В ЛНР завели дело из-за распространения ВСУ туберкулеза с беспилотников

В Луганской народной республике возбудили уголовное дело по факту распространения украинскими военными туберкулеза с помощью беспилотников, сообщили в министерстве госбезопасности республики.

В ноябре 2020 года ВСУ запустили аппарат «Лелека С-100» из села Степное Славяносербского района ЛНР, на тот момент находившегося на границе соприкосновения, заявили в МГБ, передает РИА «Новости».

С аппарата сбрасывались агитационные листовки, имитирующие денежные средства, находящиеся в обороте в ЛНР.

«В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории – предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации», – добавили в ведомстве.

Дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе проверки установлено, что к совершению преступления причастны шесть подозреваемых, сейчас ведется сбор данных по ним.

Также распространение зараженных листовок подтверждается косвенными данными из Сети. В одном из украинских Telegram-каналов сообщалось, что «11.11.2020 патриоты Луганщины отправили поздравительные адреса жителям оккупированной территории в районе Славяносербска, а также решили «помочь финансово», распространив около 2 млн «линирийских рупэй».

При этом к сообщению прикреплены фото шестерых мужчин в военно-полевой форме ВСУ со средствами защиты органов дыхания на лицах возле беспилотника. На беспилотнике размещены агитационные листовки, аналогичные изъятым в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой.

В начале мая ВС России нашли 10 беспилотников в Харьковской области, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур биологического оружия.

Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.

Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).

Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что американские инструкторы обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.

В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».