Путин призвал оказать поддержку выпускающим гражданскую продукцию предприятиям ОПК

Необходимо оказывать поддержку властей предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые помимо прочего выпускают гражданскую продукцию, заявил президент Владимир Путин на встрече по видеосвязи с руководителем Удмуртии Александром Бречаловым.

На встрече Путин отметил, что в республике «доля гражданской продукции в выпуске в целом продукции оборонного комплекса увеличивается». «И это очень хорошо, это одна из задач, которую мы перед собой ставили. Но оборотные средства этих предприятий, закредитованность отрасли требуют особого внимания со стороны федерального правительства и со стороны, конечно, региональных властей, потому что там, где можно плечо подставить этим предприятиям, это нужно сделать», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин подчеркнул, что этот вопрос дополнительно требует внимания со стороны главы региона. «Ясно, что в значительной степени это проблемы отрасли, но тем не менее вы на региональном уровне, пожалуйста, смотрите на это, и там, где возможно, плечо подставляйте», – обратился он к Бречалову.

Президент добавил, что в Удмуртии «промышленное производство растет, хорошими темпами подрастает строительный сектор, доля аварийного жилья ниже, чем в среднем по стране, уровень безработицы ниже». «Все это очень хорошие показатели», – отметил Путин.

Он выразил надежду, что Бречалов будет и дальше «уделять внимание всем этим фундаментальным показателям». «Важно только, чтобы это все было, конечно, не на бумаге, а важно, чтобы в жизни это все реализовывалось, и чтобы люди ощущали эти положительные тенденции», – сказал российский лидер.

Выборы главы региона в Удмуртии пройдут осенью, Бречалову, который заявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый срок, Путин пожелал удачи.

«Желаю вам успехов! Всего хорошего», – сказал в ответ на это решение Путин.

Глава региона в свою очередь отметил, что у властей много планов на ближайшие годы. «Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской Республики», – сказал он.

Бречалов также добавил, что хотел бы заручиться поддержкой президента по четырем важным вопросам. «Я все посмотрел. Все поручения правительству даны, так что вы с ними дорабатывайте по всем вашим обращениям. На каждом вашем обращении есть соответствующее поручение правительству», – отреагировал Путин.