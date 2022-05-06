Принято решение о восстановлении мемориала «Саур-Могила»

При восстановлении мемориала «Саур-Могила» в Донецке реконструируют из сохранившихся элементов все исторические рельефы, а также изготовят три новых, посвященные событиям 2014–2022 годов.

Восстановлением одного из главных мемориалов Донецкой народной республики «Саур-Могила» займется Российское военно-историческое общество. Скульпторы и архитекторы рассмотрели разработанную ДНР проектно-сметную документацию, а также провели визуальный анализ всех элементов мемориала, который сильно пострадал в ходе столкновений между защитниками ДНР и украинскими националистами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014–2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР. В ближайшее время будут определены объекты строительных работ: площадка под стелу, главная лестница, площадки у рельефов, зона Вечного огня, кубы с датами.

Летом 1943 года курган Саур-Могила близ Донецка вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.

Памятник на Саур-Могиле был открыт 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: «Берегите, берегите, берегите мир!»

Летом 2014 года бои за курган велись между ополченцами ДНР и украинскими силовиками, там появились свежие могилы и символичный колокол. В ходе боев мемориальный комплекс был практически разрушен.

Украинские силовики в попытках выбить обороняющихся с господствующей высоты применили все доступные им средства: в ход шли БМП, танки, артиллерия. Спустя почти месяц, 10 августа, рухнул монумент – многометровая статуя советского война. Бои продолжались более двух месяцев и закончились поражением силовиков.