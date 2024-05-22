Путин заслушал доклад о ликвидации последствий паводков в Курганской области

Путин заслушал доклад главы Курганской области Шумкова о ликвидации последствий паводков в регионе

Tекст: Антон Антонов

Путин заявил, что оценивать ущерб и восстанавливать жилой фонд, инфраструктуру нужно быстрее. Шумков сообщил, что обследована половина домов, пострадавших от паводка, более чем 200 из них требуется капитальный ремонт, 13 зданий утеряны. Было затоплено «52 автомобильные дороги и 16 мостов», подтопленными остаются «семь дорог и 11 мостов», передает ТАСС.

Паводок в Курганской области затронул 51 населенный пункт. Глава Курганской области на встрече с Путиным, сообщил, что силы МЧС отработали образцово, передает РИА «Новости».

Шумков сообщил, что «выплаты в размере 10 тыс. получили 13023 гражданина, выплаты в размере 50–100 тыс. рублей получили 3057 граждан».

Путин попросил губернатора обратить внимание на ситуацию со здравоохранением, добавил, что задачи решаемы, но надо целенаправленно работать.

Курганская область входит в число регионов, в которых осенью состоятся губернаторские выборы. Путин заявил: «Что касается будущей работы, то прежде всего, конечно, нужно добиться поддержки граждан». Он считает, что для Шумкова «это вполне достижимая задача», глава региона «работал напряженно в предыдущее время». Президент выразил надежду, что «люди это тоже заметили». Он заявил, что «нужно, конечно, напрямую к людям идти и показывать, что сделано», рассказывать о планах. Он пожелал Шумкову «всего доброго, успехов».

Напомним, Путин утвердил список поручений, касающихся вопросов ликвидации последствий паводков в отдельных регионах.