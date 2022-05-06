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Эксперт объяснил демарш Венгрии против отказа ЕС от российской нефти
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«Венгрия создала прецедент в истории ЕС, выступив по сути единственной из стран-членов против пакета антироссийских санкций», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал санкции Евросоюза в отношении российских энергоресурсов «атомной бомбой для Венгрии» и «красными линиями».
«Это действительно довольно необычный демарш со стороны члена Евросоюза, поскольку традиционно все решения принимаются консенсусом. То есть любую инициативу должны поддержать все 27 стран-членов», – рассказал гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Такие моменты, конечно, снижают эффективность политики ЕС, когда не удается достигнуть консенсуса по каким-то вопросам. Сейчас впервые был создан прецедент, когда одна страна выступила против и тем самым сорвала принятие этого решения», – добавил собеседник.
«Естественно, будут новые переговоры. Возможно, будут внесены какие-то изменения в санкционный пакет, чтобы сделать его более приемлемым для Орбана. Но, безусловно, это очень тревожный прецедент для ЕС, поскольку некоторые другие страны запрашивают для себя лишь отдельные исключения», – отметил эксперт.
Кортунов отметил, что у Евросоюза есть инструменты влияния на Будапешт, в первую очередь – финансовые. «Вероятно, будет идти торг на тему того, на каких условиях венгры согласятся поддержать этот санкционный пакет, или насколько этот пакет должен быть изменен, чтобы снять возражения, которые имеются у Орбана», – сказал он.
«Брюссель может в ответ предложить средства из инфраструктурных фондов ЕС, которые позволят Венгрии перейти на какие-то иные источники энергии, например, ускорить развитие возобновляемых источников энергии», – рассказал политолог. «Или же Будапешт сможет использовать предоставленные Евросоюзом ресурсы для закупок более дорогих энергоносителей в других странах», – добавил он.
Рассуждая о возможных уступках Венгрии со стороны Брюсселя, Кортунов отметил: «ЕС может пойти на изменение сроков введения эмбарго на российскую нефть». «Для каких-то стран, помимо Венгрии, могут быть также предусмотрены особые графики снижения зависимости от российских энергоресурсов», – рассказал собеседник.
«Также вероятно, что какие-то санкции отложат на будущее, поскольку кроме нефтяных аспектов там есть много других, да и нет оснований полагать, что это последний пакет санкций. Вариантов может быть много», – отметил эксперт.
«Окончательное решение будет зависеть от того, что для Брюсселя важнее: принять пакет в таком виде, как есть сейчас, но позже, или принять хоть какой-то пакет, но побыстрее. Исходя из этого и будут выстроены их действия», – полагает политолог.
«Если важнее ввести санкции побыстрее, то можно спорные вопросы оставить на потом, а сейчас принять только то, о чем удалось договориться. Если же важнее принять пакет во всей его полноте, то, наверное, потребуется какое-то время, чтобы уговорить венгерскую сторону присоединиться», – рассуждает он.
Стоит отметить, что в своем обращении Орбан также выступил против санкций в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кортунов связывает это с тем, что для венгерского премьера и для его партии религиозный вопрос является достаточно значимым.
«Думаю, большую роль играет еще и то, что Орбан выступает за традиционные ценности, в том числе основанные на религиозном наследии европейских стран и общие для всех христиан», – заметил собеседник.
Накануне глава венгерского правительства назвал санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России красной линией для Венгрии. Орбан сравнил эмбарго на импорт российских энергоносителей с атомной бомбой для Венгрии.
Также премьер-министр Венгрии заявил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что если ЕК продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними».
Ранее в Венгрии уже заявляли о несогласии с введением запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Министр энергетики Словакии заявил, что эмбарго на нефть из России уничтожит европейскую экономику, отразившись на энергоснабжении не только Словакии, но и Австрии, Чехии, Украины.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
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Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
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В Британии признали «сокрушительный удар» ЕС по России неудачным
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От эмбарго на поставку российских энергоносителей пострадает сам ЕС, а Москва сможет торговать на азиатских рынках, пишет британская пресса.
Как пишет Daily Express, «в Брюсселе рассчитывают, что запрет на поставки всей российской нефти в Европу нанесет сокрушительный удар по российской экономике». Однако, подчеркивает издание, Россия «продолжает торговать с восточными партнерами». При этом «расширение сети нефтяных и газопроводов в Азию» ведет к значительному увеличению прибыли, передает РИА «Новости».
Daily Express указывает на уже работающие и будущие российские газопроводы в Китай и страны Восточной Азии, покупку российской нефти Индией, Японией и Южной Кореей, экспорт СПГ в Пакистан. Эти сделки позволят Москве смягчить сокращение экономических связей с Европой.
Напомним, постпреды стран ЕС не смогли согласовать введение эмбарго на импорт нефти из России, переговоры продолжатся 5 мая. Некоторые из стран-членов Евросоюза, в частности, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, выразили обеспокоенность относительно предложенных мер по отказу от российского сырья.
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Венгрия припугнула ЕК историческим провалом евроинтеграции
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Если Еврокомиссия продолжит настаивать на предложении о нефтяном эмбарго против России, то будет нести полную ответственность за исторический провал процесса евроинтеграции, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан председателю ЕК Урсуле фон дер Ляйен.
В письме фон дер Ляйен он заявил, что «ни Венгрия, ни ЕС в целом не готовы принять и реализовать меры, предложенные» ЕК. По его словам, «санкции должны быть приняты в то время, когда все необходимые предварительные условия будут выполнены во всех государствах-членах», передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.
Орбан подчеркнул, что для принятия мер, которые предлагает ЕК, нужны альтернативная инфраструктура поставок и полная реорганизация нефтеперерабатывающих мощностей Венгрии. Такие шаги «требуют времени и инвестиций», которые, по мнению главы правительства страны, «являются излишними». Орбан подчеркнул, что соответствующие изменения «не могут быть профинансированы на рыночной основе».
Напомним, Венгрия выступила против введения запрета на поставки в Евросоюз российских нефти и газа. Глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш отказался вводить «санкции, от которых в первую очередь пострадаем мы сами, а не те, кого мы хотели бы подвергнуть санкциям».
Единственный крупный в Венгрии Дунайский НПЗ технологически устроен так, что не менее 65% перерабатываемой там нефти должны поступать из России. Генеральный директор управляющей этим предприятием компании MOL Жолт Хернади отмечал, что для перестройки производственного процесса и перехода на другое сырье (с иным содержанием серы, плотностью и т. д.) потребуется «от двух до четырех лет и несколько сотен миллионов долларов».
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Газпром: Польша начала получать российский газ виртуальным реверсом
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Польша получала российский газ физическим реверсом из Германии, а сейчас получает виртуальным реверсом за счет заявок потребителей Италии и Франции, сообщил официальный представитель Газпрома Сергей Куприянов.
«2 мая Германия прекратила физический реверс российского газа в Польшу по Ямалу – Европе. Однако немедленно возник виртуальный реверс для Польши из появившихся заявок потребителей Италии и Франции, которые обеспечиваются по польскому коридору. Мы это видим и фиксируем», – передает ТАСС его слова.
По словам Куприянова, этот газ Польша использует и для закачки в свои подземные хранилища, которые сейчас заполнены на 80%, в то время как ПХГ Европы сейчас заполнены в среднем на 34%. При этом Газпром зафиксировал на этой неделе рост на 43% заявок европейских потребителей на поставку российского газа транзитом через Украину.
Кроме того, согласно информации Газпрома, в последние дни заявки на транзит российского газа через территорию Украины держатся около 100 млн кубометров.
Ранее стало известно, что Газпром впервые почти за месяц заказал прокачку газа в Германию через Польшу по газопроводу Ямал – Европа на ночь 3 мая. После этого прекратился реверсный физический поток газа по этому трубопроводу из Германии в Польшу через газоизмерительную станцию «Мальнов», который составлял около 1,28 млн куб. м в час.
Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
«Мы работаем над шестым пакетом санкций, которые нацелены на отключение от SWIFT большего числа банков, список лиц, причастных к дезинформации, и меры по импорту нефти», – передает РИА «Новости» слова Борреля.
По его словам, новый пакет «будет представлен Совету ЕС для утверждения».
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти.
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Болгария и Чехия задумались над обходом санкций ЕС против России
Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на неназванных официальных лиц ЕС.
По данным агентства, готовящийся в ЕС проект предложения об эмбарго на нефть из России предусматривает постепенное прекращение импорта в течение 6-8 месяцев, при этом Венгрии и Словакии предоставят дополнительно еще несколько месяцев. Как сообщил агентству ряд источников, «Болгария и Чехия, возможно, будут добиваться исключения из санкций», передает РИА «Новости».
Еврокомиссия во вторник передаст странам-членам проект нового пакета санкций, а в среду его обсудят постпреды стран ЕС, пишет агентство.
Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
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В Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу
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Министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Стало известно, кто в ЕС займется ремонтом техники ВСУ
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На оборонных предприятиях Словакии будет ремонтироваться и модернизироваться боевая техника ВС Украины, сообщил братиславский телеканал ТА3 со ссылкой на пресс-секретаря минобороны Мартину Коваль-Какашчикову.
«Могу подтвердить, что государственное акционерное общество Konstrukta-Defence заключило контракт на ремонт и модернизацию украинской боевой техники. В первом заказе речь идет о десятках бронемашин БРДМ-2», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря.
Как подчеркивается в сообщении телеканала, представители словацкого кабмина, включая премьера Эдуарда Хегера и главу минобороны Ярослава Надя, «неоднократно декларировали намерение и далее продолжать поддержку Украины как в гуманитарной, так и в военной форме».
Ранее Словакия попросила у ЕС компенсации за подаренный Украине С-300.
Напомним, 8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней. Находившийся в то время с визитом в Киеве Хегер подтвердил поставку системы ПВО С-300 из Словакии на Украину.
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Стали известны сроки возможного отказа ЕС от российской нефти
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Шестой пакет санкций Евросоюза в отношении России предполагает отказ от импорта российской нефти в течение полугода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года, сообщили источники The Wall Street Journal.
По имеющимся у издания сведениям, пакет санкций, который будет представлен на одобрение стран ЕС уже в среду, будет предусматривать остановку импорта российской нефти через полгода и отказ от закупок российских нефтепродуктов до конца 2022 года. Помимо этого, будет предложено отключить Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT, передает ТАСС.
Как отмечает издание, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.
Накануне глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель раскрыл содержание шестого пакета санкций ЕС против России. Во вторник глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз готовит новый пакет санкций против России, касающийся поставок нефти. В тот же день появились сведения о намерении ЕС отказаться от российской нефти до конца года.
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Испанский суд оставил Шария на свободе под подписку о невыезде
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В Испании оставили на свободе под подписку о невыезде украинского блогера Анатолия Шария, задержанного в королевстве по подозрению в государственной измене на Украине, говорится в пресс-релизе юридической инстанции.
Уточняется, что судья принял решение «о временном освобождении с мерами пресечения» в отношении Шария, выдачи которого добивается Украина. В частности, блогер должен будет отмечаться в суде дважды в месяц, у него забрали паспорт и запретили покидать территорию Испании, пишет ТАСС.
Официальную информацию подтвердили в Национальной судебной коллегии Испании.
Ранее в четверг СБУ сообщила, что Шарий якобы задержан в Испании. Пресс-служба национальной полиции Испании подтвердила эти сведения. Как сообщила глава европейского бюро ВГТРК Анастасия Попова, Шарий отпущен под подписку о невыезде.
Шария будет защищать адвокат Гонсало Бойе, который защищает также интересы бывшего главы правительства испанской Каталонии Карлеса Пучдемона.
Анатолий Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации России на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.
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Глава Еврокомиссии подтвердила запрет на вещание трех российских телеканалов
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в новом, шестом по счету, пакете санкций против России будет содержаться запрет на трансляцию трех российских телеканалов.
«Мы запретим трансляцию трех крупных российских вещателей. Они больше не смогут распространять свой контент в ЕС», – передает РИА «Новости» слова главы Еврокомиссии, выступившей перед депутатами Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге.
Агентство DPA пишет, что ЕК и внешнеполитическая служба сообщества также предложили ввести запрет на закупки странами ЕС нефти из России в течение шести месяцев, нефтепродуктов – в течение восьми месяцев. Исключения будут сделаны для Венгрии и Словакии, поскольку они большую часть нефти импортируют из России, не имеют выхода к морю и тем самым не могут настолько быстро, как другие государства ЕС, получать энергоносители альтернативными маршрутами, передает ТАСС.
Новый пакет санкций включает ограничения против трех банков, среди которых Сбербанк. По словам его источника, они будут отключены от международной межбанковской платежной системы SWIFT. В санкционный список также будут включены лица и организации, которые, как считают в ЕС, якобы несут ответственность за события в Буче и Мариуполе.
Согласно существующей в Брюсселе процедуре, проект санкций сначала должна одобрить ЕК, затем его представят на рассмотрение послам 27 государств ЕС. После одобрения ограничительные меры должен утвердить Совет ЕС на уровне глав МИД. Ранее санкции официально объявлялись лишь после их окончательного утверждения. Однако с марта этого года глава ЕК Урсула фон дер Ляйен стала публично объявлять неутвержденный набор санкционных предложений сразу после его согласования Еврокомиссией. По оценкам дипломатических источников, это делается, чтобы оказать дополнительное давление на страны ЕС, ставя их перед фактом уже озвученных мер.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
СМИ сообщили, что Болгария и Чехия могут запросить для себя исключение из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.
Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач опроверг сообщения СМИ о решении Будапешта отозвать вето на эмбарго ЕС в отношении российской нефти, подчеркнув, что Будапешт не поддерживает санкции против газа и нефти из России.
Напомним, вице-премьер и министр экономики республики Рихард Сулик после внеочередной встречи министров энергетики ЕС заявил, что Словакия в случае введения Евросоюзом эмбарго на импорт нефти из России с 2023 года будет добиваться предоставления для себя исключения.
Еврокомиссия намерена отключить еще два российских банка от SWIFT
Еврокомиссия (ЕК) намерена предложить отключение «Московского кредитного банка» (МКБ) и Россельхозбанка от международной платежной системы SWIFT в шестом пакете санкций против России, пишут СМИ.
Издание Politico со ссылкой на дипломатов ЕС сообщает, что ЕК «намерена предложить отключение российских банков – МКБ и Россельхозбанка – от международной платежной системы SWIFT», передает РИА «Новости».
Кроме того, по данным издания, новый пакет санкций затронет Сбербанк.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что шестой пакет европейских санкций против России будет включать отключение от SWIFT новых банков, новые санкции «за дезинформацию» и ограничения по импорту нефти.
В марте Евросоюз отключил от международной системы семь российских банков: ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ.
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Эксперты оценили данные о газовых интересах России в Нигерии
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«У Москвы есть интерес к этому проекту, но заявление нигерийцев стоит рассматривать как элемент давления на Евросоюз, который пытается найти альтернативные источники поставок газа», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Алексей Гривач. Ранее в Нигерии заявили об интересе России к новому газопроводу в Европу.
«Это любопытное заявление в свете той активности, которую Брюссель и некоторые правительства стран ЕС развили на африканском континенте в отчаянных поисках замены российскому газу», – полагает Алексей Гривач, заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).
«Во-первых, идея этого газопровода сравнительно новая, так как самый короткий путь из Нигерии в Европу идет через Алжир, который уже несколько лет продвигает идею строительства Транссахарского газопровода из Нигерии через Нигер на Алжир и далее в Европу», – пояснил эксперт.
«Но проект из Нигерии предполагает размещение труб вдоль побережья, и это уже не просто альтернативный проект Транссахарскому, а жестко с ним конфликтующий, так как оставляет Алжир в стороне и к тому же задействует Марокко, с которым у алжирских властей давнее противостояние», – напомнил собеседник.
«В частности, это противостояние вылилось в то, что прошлой осенью Алжир не стал продлевать истекший долгосрочный контракт на транзит газа через Марокко в Испанию, что привело к резкому снижению поставок трубопроводного газа из Алжира на испанский рынок», – добавил Гривач.
«Что касается интересов Москвы к строительству новых магистралей в Африке – они есть по умолчанию, так как у России есть и компетенции, и производственные мощности, и геополитические интересы в регионе. Но заявление нигерийского политика можно рассматривать как инструмент давления на европейцев, мол, «давайте думайте скорее и предлагайте интересные условия, иначе мы будем сотрудничать в этом вопросе с Россией», – полагает эксперт.
«Нигерия – страна неспокойная, там есть риски гражданской войны и масса других проблем. И газопроводы из Нигерии к Марокко нужны достаточно длинные. Это по определению технически сложная история, имеющая массу политических проблем», – сказал Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ.
«Сейчас через Марокко идет труба из Алжира в Испанию. В самом Марокко газ особо не производится. Недавно появилась идея качать газ из Испании в Марокко, но это не нравится Алжиру, поскольку у него конфликт с Марокко из-за западной Сахары. И если газ из Испании пойдет в Марокко, то Алжир может пойти на дальнейшее обострение отношений с Испанией», – прогнозирует собеседник.
«Поэтому идея с Нигерией пока не выглядит актуальный. Просто Евросоюз и его партнеры пытаются найти какие-то альтернативы по поставкам газа, демонстрируя якобы множественность этих вариантов. Но в обозримом будущем есть единственный способ для ЕС чтобы пережить возможное газовое эмбарго – это кардинально сокращать потребление газа в своей промышленности. Это способ хоть и болезненный, но пока реальный. Рассчитывать на Нигерию – это абстракция», – добавил эксперт.
Ранее министр нефтяных ресурсов Нигерии Тимпире Сильва заявил, что представители России выразили желание инвестировать в строительство газопровода, который должен соединить Нигерию и Марокко со странами Европы.
«Представители России посетили мой офис на прошлой неделе. Они очень хотят инвестировать в этот проект, и есть много других людей, которые также хотят финансировать проект», – приводит РИА «Новости» слова политика, которого цитирует Reuters.
Министр добавил, что газопровод должен доставлять добываемый в Нигерии газ «через множество африканских стран до самого края континента», где Абуджа получит доступ на европейский рынок. Он также сообщил, что правительство страны надеется дать старт проекту до мая 2023 года, когда истекут полномочия президента Нигерии Мухаммада Бухари.
Как уточняется, Марокко и Нигерия подписали соглашение о создании газопровода в декабре 2016 года, его предполагаемая длина составит 5660 километров.
Накануне стало известно о планах ЕС заместить российский газ поставками из Африки.
Напомним, Еврокомиссия обсуждает возможность наказания тех стран ЕС, которые согласились платить за российский газ в российской валюте. Первыми странами, которые лишились российского газа из-за нежелания использовать новую схему расчетов поставок, уже стали Польша и Болгария.
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Шольц обозначил условия отмены антироссийских санкций
Антироссийские санкции могут быть сняты только после согласования с украинской стороной, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в опубликованном в четверг интервью журналу «Штерн».
По мнению главы правительства Германии, Москве «придется достигнуть соглашения с Украиной». «Мы намерены и сможем отменить наши санкции только после консультаций с Украиной», – передает ТАСС его слова.
Ранее Шольц отмечал, что санкции не могут быть отменены без достижения согласия между Киевом и Москвой, так как это не должен быть «навязанный мир». По его словам, цель Германии заключается в том, чтобы Россия прекратила военную спецоперацию на Украине.
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев после скандала с отменой его визита в украинскую столицу – якобы стороны обсудили «недоразумения прошлого».
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ЕК смягчила требования по нефтяному эмбарго против России
Еврокомиссия смягчила требования по введению отложенного на полгода нефтяного эмбарго против России после двух дней безуспешных переговоров послов 27 стран ЕС по шестому пакету санкций, сообщил дипломатический источник.
«Еврокомиссия предложила доработанный проект ограничений против российской нефти. Он включает ряд изъятий и отсрочек, который должен удовлетворить государства ЕС. Дискуссия в Комитете [постоянных представителей ЕС] по компромиссным предложениям пройдет в пятницу», – сообщил источник ТАСС.
4 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала шестой пакет санкций против России, в который входит отложенное эмбарго на поставки российской нефти. По ее словам, Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз сырой нефти из России в ЕС через полгода и на ввоз нефтепродуктов в 2023 году. Кроме того, Еврокомиссия предложила разрешить Венгрии и Словакии закупать российскую нефть до конца 2024 года. Через месяц после введения шестого пакета Еврокомиссия также предложила запретить европейскому бизнесу заниматься транспортировкой нефти или оказывать финансовые услуги по обеспечению российского экспорта, включая страхование танкерных перевозок.
Послы ЕС обсуждали предложения Еврокомиссии 4 и 5 мая, но не пришли к консенсусу. В четверг премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз в целом не готовы принять эмбарго на импорт нефти из России, и предупредил, что упорство Еврокомиссии грозит подрывом европейского единства. Орбан также заявил, что санкции Евросоюза в отношении энергетического сектора России являются красной линией для Венгрии. По его словам, эмбарго на импорт российских энергоносителей для Венгрии сродни атомной бомбе.
В результате Еврокомиссия была вынуждена смягчить свои требования по запретам на российскую нефть. По информации Reuters, Еврокомиссия, в частности, предложила отложить на три месяца введение запрета на транспортировку российской нефти, предложила помочь наиболее проблемным странам инвестициями из бюджета ЕС в развитие нефтяной инфраструктуры, чтобы дать им возможность заместить российскую нефть.
Источники Bloomberg в свою очередь сообщают, что Евросоюз предложил отсрочить введение эмбарго на поставки нефти из России для Венгрии, Словакии и Чехии. Согласно предложению, Чехия сможет импортировать российскую нефть до июня 2024 года, а Венгрия и Словакия – до конца того же года. Все остальные государства – члены ЕС постепенно откажутся от импорта нефти из России к концу этого года, как первоначально предлагалось.
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