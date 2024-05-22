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Путин поддержал намерение Артамонова участвовать в выборах в Липецкой области
Путин поддержал планы главы Липецкой области Артамонова участвовать в губернаторских выборах в сентябре
Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции поддержал намерение главы Липецкой области Игоря Артамонова участвовать в губернаторских выборах в сентябре.
«Как дела, Игорь Георгиевич?», – спросил Путин. Артамонов ответил, что «в целом, все нормально», после чего приступил к докладу «по ситуации», передает РИА «Новости».
Артамонов в ходе разговора отметил, что «далеко не все сделано в регионе, многое предстоит сделать, развить», и попросил Путина «поддержать выдвижение на пост губернатора Липецкой области на второй срок». Путин ответил, что «разумеется, поддерживает» Артамонова, который «работает напряженно». «И результаты видно», – сказал Путин. Он пожелал Артамонову удачи на выборах.
Артамонов пригласил Путина посетить Добровский район области, отметив, что так должен выглядеть каждый сельский район: «Новая школа, современный детский сад, новый спорткомплекс, бассейн, дома для аграриев, районная больница, МФЦ». Глава региона попросил Путина помочь с ремонтом кампусов детского лагеря «Прометей».
Путин обратил внимание Артамонова на проблему нехватки медиков. Ответы губернатора заставили Путина улыбнуться, передает ТАСС.
Артамонов заявил, что в регионе «уже много денег предлагают врачам», но «все предлагают много денег, чтобы переехали», а «надо, чтобы медики не уезжали». Путин посоветовал «помогать им жильем».
Артамонов сказал, что в регионе «уже на все готовы», докторам медицинских наук, которые приедут в область, предлагают выплачивать по 5 млн рублей, но «потока нет». Путин отметил, что доктора медицинских наук – «это правильно, хорошо», но их «не так уж много», а региону «нужны просто специалисты».
Накануне Путин пожелал главе Калмыкии Бату Хасикову успехов на выборах руководителя республики на новый срок. В единый день голосования 8 сентября 2024 года запланированы 20 прямых выборов глав регионов.