Едва ли когда-нибудь немцы и те же румыны возместят ущерб, который нанесли тому же Сталинграду. Согласно подсчетам, это около 17 трлн рублей на современный пересчет. Но предъявлять счета стоит всем.4 комментария
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама обсудили двусторонние отношения
Российский лидер Владимир Путин и генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг в ходе телефонного разговора договорились о продолжении контактов, сообщила пресс-служба Кремля.
В сообщении, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что стороны отметили, что Россия и Вьетнам выступают с близких позиций по основным вопросам международной повестки дня. Кроме того, Путин и Фу Чонг выразили уверенность, что российско-вьетнамское всеобъемлющее стратегическое партнерство будет и далее укрепляться.
В Кремле добавили, что беседа прошла в традиционно доброжелательном и конструктивном ключе, и условлено о продолжении диалога на различных уровнях, а также личных контактов.
Как указали в пресс-службе, генсек ЦК Компартии Вьетнама выразил Путину глубокие соболезнования в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Ранее Китай выразил России соболезнования в связи с терактом в Московской области и заявил о решительном осуждении терроризма.