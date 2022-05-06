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Кремль анонсировал двустороннюю встречу Путина и Лукашенко
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут двустороннюю встречу, а также пообщаются в рамках саммита ОДКБ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Это будет и то, и другое», – передает слова представителя Кремля ТАСС. Оба мероприятия пройдут в один день, дата будет объявлена позже.
Напомним, 3 мая Путин и Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса.
Лукашенко заявил о затянувшейся спецоперации на Украине
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно погружен в вопросы спецоперации России на Украине, а также добавил, что не знает, идет ли она по плану.
Как заявил Лукашенко, военные действия затянулись. Также президент сказал, что внезапная проверка готовности сил реагирования не несет угрозы другим странам. По его словам, «войнушка на Западе» противоречит интересам Белоруссии.
«Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану ли там идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась», – сказал Лукашенко в интервью агентству AP, передает «Коммерсант».
Белоруссия никому не угрожает, добавил он. «Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно», – сказал он.
Также Александр Лукашенко заявил, что считает, что применение ядерного оружия неприемлемо.
Лукашенко назвал условие прекращения спецоперации на Украине за неделю
Боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован, заявил президент Белоруссии в интервью Associated Press.
«Я вижу, что Украина была не настроена шаг за шагом решать проблемы, что и привело к войне. Поэтому если вы говорите о каких-то зверствах в Украине, адресуйте это, прежде всего, полякам, к примеру, Соединенным Штатам Америки, Великобритании: если вы, США и Великобритания, заинтересованы в том, чтобы война в Украине прекратилась, это можно сделать в течение недели. Даже раньше. Но вы в этом не заинтересованы», – приводит БелТА слова Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также отметил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, но Москву сейчас поддерживает лишь Минск.
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Лукашенко обвинил британцев в провокации в Буче
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что представители Великобритании приезжали из Львова в город Бучу под Киевом, чтобы готовить информационные вбросы.
«То, что происходило в Буче, <...> мы знаем, кто организовал эту показуху. Это в основном были англичане», – сказал Лукашенко в интервью агентству Associated Press, передает ТАСС.
По его словам, белорусская сторона владеет информацией о прибытии британских представителей на четырех автомобилях в Бучу.
«Мы передали россиянам номера автомобилей, которые прибыли из Львова, которые осуществляли съемку в Буче и потом вбрасывали это в информационное пространство», – сказал президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил, что боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован.
Россиянку Сапегу приговорили к шести годам в Белоруссии
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Гродненский областной суд приговорил россиянку Софью Сапегу, обвиненную по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии, к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии.
«Обвиняемой (...) изменена мера пресечения в виде домашнего ареста на заключение под стражу», – говорится в Telegram-канале Верховного суда Белоруссии.
Приговор может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке через Минский городской суд в течение 10 суток со дня оглашения. Россиянку заключили под стражу в зале суда, передает ТАСС.
Судебный процесс начался 28 марта в Гродно в открытом режиме, но затем по ходатайству гособвинения процесс проходил в закрытом режиме, поскольку в материалах дела содержатся персональные данные потерпевших силовиков, судей, должностных лиц и членов их семей, а также материалы с призывами к экстремистской деятельности и информационная продукция, признанная экстремистской.
Резолютивная часть решения суда была озвучена в открытом режиме.
Россиянке было предъявлено обвинение по семи статьям Уголовного кодекса, в том числе ей инкриминированы разжигание социальной вражды и розни, незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных.
Следствие считает, что обвиняемая совместно с иными лицами, в том числе иностранными гражданами, создала и администрировала ряд Telegram-каналов, где были размещены персональные данные не менее 238 человек, среди которых сотрудники органов внутренних дел, прокурорские работники, судьи, иные государственные служащие, а также журналисты.
После публикации информации этим людям стали угрожать применением насилия к ним и их близким, а также повреждением имущества, а в отношении некоторых из них совершены преступления.
Максимальный срок, предусмотренный этими статьями, 12 лет лишения свободы, однако девушка заключила досудебное соглашение со следствием и приняла меры по уплате дохода, полученного преступным путем. Кроме того, по данным отчима девушки Сергея Дудича, она написала прошение о помиловании на имя президента республики Александра Лукашенко.
Напомним, 23 мая борт авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании.
Команду о принятии «заминированного» борта отдал президент Белоруссии Александр Лукашенко. На борту оказался основатель признанного в республике экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан белорусскими правоохранителями. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.
После задержания Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.
Путин обсудил с премьером Израиля эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поздравил граждан этой страны с Днем независимости, а также обсудил ситуацию на «Азовстали», сообщили в пресс-службе Кремля.
«Глава российского государства тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником – Днем независимости», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В Кремле также отметили, что «была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран».
«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований», – говорится в сообщении.
В Кремле добавили, что «российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц». «Что же касается остающихся на «Азовстали» боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие», – подчеркнули в пресс-службе.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Израиль закрывает глаза на украинский неонацизм.
В Израиле заявили об извинениях Путина за слова Лаврова о Гитлере
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг обсудили высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Гитлере, сообщила канцелярия израильского премьера.
«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», – передает ТАСС заявление канцелярии.
Кроме того, «премьер-министр поблагодарил президента за поздравление по случаю 74-го Дня независимости Государства Израиль», добавили в ведомстве Беннета.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся разговоре двух лидеров. В частности, согласно релизу, Путин тепло поздравил Беннета и израильский народ с национальным праздником – Днем независимости. Кроме того, лидеры подчеркнули особое значение Дня Победы 9 мая для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста.
Лавров в эфире итальянского телеканала ранее изложил основные позиции России относительно событий на Украине. Он в том числе прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского, утверждавшего, что в стране не может быть «нацификации», так как ее возглавляет еврей. Российский министр отметил, что может ошибаться, но еврейская кровь была и у Гитлера. Эти слова вызвали серьезный резонанс во многих странах. Израиль потребовал извинений от Лаврова.
Лукашенко: Россия не может проиграть в конфликте на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине, но Москву сейчас поддерживает лишь Минск.
Он добавил, что Россия «по определению не может проиграть». Но когда Москву поддерживает только Минск, то «целых 50 государств присоединились к объединенным войскам» на украинской стороне, передает ТАСС со ссылкой на агентство AP.
Также он добавил, что от действия НАТО зависит выбор Россией оружия для применения во время специальной военной операции на Украине.
«Какое оружие будет применять Россия, зависит не столько от Украины, сколько от НАТО. Вы [Североатлантический альянс] уже переходите там [на Украине] красную линию», – сказал он.
Ранее белорусский лидер выразил мнение, что США хотят утопить Россию в войне на Украине.
В Белоруссии назвали учения НАТО подготовкой к боевым действиям на востоке
Военные учения Defender Europe с участием НАТО являются подготовкой к ведению боевых действий на восточном направлении, заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.
«В настоящее время на территории и в воздушном пространстве государств Центральной и Восточной Европы, в том числе Польши и стран Балтии, а также в акватории Балтийского и Северного морей проводится масштабное мероприятие – многонациональное учение «Защитник Европы 2022». По сути идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», – приводит заявление Косыгина Telegram-канал белорусского Минобороны.
Ранее Польша объявила о начале учений Defender Europe с участием солдат НАТО. Маневры будут проходить до 27 мая, «в учениях, которые пройдут на территории Польши и восьми других стран, примут участие 18 тыс. солдат более чем из 20 государств, в том числе около 7 тыс. солдат и 3 тыс. единиц техники на территории Польши.
Также в Польше сочли вероятным прибытие новых подразделений армии США. До этого американские солдаты в Польше начали учения вблизи украинской границы.
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В Кремле ответили на слова Лукашенко о «затянутости» спецоперации
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Российская специальная военная операция на Украине идет по плану, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя слова президента Белоруссии Александра Лукашенко про якобы затягивание спецоперации.
«Операция идет по плану», – передает ТАСС слова Пескова.
Ранее Лукашенко заявил, что недостаточно ознакомлен с ходом операции России на Украине, чтобы говорить, что все идет «по плану», но полагает, что она «затянулась». По его словам, боевые действия на Украине могут закончиться в течение недели, но Запад в этом не заинтересован. Глава Белоруссии подчеркивал, что США хотят утопить Россию в войне с Украиной.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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Песков: Путин пользуется более надежными источниками информации, чем «Википедия»
Президент России Владимир Путин использует более надежные источники информации, чем интернет-энциклопедия «Википедия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сам он (Путин) пользуется более надежными источниками информации», – сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС, использует ли президент «Википедию».
Ранее Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем заявил, что в России востребованы просветительские проекты, где содержалась бы объективная, глубокая и в то же время талантливо поданная информация, одной «Википедией» пользоваться нельзя.
Президент также поддержал высказанную Древалем идею активнее транслировать на телевидении просветительский контент, который создается при поддержке «Знания», в том числе фильмы, лекции по географии и истории страны.
«Википедия» – многоязычная онлайн-энциклопедия, в которой возможность создания и редактирования статей имеют все пользователи интернета. В настоящее время является крупнейшей по охвату и числу статей среди аналогичных энциклопедий на большинстве мировых языков.
Путин заявил о востребованности объективной информации
Объективная, важная и глубокая информация сейчас востребована, одной «Википедией» пользоваться нельзя, считает президент Владимир Путин.
«Конечно, объективная, важная, глубокая информация, да еще красиво, талантливо поданная, – это очень востребовано, потому что одной «Википедией» невозможно пользоваться», – сказал он в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем.
Древаль рассказал, что в рамках «Знания» формируется такая база знаний, которая во многом становится альтернативой «Википедии», передает РИА «Новости».
Также президент одобрил идею увеличения просветительского контента на российских телеканалах. По словам Дверваля, необходимо чаще транслировать фильмы, игровые форматы, лекции, контент про географию и историю страны.
«Если вы поддержите, мы проработаем в том числе с коллегами с телеканалов такие возможности, чтобы и на телевидении тоже был наш просветительский контент», – сказал он.
Также глава общества «Знание» предложил расширить грантовую помощь лекторам и просветителям.
Лавров обсудил ход спецоперации на Украине с главой МИД Белоруссии
Глава российского МИД Сергей Лавров и его белорусский коллега Владимир Макей обсудили в четверг ход специальной военной операции на Украине и договорились усилить координацию работы на международных площадках.
«Министры обменялись оценками актуальных международных и региональных проблем, обсудили ход специальной военной операции на Украине. Было условлено усилить координацию работы на международных площадках, в том числе по совместному противодействию усилиям стран Запада, направленным против интересов Российской Федерации и Республики Беларусь», – передает ТАСС сообщение МИД.
При этом министры также обсудили график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что недостаточно погружен в вопросы спецоперации России на Украине, а также добавил, что не знает, идет ли она по плану.
Во время интервью агентству Ассошиэйтед Пресс Лукашенко заявил, что США и союзники хотят утопить Россию в войне с Украиной.
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Песков: О начале спецоперации знал очень ограниченный круг лиц
Информация о подготовке Россией специальной военной операции (СВО) на Украине распространялась среди очень ограниченного круга лиц, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Как вы понимаете, естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне начала этой операции. Поэтому, конечно, всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц, это абсолютно нормальная практика», – подчеркнул представитель Кремля, комментируя публикации о том, что якобы ближайшее окружение президента Владимира Путина не располагало точной информацией о начале специальной военной операции.
«Сама суть операции не подразумевает широкого распространения информации о ней», – передает ТАСС слова Пескова.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Путин обещал подумать над проведением открытого урока в рамках марафона общества «Знание»
Президент Владимир Путин пообещал подумать над тем, чтобы провести открытый урок в рамках просветительского марафона Российского общества «Знание», запланированного на 17–19 мая.
Глава государства в четверг встретился с гендиректором «Знания» Максимом Древалем, который рассказал, что просветительский марафон посвящен теме новых возможностей, новых горизонтов и теме роли России в мире.
«Пользуясь случаем, не могу не пригласить Вас, Владимир Владимирович, снова посетить марафон «Знание» и провести открытый урок для ребят. Это будет с 17 по 19 мая, в течение трех дней, по всей стране, выдающиеся спикеры, были бы очень признательны, если бы у Вас получилось провести такой открытый урок», – приводятся слова Древаля на сайте Кремля.
«Спасибо большое за приглашение. Посмотрю обязательно по графику», – ответил президент.
«Когда мы формировали сообщество лекторов, запрос от молодежи был на реальные примеры истории успеха людей, которыми гордится страна, наиболее выдающиеся люди нашей страны. И это перекликается с тем, о чем вы говорили в обращении на первом марафоне общества «Знание», когда сказали, что лекторами должны становиться в том числе и первые лица компаний, губернаторы, члены правительства и самые выдающиеся деятели всех сфер знаний», – продолжил Древаль.
Пескова спросили о приговоре россиянке Сапеге в Белоруссии
Кремль не будет комментировать решение белорусского суда по приговору россиянке Cофии Сапеге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «нам крайне не нравится, когда кто-то комментирует решения нашего суда, мы не будем комментировать решение суда дружественной нам Белоруссии», передает ТАСС.
«Она является гражданской России, поэтому в любом случае посредством наших дипломатов, по другим каналам мы продолжим защищать ее законные интересы», – добавил представитель Кремля.
Ранее Сапегу приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии Белоруссии. Ее обвиняли по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии.
Напомним, россиянка была задержана вместе с основателем оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич (канал признали экстремистским в республике). Девушка призналась в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.