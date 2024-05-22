Для госпереворота в Турции подойдет любая причина

На днях в медиапространстве появилось известие, что в Турции возможен очередной госпереворот. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган собрал по этому поводу экстренное совещание с участием представителей силовых ведомств и Минюста. Поводом к молниеносной реакции главы государства послужило заявление лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели.

По его словам, против правящей коалиции (в составе эрдогановской Партии справедливости и развития и МНР) готовится заговор с целью свержения законно избранных властей. Бахчели уточнил, что основания к его утверждению дает недавний арест неназванных высокопоставленных представителей полиции, а также судебной системы республики в рамках дела «Айхан Бора Каплан». Они планировали повторить сценарий попытки госпереворота 15 июля 2016 года, пояснил политик.

Дело «Айхан Бора Каплан» связано с расследованием в отношении одноименной организованной преступной группировки. Известно, что она долгое время орудовала в турецкой столице Анкаре и относилась едва ли не к разряду «неприкасаемых». Очевидно, такую репутацию группировка получила ввиду ее связей в высших силовых и политических кругах. К слову, арестованные офицеры полиции как раз относились к столичному управлению МВД.

Комментируя масштаб заговора, пустившего корни в Анкаре, Бахчели также добавил: обстановка вокруг этого дела настолько угрожающая, что полумеры приведут к «свержению действующей власти». Видимо, полумерами в данном случае политик считает возможную приостановку силовиками чистки элиты по политическим мотивам.

Кстати, о мотивах. С одной стороны, исключать вероятность политической разборки в Турции нельзя. Так, по мнению ряда турецких экспертов, на одной стороне подковерных процессов может находиться глава МВД Али Ерликая, а на другой – экс-министр ведомства Сулейман Сойлу. Между последним и главой ПНД Девлетом Бахчели, который и поднял вопрос о перевороте, прослеживается связь. К тому же есть данные, согласно которым Бахчели и сам может быть связан с некоторыми группировками.

А с другой – исключать саму вероятность госпереворота в Турции, учитывая, что большая часть из них в прошлом была успешной, опрометчиво. Армия с момента образования республики была главным арбитром и главной движущей силой любого переворота. Четыре раза ей удавалось с минимальными негативными последствиями для себя брать власть в свои руки. Успешности переворотов в прошлом во многом способствовало то обстоятельство, что старый устав турецких вооруженных сил не отделял внешние угрозы от внутренних, допускал весьма расширительные трактовки вплоть до внесения в 2013 году поправок, сориентировавших военные силы исключительно на оборону внешних рубежей.

В ретроспективе интересно отметить и другое. В Турции широко распространено мнение, что отстранение военными от власти и казнь премьер-министра Аднана Мендереса в 1960 году была связана с его попытками наладить широкоформатное сотрудничество с СССР. И действительно, некоторая закономерность между переворотами в Турции и попытками этой страны переориентироваться на Россию – прослеживается. Удивительным образом последней попытке госпереворота в 2016-м также предшествовало «письмо с извинениями» Эрдогана в адрес российского лидера Владимира Путина за инцидент с нашим самолетом в Сирии.

Последняя попытка госпереворота, о которой предупредил именно Бахчели, в июле 2016 года – стала первым провалом армии. Хотя нельзя не признать, что тогда в ней участвовали менее 3% от всего личного состава вооруженных сил – и ни один из представителей Генштаба, как это неоднократно бывало в доэрдогановском прошлом, не взял на себя ответственность за попытку свержения президента на этот раз. Спецслужбы фактически сорвали переворот, вынудив его участников выступить неподготовленными, значительно раньше намеченного срока. Кроме того, в драматических событиях ночи 15 июля, когда погибли более 250 гражданских и военных, принимали участие и подчиненные Управления жандармерии, которое является подведомственным МВД учреждением. То есть именно той структуры, где крамола и пустила корни сегодня.

Похоже, что потенциальные заговорщики вполне могли учесть технические накладки прошлого с неконституционной сменой власти военными. Заговорщикам стало ясно, что успех дела – свержение Эрдогана – зависит от того, насколько им удастся инкорпорироваться в существующую политическую систему, заручиться поддержкой высокопоставленных чиновников и силовиков, а также криминальных структур. Вот почему чистки властями комсостава армии и до попытки госпереворота (дела «Эргенкон» и «Бальоз»), и по итогам путча, а также ряд законодательных ограничений, не позволяющих армии легально вмешиваться в политику, не должны никого вводить в заблуждение. И уж тем более притуплять бдительность турецких компетентных органов. Практика показала, что при определенной заинтересованности авторов «оранжевых революций» поводом к свержению законных властей может послужить почти что угодно.

К примеру, вскоре после оглашения неблагоприятных для руководства страны итогов местных выборов восток Турции закипел. Компактно проживающим в восточных провинциях курдам показалось, что власть решением Минюста снять их кандидата Зейдана с выборов оскорбила их. Хотя решение снять кандидата с выборов было продиктовано желанием властей исправить ошибку избиркома, допустившего политика с сомнительным прошлым к электоральному процессу. В итоге официальной Анкаре пришлось пойти на уступки радикальной толпе, которая стала буквально атаковать офисы правящей партии и силовиков.

Турция была и остается лакомым куском для любых западных кукловодов. Страна находится на перекрестке ключевых торговых путей. И Эрдоган лишь укрепляет это геостратегически выгодное положение республики за счет ее включения в перспективные проекты международных экономических коридоров. Неслучайно весной 2024-го Турция, Ирак, ОАЭ и Катар объявили о грандиозном проекте, который к 2028 году может качественно изменить процессы в регионе. Речь идет о транспортно-логистическом проекте «Путь развития», который свяжет Европу и Азию через Турцию и Ирак. Агентство Anadolu назвало его «Новым шелковым путем». Фактически «Путь развития» может стать путем упадка лоббируемого американцами альтернативного коридора «Индия – Ближний Восток – Европа». Даже одной этой причины для Вашингтона достаточно, чтобы стремиться любыми путями поквитаться с Эрдоганом. Но причин можно насчитать еще десятки.