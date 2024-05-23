Кадыров пригласил Путина в Чечню

Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил президента в Чечню

Tекст: Антон Антонов

Кадыров сообщил в Telegram, что доложил Путину о стабильной социально-экономической ситуации в Чечне и планомерном развитии экономики, процессе реализации свыше 500 инвестпроектов, включая «строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала». «Наглядно показал, как будет выглядеть самый большой микрорайон Грозного », – рассказал Кадыров.

Он также сообщил Путину «об участии региона» в специальной военной операции на Украине – в зону СВО направлено 43,5 тыс. бойцов. Кадыров отметил, что «по первому приказу» в зону СВО могут направить еще «несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва».

Кадыров выразил главе государства благодарность за «поддержку всех начинаний» в Чечне, а также за «личное участие в позитивных изменениях региона».

Напомним, Путин провел видеоконференции с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.