Юрист: Земельным инвесторам придется становиться дачниками

Земельный юрист Кузнецов рассказал, на ком отразится инициатива обязать дачников осваивать выделенные им земли

Tекст: Татьяна Косолапова

В Земельный кодекс и закон о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд предложили внести ряд изменений, в числе которых освоение земельного участка в течение первых трех лет. Данный законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.



«Вопрос изъятия земельных участков у садоводов или членов садового некоммерческого товарищества (СНТ) на самом деле не новый. И такая судебная практика давно уже существует, в том числе и в нашем регионе – Калининградской области», – говорит Кузнецов.

Он рассказывает, что в Гурьевском районе Калининградской области выделялись земельные участки под строительство. И когда граждане не осваивали эту территорию, то ее изымали. Подобные ситуации часто встречаются и в Зеленоградске, и в Светлогорском и Пионерском районах, и на Куршской косе по сей день.

«Когда лица не обрабатывают земельные участки, либо председатель СНТ, либо муниципальный контроль, либо администрация обращается с предписанием и привлекает лицо, как правило, к административной ответственности по статье 8.8 КоАП РФ – использование земельных участков не по целевому назначению. Как правило, в первый раз назначается штраф, затем процедура несколько раз повторяется, но в итоге участок изымается», – рассказывает юрист.

Он подчеркивает, сейчас в России есть люди, которые занимаются инвестициями в землю – вкладывают деньги, а потом просто ждут подорожания земель, чтобы их перепродать выгодно. Предложенный законопроект заставит этих граждан осваивать земли и не держать земельные участки как актив.

«Не станет таких земельных участков, которые не обрабатывают, а сейчас их можно встретить чуть ли не в каждом СНТ. Если это стимулирует людей к работе на своем участке, я это оцениваю, в принципе, как положительную сторону», – считает Кузнецов.

При этом он отмечает, что нужно не допустить недобросовестного исполнения закона. Например, юрист опасается, что может возникнуть ситуация, когда у соседей конфликтные отношения и один на другого начнет жаловаться, что якобы тот не облагораживает землю, и просить, чтобы у соседа изъяли участок.

Также необходима защита от ситуации, когда у собственника по каким-то причинам нет возможности облагораживать свою территорию: например, владелец заболел и ему стало тяжело ухаживать за участком. Или когда в наследство достался участок человеку, живущему в другом городе.

Ранее в Госдуме приняли законопроект, согласно которому собственники, землевладельцы, землепользователи и арендаторы участков обязаны обеспечить защиту земель от инвазивных растений, в частности, борщевика.

