Генсек ШОС заявил о невозможности нивелировать вклад СССР в победу во Второй мировой войне

История великой жертвы Советского Союза в борьбе с фашизмом во Второй мировой войне жива в памяти людей, стереть и скрыть это невозможно, заявил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин.

Мин вместе с дипломатами и военными атташе стран бывшего Советского Союза и Монголии возложил венки и живые цветы к мемориалу советским и монгольским воинам, погибшим при освобождении Китая от японских захватчиков во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

Церемония возложения, состоявшаяся в уезде Чжанбэй городского округа Чжанцзякоу провинции Хэбэй на северо-востоке Китая, посвящена 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Генсек ШОС отметил, что в условиях, когда в Европе война уже завершилась, а на Дальнем Востоке еще продолжалась, советская и монгольская армии объявили войну Японии, вступив в борьбу китайского народа против японской агрессии.

«Этот день по-прежнему имеет важное значение для китайского народа и народов всего мира, потому что эти герои пожертвовали своими жизнями во Второй мировой войне, чтобы дать отпор фашистской агрессии, чтобы защитить мир, свободу и независимость во всем мире», – добавил он.

Мин подчеркнул, что после Второй мировой войны человечество обеспечило себе более 70 лет мира, также был сформирован послевоенный миропорядок: «Мы должны отдать им дань уважения, чтить их память, обращаться к истории, чтобы сохранить и защитить мир, сделать его продолжительным, чтобы наш международный порядок был более честным, рациональным и справедливым».

Отвечая на вопрос о том, насколько важно помнить вклад советской армии в победу во Второй мировой войне в условиях, когда некоторые страны о нем забыли, Чжан Мин заявил, что «история есть история, а история Второй мировой войны, в особенности великой жертвы и огромного вклада Советской армии в мировую антифашистскую войну, до сих пор живы в нашей памяти, хотя прошло уже более 70 лет».

«Несмотря на то, что некоторые могут замалчивать это, скрывать эти факты, они не смогут реализовать свои замыслы», – подчеркнул он.

Чжан Мин добавил, что «мы собрались здесь сегодня почтить память этих героев, чтобы передавать эту историю из поколения в поколение», и «лишь помня историю, мы сможем сохранить наш мир и позволим нашему миропорядку развиваться в справедливом и рациональном направлении».

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