Премьер Грузии отчитался об американской военной помощи

США в настоящее время помогают «модернизировать тактическое снаряжение» сил обороны Грузии, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

В отчете, направленном в парламент страны, он сообщил, что с помощью Америки «развиваются системы разведки и связи, обновляются артиллерийские системы и системы управления огнем».

Глава кабмина сообщил, что в декабре прошлого года завершилась программа подготовки американской стороной девяти мотострелковых батальонов.

Ираклий Гарибашвили отметил, что в 2022 году Грузия уже приобрела в США дополнительную партию американских противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin).

В январе этого года правительство Грузии объявило о выделении 26 млн 246 тыс. 866 долларов на приобретение новой партии комплексов «Джавелин» (Javelin).

В прошлом году администрация Джо Байдена приняла решение продать Грузии партию противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» (Javelin) на общую сумму в 30 млн долларов, сообщало управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности. Грузия запросила 82 ракеты для противотанковых комплексов и 46 командно-пусковых установок. Предлагаемая продажа этих систем, по мнению американских властей, «не приведет к изменению военного баланса в регионе». При этом, с точки зрения Вашингтона, она будет способствовать «поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет усиления безопасности Грузии, которая является стратегическим партнером и ключевым игроком, способствующим безопасности и стабильности в регионе». В Пентагоне считают, что это поможет Грузии усилить свои возможности «защищать суверенитет и территориальную целостность».

Ранее Грузия уже приобрела в США противотанковые комплексы системы Javelin – 410 ракет и 72 пусковые установки. Всего Грузия выделила на их приобретение около 65 млн долларов. Их поставка была завершена в 2019 году.