «Коммерсант», Лискутов заявил также, что сотрудники центра организации дорожного движения будут рассматривать каждый случай, а «любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта».

Ранее страховщики анонсировали штрафы по камерам за отсутствие ОСАГО.