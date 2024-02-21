Плохое зрение носорога – это не его проблемы. Русская культура настолько огромна, глубока и способна к затягиванию, что все то, что предлагается украинскими националистами, она зашибет и не заметит. То есть для украинствующих она опасна просто тем, что она есть.4 комментария
Дачников обязали бороться с борщевиком
Госдума приняла в первом чтении закон о борьбе с распространением борщевика
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обеспечении защиты земель от инвазивных растений, в частности, борщевика, эти обязанности закрепят за собственниками, землевладельцами, землепользователями и арендаторами участков.
Кабмин определит перечень таких растений, а также меры борьбы с ними, передает ТАСС.
По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, эффективность мер по борьбе с растениями лежит не столько на собственниках земли, сколько на подготовке реальных рычагов помощи от органов местной власти.
Борьба же с опасными растениями важна не только для сохранения биологического разнообразия экосистем и повышения урожайности, но и для безопасности самих граждан.
В Госдуме пояснили, что борщевик утратил статус сельскохозяйственной культуры и попал в список особо опасных сорняков. Борщевик оказывает негативное влияние не только на сельское хозяйство, но и на биоразнообразие экосистемы в целом.