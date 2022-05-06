Действия нацистов в Орловской области во время ВОВ признали геноцидом

Орловский областной суд признал преступления нацистов, в том числе массовые убийства жителей, на территории региона в период Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза. Фашисты пытали и казнили людей за сбор огурцов в огороде и попытки помешать насилию собственных детей.

«Орловский областной суд, рассмотрев в открытом судебном заседании, решил заявление прокурора удовлетворить <…>, признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны на территории Орловской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении не менее 50 тыс. мирных советских граждан и 371 755 военнопленных, угнанных в Германию на каторжные работы 56 490 человек, военными преступлениями и преступлениями против человечества <…>, геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР», – цитирует ТАСС судью Сергея Должикова.

Согласно материалам дела, поводом для расстрела любого жителя в Орловской области могли стать попытка помешать гитлеровцам изнасиловать собственную дочь или сбор огурцов на собственном огороде, как это произошло с 9-летним Александром Бельским, которого немцы убили прямо на грядке, передает РИА «Новости».

Согласно озвученным материалам, нередко казням предшествовали изощренные пытки.

«Граждан Куприянова и Лисичкина подвесили на яблони за ключицы, зацепив за них железными крючками. Подвешивали на яблони на красном немецком проводе. Граждане Куприянов и Лисичкин в течение суток висели в таком положении, истекая кровью. Их сняли полумертвыми, заставили кушать, но они не могли раскрыть рта», – сообщил судья.

Через некоторое время, по данным дела, Куприянова и Лисичкина повесили за ноги, так они провисели несколько часов, а в полночь, собрав всех жителей деревни Милыни, немецкие изверги на глазах у них казнили замученных.

«В июле 1942 года немецкими офицерами была схвачена и замучена учительница Казакова Надежда Александровна. Ее водили в дом пыток несколько раз, пороли плетьми, подвешивали за ноги к потолку. После истязаний Казакову палач выволакивал из дома и бросал на дороге. Она была по несколько часов без сознания. Ее отливали водой и снова пытали. Казакову палачи довели до того состояния, что она не могла вставать на ноги. После этого ее вместе с 9-месячным ребенком расстреляли», – говорится в материалах дела.

Всего за период оккупации Орловской области в 1941-1943 годах гитлеровцы и их пособники истребили не менее 421 750 человек, угнали в Германию на каторжные работы более 56 400 человек.

Ранее преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области признали геноцидом по решению Ростовского областного суда.

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября до ноября 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943-го. С 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.