В Госдуме объяснили порядок выплаты пенсий по потере кормильца выпускникам школ

Совершеннолетние выпускники школ продолжат получать пенсию по потере кормильца до 1 сентября пока идет процесс поступления в учебное заведение, об этом стало известно в ходе рабочей встречи зампреда комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольги Занко с уполномоченной по правам ребенка Ленобласти Тамарой Литвиновой.

«Также выплаты подросткам сохранятся на период подработки по направлению государственной службы занятости в свободное от учебы время. Сама получала пенсию по потере кормильца и считаю это решение справедливым. Данная мера улучшит материальное положение более миллиона молодых людей», – приводятся слова Занко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Литвинова добавила, что эту тему часто поднимали на разных уровнях, и она рада, что этот вопрос, наконец-то, разрешился.

Занко и Литвинова договорились о совместной встрече с социально ориентированными НКО Ленинградской области, которые работают с детьми. Как подчеркнула депутат, это поможет узнать о проблемах, с которыми сталкиваются общественники, и помочь в их решении.

Праздник в честь Международного Дня защиты детей состоялся при участии заместителя председателя правительства Ленобласти по социальным вопросам Николая Емельянова, главы администрации Гатчинского муниципального района Людмилы Нещадим, уполномоченной по правам ребенка в Ленобласти Тамарой Литвиновой. Веселые конкурсы и концерт для детей прошли в Гатчинском городском Доме культуры.

Как сообщает ТАСС, совершеннолетние выпускники школ, которые получают пенсию по потере кормильца, продолжат ее получать до 1 сентября – соответствующий закон вступил в силу 1 июня 2022 года. Выплата будет продлена независимо от факта поступления в другое учебное заведение. А те, кто станет студентами, продолжат получать пенсию и дальше – на протяжении всего периода учебы, до наступления 23 лет.