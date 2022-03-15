Действия нацистов в Ростовской области во время ВОВ признали геноцидом

Преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны в Ростовской области признаны геноцидом по решению Ростовского областного суда.

«Суд решил признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на территории Ростовской области нацистскими оккупационными властями и их пособниками, ...военными преступлениями и преступлениями против человечества, ...геноцидом славян и иных национальных и этнических групп, представлявших собой население СССР», – цитирует решение судьи РИА «Новости».

Житель региона и ветеран Клавдия Сисюкина сказала, что рада такому решению суда.

«В моем сердце радость», – заявила ветеран, выступавшая потерпевшей на процессе.

Напомним, на первом заседании суд заслушал показания Сисюкиной, находившейся в городе во время первой и второй оккупаций, а в октябре 1942 года была принудительно угнана в Германию.

«Во время второй оккупации совершались многочисленные преступления, массово расстреливали мирных жителей. Вычищалось еврейское и цыганское население, этих людей фашистские солдаты расстреливали. Также их сгоняли на сборный пункт в районе Нахичеванского рынка, откуда на автомобилях с газовыми камерами, которые мы называли «душегубками», их увозили в район Змиевской балки. За время пути многие умирали», – приводили в суде показания этой свидетельницы.

В период Великой Отечественной войны Ростов-на-Дону дважды подвергался временной оккупации немцами: с октября до ноября 1941 года и с июля 1942 года до середины февраля 1943-го. С 14 февраля 1943 года Ростов-на-Дону был окончательно освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Согласно архивным данным по Ростовской области, в период оккупации в Змиевской балке города Ростова-на-Дону было уничтожено более 27 тыс. человек, в шахте им. Красина города Шахты – более 3,5 тыс. человек, в Петрушиной балке города Таганрога от 7 тыс. до 10 тыс. человек, в том числе 1,5 тыс. детей, на территории карьера кирпичного завода города Сальска – более 3 тыс. мирных жителей и военнопленных.