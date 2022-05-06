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В Израиле заявили об извинениях Путина за слова Лаврова о Гитлере
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре в четверг обсудили высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова о Гитлере, сообщила канцелярия израильского премьера.
«Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», – передает ТАСС заявление канцелярии.
Кроме того, «премьер-министр поблагодарил президента за поздравление по случаю 74-го Дня независимости Государства Израиль», добавили в ведомстве Беннета.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся разговоре двух лидеров. В частности, согласно релизу, Путин тепло поздравил Беннета и израильский народ с национальным праздником – Днем независимости. Кроме того, лидеры подчеркнули особое значение Дня Победы 9 мая для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста.
Лавров в эфире итальянского телеканала ранее изложил основные позиции России относительно событий на Украине. Он в том числе прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского, утверждавшего, что в стране не может быть «нацификации», так как ее возглавляет еврей. Российский министр отметил, что может ошибаться, но еврейская кровь была и у Гитлера. Эти слова вызвали серьезный резонанс во многих странах. Израиль потребовал извинений от Лаврова.
Париж раскрыл детали разговора Макрона с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон в беседе с российским лидером Владимиром Путиным высказал озабоченность ситуацией в Мариуполе и призвал Россию продолжать содействие эвакуации с территории завода «Азовсталь», говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном по итогам телефонного разговора двух президентов.
«Французский лидер высказал свою глубокую озабоченность ситуацией в Мариуполе и Донбассе, и призвал Россию содействовать продолжению эвакуации с территории завода «Азовсталь», начатой в последние дни», – передает ТАСС сообщение администрации Макрона. Президент республики подчеркнул важность «координации с гуманитарными организациями и предоставления эвакуированным права выбирать место проживания в соответствии с международным гуманитарным правом».
Макрон, как говорится в заявлении Елисейского дворца, «вновь подчеркнул тяжесть последствий» украинского конфликта. Президент республики «призвал Россию действовать сообразно ее ответственности как постоянного члена Совета Безопасности ООН», отмечается в коммюнике администрации французского лидера.
Сообщается также, что Макрон в беседе с Путиным заявил о готовности содействовать достижению договоренностей в интересах восстановления мира.
«Французский лидер выразил готовность содействовать созданию условий для согласованного решения, которое позволило бы обеспечить мир, а также полное соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины», – отмечается в заявлении администрации Макрона. «Президент республики вновь заявил о необходимости прекращения огня» в украинском конфликте, подчеркивается в коммюнике.
В нем указывается, что Макрон «также высказал готовность работать с международными компетентными организациями» в целях восстановления экспорта украинского продовольствия по Черному морю. Он считает, что это необходимо «с учетом последствий для мировой продовольственной безопасности».
Ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали». Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков и отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению их злодеяний. В пресс-службе сообщили также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
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СМИ сообщили о длившемся два часа разговоре Путина и Макрона
Телефонный разговор президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина продлился больше двух часов, передает телеканал BFMTV.
Телефонный разговор лидеров Франции и России завершился. По данным канала, он продлился 2 часа 10 минут, передает РИА «Новости».
Макрон и Путин не проводили переговоров с момента событий в украинской Буче, где была устроена провокация.
Ранее газета Figaro сообщила, что Макрон утром тайно встретился с Николя Саркози перед телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.
Напомним, во вторник пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин во вторник проведет телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Кедми оценил вероятность военных поставок из Израиля Украине
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«Израильские политики, ведя дискуссии о возможном увеличении помощи Украине, говорят скорее о своих пожеланиях, нежели о реально осуществимых планах», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-сотрудник израильских спецслужб Яков Кедми. Ранее СМИ сообщили о возможном увеличении военной помощи Украине со стороны Израиля.
«Пока что они могут поставить разве что каски для использования в тылу службами чрезвычайных ситуаций. Конкретные виды вооружений на серьезном уровне пока не называются», – сказал политолог, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.
«Да и у Израиля нет такого оружия, в котором может нуждаться украинская армия. Это очевидно на фоне того разнообразия вооружения и техники, поставляемого на Украину из США и западных стран», – отметил собеседник.
Эксперт также предположил, что «власти Израиля не ожидали реакции со стороны России на заявления главы МИД Яира Лапида, поскольку его высказывания больше направлены на аудиторию внутри страны, нежели на Москву».
При этом «израильтяне абсолютно не понимают связи между современными последователями нацизма на Украине и убийцами времен Гитлера», добавил собеседник.
«Даже те, кто знал о массовой причастности украинцев к военным преступлениям против евреев в годы Второй мировой, кажется, сейчас напрочь об этом забыли. Это результат тотального промывания мозгов западной пропагандой», – заключил собеседник.
Во вторник в израильской газете «Гаарец» появилось сообщение о том, что власти страны ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи Украине, включив в нее в том числе оборонительные системы. При этом, как заявил на условиях анонимности один из источников, одна из причин поддержки Украины, озвученная на правительственном заседании, состоит в «понимании, что США и различные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на какой он стороне» в ситуации вокруг Украины.
Газета отмечает, что поддержка Израилем Украины «будет, по сути, более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль».
Также «среди соответствующих израильских официальных лиц существует консенсус, что по крайней мере на данном этапе украинская армия не получит зенитные системы, современное оружие, наступательные вооружения».
Вместо этого пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».
Накануне в МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида, отметили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим. Кроме того, МИД России заявил о «курсе нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве».
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.
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Израиль задумался о поставках оборонительных систем Украине
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Израильские власти ведут дискуссии о возможном увеличении поставок помощи Украине, включив в нее в том числе оборонительные системы, сообщает во вторник газета «Гаарец».
«В ходе дискуссий по этому вопросу большинство официальных лиц поддерживают вариант, при котором Израиль увеличивает объемы военных и гражданских грузов для Украины. В ближайшие дни ожидаются дополнительные обсуждения, в ходе которых рассмотрят список того, что можно отправить на Украину», – передает «Интерфакс» сообщение издания.
При этом, как заявил на условиях анонимности один из источников, одна из причин поддержки Украины, озвученная на правительственном заседании, состоит в «понимании, что США и различные европейские страны ожидают от Израиля ясной позиции, на какой он стороне» в ситуации вокруг Украины.
Газета отмечает, что поддержка Израилем Украины «будет, по сути, более декларативной и не будет включать в себя существенного количества грузов, частично потому что США и европейские страны уже поставляют на Украину больше, чем способен Израиль».
Также «среди соответствующих израильских официальных лиц существует консенсус, что по крайне мере на данном этапе, украинская армия не получит зенитные системы, современное оружие, наступательные вооружения». Вместо этого пока речь идет о поставках «оборонительных систем, которые защитят войска на месте событий, персонального боевого снаряжения и систем оповещения, которые можно было бы отправить, не вызвав кризиса с Россией», пишет «Гаарец».
Ранее посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, Лавров в интервью заявлял, что на Украине «нацификация есть», «захваченные в плен боевики и батальоны «Азов», «Айдар» (запрещены в России – прим. ВЗГЛЯД) и других подразделений носят (...) символ и татуировки свастики, нацистских батальонов».
Министр отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей». По словам главы МИД, «это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи».
После этого министр иностранных дел Израиля Яир Лапид заявил, что российское правительство должно извиниться перед всем еврейским народом за слова Лаврова.
Напомним, ранее во вторник МИД России, говоря о заявлении главы МИД Израиля Яира Лапида заявили, что украинские власти, как и многие другие правительства в Европе, не гнушаются поддержки неонацизма, но израильское руководство упорно не желает замечать этих фактов, поддерживая киевский режим.
Путин подписал указ о выплате долгов иностранным кредиторам в рублях
Президент России Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств перед рядом зарубежных кредиторов.
Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе указано, что «в случае принятия решения о распределении прибыли» ее выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным в начале марта указом президента, согласно которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях.
Кроме того, Центробанку и Минфину России предоставлены полномочия определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам.
Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции.
Путин рассказал Макрону о ходе спецоперации на Украине
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали», сообщает пресс-служба Кремля.
«Продолжен обмен мнениями по ситуации на Украине. Президент России информировал о ходе специальной военной операции по защите республик Донбасса, в том числе об освобождении Мариуполя и эвакуации удерживавшихся националистами на заводе «Азовсталь» гражданских лиц в соответствии с договоренностью, достигнутой на встрече Владимира Путина с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем 26 апреля», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Там рассказали также, что Путин в разговоре Макроном обратил внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков.
«Обращено внимание на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населенных пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители», – говорится в сообщении.
Путин отметил, что Запад мог бы способствовать прекращению злодеяний украинских силовиков.
«Отмечено, что Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений», – говорится в сообщении.
«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе – российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», – добавили в пресс-службы.
Там рассказали также, что Путин изложил Макрону принципиальные подходы к переговорам с Киевом.
«Президент России изложил принципиальные подходы к ведению переговоров с украинскими представителями, акцентировав, что, несмотря на непоследовательность и неготовность Киева к серьезной работе – российская сторона по-прежнему открыта к диалогу», – говорится в сообщении.
Макрон в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности.
«С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Путин также отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.
«Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран, и отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры», – сообщила пресс-служба.
Стороны условились о продолжении контактов на различных уровнях
Ранее СМИ сообщили о длившемся два часа разговоре Путина и Макрона.
Главный раввин России попросил Лаврова признать ошибкой слова о еврейском происхождении Гитлера
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Главе российского МИД Сергею Лаврову стоит признать ошибочными свои высказывания о еврейском происхождении Адольфа Гитлера и тогда инцидент может быть исчерпан, выразил мнение главный раввин России Берл Лазар.
«Я не считаю, что имею право давать советы главе российской дипломатии, но было бы неплохо, если бы он извинился перед евреями и просто признал, что он совершил ошибку», – передает ТАСС его слова со ссылкой на Еврейское телеграфное агентство (Jewish Telegraphic Agency).
При этом раввин добавил, что в этом случае инцидент можно было бы считать исчерпанным и перевернуть страницу.
Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид призвал российское правительство извиниться перед всем еврейским народом за заявление Лаврова о еврейском происхождении Гитлера.
До этого посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства после заявлений министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Путин подписал указ о контрсанкциях против недружественных стран
Российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
Глава государства подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций», он опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, чиновникам запрещается совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых действуют ответные российские санкции.
Также вводится запрет на вывоз продукции и сырья, если они поставляются в пользу находящихся под санкциями лиц. Перед находящимися под ответными санкциями России компаниями и лицами запрещается исполнять обязательства по сделкам и совершать финансовые операции.
Глава государства поручил правительству в 10-дневный срок определить список лиц, находящихся под санкциями. Также правительство должно за это время определить дополнительные критерии сделок к сделкам, свершение которых запрещается этим указом.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще нескольких российских банков.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Многие государства объявили о заморозке российских активов и призвали прервать поставки энергоносителей. Президент Владимир Путин подчеркивал, что замыслы противников России удушить ее с помощью санкций не привели к успеху. Он говорил, что оппоненты нашей страны давно проводили экономическую войну против России и «шаг за шагом, используя всякие предлоги, а иногда без всяких предлогов, внедряли все новые санкционные ограничения».
Захарова заявила о сражающихся вместе с «Азовом» наемниках из Израиля
На Украине вместе с подразделениями полка «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) сражаются наемники из Израиля, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что это «вряд ли захотят слышать те самые политики в Израиле, которые раздули сейчас информационную кампанию», однако, по ее словам, «на Украине сейчас фактически плечом к плечу с боевиками «Азова» находятся и израильские наемники», передает радио Sputnik.
Представитель МИД добавила, что в Израиле об этом не могут не знать.
«Я видела видео, фактуру, материалы», – пояснила Захарова.
Ранее МИД России обвинил Израиль в поддержке неонацизма на Украине. Между тем Израиль задумался о поставках оборонительных систем Украине.
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Путин и Лукашенко обсудили спецоперацию по защите Донбасса
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждена также ситуация в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, «в продолжение российско-белорусских переговоров на высшем уровне 12 апреля рассмотрены некоторые вопросы двусторонней повестки дня и продвижения союзного строительства. Затронуты отдельные аспекты взаимодействия в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, в том числе в связи с подготовкой предстоящей встречи лидеров государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности. (…) Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», добавили в пресс-службе Кремля.
Напомним, 12 апреля президент России Владимир Путин пообещал присвоить главе Белоруссии Александру Лукашенко звание полковника.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Путин обсудил с премьером Израиля эвакуацию мирных жителей с «Азовстали»
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом поздравил граждан этой страны с Днем независимости, а также обсудил ситуацию на «Азовстали», сообщили в пресс-службе Кремля.
«Глава российского государства тепло поздравил Нафтали Беннета и израильский народ с отмечаемым сегодня национальным праздником – Днем независимости», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
В Кремле также отметили, что «была высказана обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии дружественных российско-израильских отношений и поддержании полезных контактов между руководством двух стран».
«Особое внимание уделено гуманитарным аспектам, в том числе осуществленной во взаимодействии с представителями ООН и Международного комитета Красного Креста эвакуации с территории завода «Азовсталь» мирных жителей, удерживавшихся боевиками националистических формирований», – говорится в сообщении.
В Кремле добавили, что «российские военные по-прежнему готовы обеспечивать безопасный выход гражданских лиц». «Что же касается остающихся на «Азовстали» боевиков, то киевские власти должны отдать им приказ сложить оружие», – подчеркнули в пресс-службе.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Израиль закрывает глаза на украинский неонацизм.
При теракте в Израиле погибли три человека
Три человека убиты и двое получили серьезные ранения при нападении террориста в городе Эльад в центральной части Израиля.
«Теракт в День независимости: трое человек убиты и двое тяжело ранены в Эльаде. Двое подозреваемых, вооруженных топором и огнестрельным оружием, прибыли на площадь Ибн Гвироль в городе, а затем в парк Амфи. В результате погибли три человека, еще четверо получили ранения: двое в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести и еще один человек получил легкие ранения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 13-й канал.
По сообщению телеканала, муниципалитет попросил жителей запереться в домах. Полиция преследует белую машину, на которой, предположительно, скрылись нападавшие.
Кремль анонсировал телефонный разговор Путина с Макроном
Президент России Владимир Путин во вторник проведёт телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Елисейский дворец сообщил, что Макрон поговорит 3 мая по телефону с Путиным.
«Да, есть», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, есть ли в графике Путина во вторник телефонный разговор с президентом Франции.
Ранее Макрон во время телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал усилить военную и гуманитарную помощь Киеву.
Песков: Путин пользуется более надежными источниками информации, чем «Википедия»
Президент России Владимир Путин использует более надежные источники информации, чем интернет-энциклопедия «Википедия», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Сам он (Путин) пользуется более надежными источниками информации», – сказал Песков в ответ на вопрос ТАСС, использует ли президент «Википедию».
Ранее Путин на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем заявил, что в России востребованы просветительские проекты, где содержалась бы объективная, глубокая и в то же время талантливо поданная информация, одной «Википедией» пользоваться нельзя.
Президент также поддержал высказанную Древалем идею активнее транслировать на телевидении просветительский контент, который создается при поддержке «Знания», в том числе фильмы, лекции по географии и истории страны.
«Википедия» – многоязычная онлайн-энциклопедия, в которой возможность создания и редактирования статей имеют все пользователи интернета. В настоящее время является крупнейшей по охвату и числу статей среди аналогичных энциклопедий на большинстве мировых языков.
Путин отметил важность переобучения безработных граждан
Российский президент Владимир Путин отметил важность переобучения граждан, оставшихся без работы, и внедрения мер поддержки для таких россиян на встрече с главой Минтруда Антоном Котяковым.
«Переобучение все-таки лучше, чем общественные работы, потому что, во-первых, это более благородно, во-вторых, создает дополнительные компетенции у людей, возможность найти себя на рынке труда», – передает ТАСС слова президента.
Также Путин отметил, что «общественные работы тоже нужны». Котяков в ответ обратил внимание на то, что общественные работы являются возможностью для человека получить дополнительный доход в период, когда он стоит на учете в центре занятости». «Временно, но иметь доход какой-то», – добавил президент.
Отдельно глава государства на встрече с министром остановился на теме порядка установления инвалидности, обсуждалась также поддержка пожилых людей. Российский лидер назвал этот вопрос очень важным и попросил главу Минтруда держать его на постоянном контроле.
Котяков, в свою очередь, добавил, что особое внимание Минтруд сегодня уделяет молодежи, выходящей на рынок труда, передает РИА «Новости».
«Мы прекрасно понимаем, что в начале лета у нас ребята, которые закончат высшие учебные заведения, средние профессиональные образовательные учреждения, выйдут на рынок. Мы сформировали вместе с Рособорнадзором целую систему мониторинга. Мы сопоставили реестры выпускников за последние три года с данными электронной трудовой книжки на базе Пенсионного фонда», – сказал он.
По словам главы Минтруда, в режиме онлайн министерство получает данные, кто из ребят устроился, а кто – нет. «В случае, если молодой человек по истечении четырех месяцев не смог трудоустроиться, найти профессию, которая соответствует его специальности или на которую он был готов, мы запустили программу субсидирования найма молодежи, которая предполагает дополнительные вливания работодателю, дополнительную поддержку работодателю в случае, если он берет такого выпускника», – сказал министр.
Котяков разъяснил, что порядка 1,5 млн россиян охватят программы по поддержке рынка труда, на них предусмотрено более 90 млрд рублей. «В целом мы планируем поддержать порядка полутора миллионов наших граждан теми программами, о которых я сейчас сказал. На это у нас предусмотрено более 90 млрд рублей в федеральном бюджете», – отметил он.
По информации главы Минтруда, на данный момент россиянам доступны около 1,9 млн вакансий для трудоустройства. «Для того чтобы понимать в целом ситуацию на рынке труда, полагаю необходимым соотнести этот показатель с количеством вакансий, которыми сейчас располагают центры занятости, для того чтобы предложить нашим гражданам работу, – это 1,9 млн вакансий», – рассказал он.
В заключение министр добавил, что это – «достаточно хороший показатель, который дает возможность нашим гражданам сегодня выбирать возможное место своего дальнейшего трудоустройства».
Напомним, Путин призвал продумать вопрос переобучения работников в условиях цифровой трансформации и более широкого внедрения искусственного интеллекта. Президент также призвал и в будущем применять опыт в области удаленного обучения, полученный за время пандемии.