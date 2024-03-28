Песков: Визит Путина во Вьетнам согласовывается

Путин: Применение F-16 против России сделает их законной целью в любом месте

Путин: F-16 будут уничтожаться в любом месте, если они станут применяться против России

Tекст: Денис Тельманов

«Если они поставят F-16, – об этом говорят, вроде пилотов готовят, – это ситуацию на поле боя не поменяет. И мы будем уничтожать самолеты так же, как мы уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня», – подчеркнул Путин на встрече с военными вертолетчиками в Торжке, передает ТАСС.



Он напомнил, что самолеты F-16 являются носителями ядерного оружия? и пообещал учитывать это при боевом планировании.



«F-16 являются носителями ядерного оружия. И это тоже мы должны будем учитывать», – подчеркнул президент.

Ранее и. о. главы Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что первые истребители F-16 Нидерланды передадут Украине во втором полугодии 2024 года. Речь идет о 42 самолетах.

При этом Дания передаст Украине первые истребители F-16 этим летом, сообщила глава Минобороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

Также сообщалось, что первая группа пилотов ВСУ закончит обучение на истребителях F-16 в США к лету.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американские военные самолеты будут гореть так же, как и американские танки, которые уже уничтожают в зоне СВО.