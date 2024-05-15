Памфилова представила проект логотипа единого дня голосования 8 сентября

Tекст: Елизавета Шишкова

«Это была рожденная нами победная галочка, в которую вложено столько души, столько смыслов. Она стала очень мощным объединяющим символом прошедшей кампании. Это для нас очень близкий символ, но он уже уходит в историю», – сказала глава ЦИК Элла Памфилова, передает «Российская газета».

Представленный на заседании ЦИК логотип предстоящих выборов – это прямоугольник с вписанным в него изображением даты – 8 сентября 2024 года в цветах российского триколора. «Мы любим строгие, не витиеватые формы», – отметила Памфилова.





Она также подчеркнула, что это не окончательный вариант, и попросила коллег в регионах обсудить изображение и высказать свое мнение. «Обсуждайте, смотрите, критикуйте, может – что-то лучше пришлете, ждем», – сказала она, напомнив, что до старта новой кампании осталось чуть более двух недель.

В единый день голосования 8 сентября 2024 года запланированы 20 прямых выборов глав регионов.

«Изначально, в апреле было запланировано 16 губернаторских выборов», – напомнила глава ЦИК.

Однако с учетом последних кадровых решений число кампаний выросло до 20, уточнила она. Еще в трех субъектах – Ингушетии, Кабардино-Балкарии и в Крыму – руководителя региона выберут депутаты заксобрания по представлению президента.

Председатель Центризбиркома добавила, что эта цифра не окончательная, она может вырасти к началу июня, когда в регионах стартует избирательная кампания единого дня голосования.

Кроме того, в сентябре запланированы довыборы депутата Госдумы по одному округу – в Хакасии. Прежний депутат ГД от региона Сергей Сокол в прошлом году возглавил заксобрание региона и сдал мандат федерального депутата.

Также в 13 регионах планируются выборы новых составов местных парламентов. А всего в единый день голосования пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний в 83 регионах страны.

