Цены на бензин в Британии обновили исторический максимум из-за санкций против России

Средняя стоимость бензина в Великобритании превысила отметку в 1,73 фунта (2,18 доллара) за литр, что является самым высоким показателем за всю историю ведения статистики в стране, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на отраслевые исследования.

Цены на дизель в королевстве также демонстрируют максимальный рост на фоне новых антироссийских санкций, на текущий момент один литр продают в среднем за 1,82 фунта (2,3 доллара). Год назад бензин и дизель в Великобритании в среднем отпускали за 1,29 фунта и 1,31 фунта за литр соответственно. Эксперты обращают внимание на то, что рост стоимости наблюдается несмотря на сокращение британским правительством топливного сбора на 5 пенсов (6 центов) за литр на период до марта следующего года, передает ТАСС.

Ключевым фактором продолжающегося повышения цен на бензин в стране называют новые ограничительные меры Евросоюза в отношении импорта российских углеводородов.

В ночь с понедельника на вторник главы государств и правительств ЕС согласовали введение эмбарго на импорт российской нефти с временным исключением для поставок данного вида топлива, производимых по нефтепроводу. Согласно «Скай ньюс», нынешний рост цен на бензин станет особенно неприятным для британцев в связи со стартующими со 2 июня длинными выходными по случаю празднования 70-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II. Традиционно многие жители Великобритании в период каникул отправляются в короткие путешествия по стране.

Как отмечают экономисты, рекордно высокие цены на топливо в королевстве неминуемо ведут к усилению инфляционных тенденций. По итогам апреля годовая инфляция в Великобритании разогналась до 9% – самого высокого показателя за 40 лет. Согласно оценкам Банка Англии, к концу года уровень инфляции в Соединенном Королевстве превысит 10%. Ранее лондонский Центр экономических и бизнес-исследований выпустил доклад, в котором предупредил о том, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным падением уровня жизни с 1950-х годов.

Ранее во вторник мировые цены на нефть поднимались на 1% и более, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) поднялась выше 123 долларов за баррель впервые с 24 марта, в то время как ЕС принял решение ограничить импорт российской нефти.

Напомниим, глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.

Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.