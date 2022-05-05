Кулеба выразил уверенность во введении ЕС эмбарго на поставки газа из России

Кадыров предложил расширить границы спецоперации на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил провести второй этап спецоперации России по всей территории Украины, а не только на территории ДНР и ЛНР.

«Главное – надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории Луганска и Донецка, а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие – так по их словам – нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», – заявил глава Чечни в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.

Он добавил, что после этого необходимо установить повсеместно новую власть, которая будет нормально управлять своим народом. «И дальше вести диалог со всеми остальными государствами, которые хотят с нами [выстраивать] те или иные отношения. Хотят они санкции – будем воевать против санкций, хотят войну – будем воевать», – уточнил Кадыров.

Он отметил, что сейчас войска ДНР, ЛНР и России в ходе спецоперации показывают хорошие результаты. «Вчера уничтожена большая колонна, уничтожено много азовцев, нациков. И сегодня целый день по Попасной были хорошие результаты. Потихоньку очищаем Донецк, Луганск», – сообщил глава Чечни.

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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