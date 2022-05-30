В ДНР заявили об обстреле Гольмовского и Доломитного украинскими войсками

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30 мая, понедельник | Последнее обновление — 09:04 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ЕП захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России
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В Группе советских войск в Германии ходил анекдот – если спросить возрастного ГДРовского офицера, где он был во время войны, то любой ответит, что служил в военном оркестре. Сегодня эта история повторяется.
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Выбор прост: либо хорошо – но для избранных, либо для всех – но как получится (с неуклонной тенденцией, что получаться будет все хуже и хуже).
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Если в 2020-2021 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий: от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В ДНР заявили об обстреле Гольмовского и Доломитного украинскими войсками
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Вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Гольмовский и Доломитное, выпустив 10 мин калибром 120 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Уточняется, что по Гольмовскому было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 07.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Гольмовский: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров; 07.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Новолуганское – населенный пункт Доломитное: выпущено пять мин калибром 120 миллиметров», – говорится в сообщении представительства в Telegram.
Также в СЦКК сообщили об обстреле населенного пункта Байрак: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Ясиноватую из РСЗО БМ-21 «Град».
Абэ назвал позицию Зеленского по НАТО и Донбассу причиной спецоперации России
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Российской спецоперации на Украине, вероятно, удалось бы избежать, если бы президент Украины Владимир Зеленский изменил позицию по вступлению в НАТО и Донбассу, заявил экс-глава правительства Японии Синдзо Абэ.
Абэ считает, что специальной военной операции России на Украине «можно было избежать», если бы украинского президента «можно было заставить пообещать, что его страна не будет вступать в НАТО, или заставить предоставить высокую степень автономии двум анклавам на востоке».
При этом Абэ подчеркивает, что добиться согласия Зеленского на это было бы необычайно трудно. Экс-премьер Япони считает, что влияние на Зеленского мог бы оказать глава американского государства Джо Байден. «Но, Зеленский, конечно отказался бы», – приводит слова Абэ РИА «Новости» со ссылкой на Economist.
Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
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Силы ДНР и ЛНР установили контроль над Красным Лиманом
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Группировка войск Донецкой и Луганской народных республик при огневой поддержке российских военных освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами на территории ДНР, включая Красный Лиман, сообщает штаб территориальной обороны республики.
«По состоянию на 27 мая на территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 220 населенными пунктами, включая Красный Лиман», – сообщается в Telegram-канале штаба.
Красный Лиман – это крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию.
Накануне глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что больше половины города Красный Лиман перешло под контроль сил республики.
Ранее офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что в оперативное окружение был взят город Северодонецк. По его словам, в окружение попали населенные пункты Золотое и Горское.
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В ДНР допустили смертную казнь для наемников из Британии и Марокко
В отношении иностранных наемников из Великобритании и Марокко может быть применена высшая мера наказания заявил начальник отдела по расследованию преступлений против мира и безопасности человечества следственного управления Генпрокуратуры ДНР Виктор Гаврилов.
Он уточнил, что Генпрокуратура республики завершила расследование уголовного дела в отношении группы иностранных наемников из Великобритании и Марокко.
«Уголовное дело в отношении наемников, принимавших участие в подготовке и ведении боевых действий против ДНР, полностью сформировано. Материалы дела переданы в один из республиканских судов для рассмотрения по существу, в результате которого к обвиняемым с учетом военного времени может быть применена высшая мера наказания – смертная казнь», – передает слова Гаврилова ТАСС.
В ведомстве добавили, что в результате полученных показаний граждан Великобритании Шона Пиннера и Эндрю Хилла, а также подданного Королевства Марокко Саадуна Брагима установлена их причастность к совершению преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 34 УК ДНР («Совершение преступлений группой лиц»), ст. 323 УК ДНР («Насильственный захват власти или насильственное удержание власти») и ст. 440 УК ДНР («Наемничество»).
Напомним, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что сдавшиеся в плен с «Азовстали» бойцы ВСУ и иностранные наемники находятся на территории ДНР, готовятся документы для трибунала.
Союзные силы России и ДНР освободили поселок на южной окраине Нью-Йорка
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Сводные отряды народной милиции Донецкой народной республики и Вооруженные силы России полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому (переименованному властями Украины в Нью-Йорк), сообщили в пресс-службе НМ ДНР.
Сводные отряды НМ ДНР и ВС РФ полностью зачистили от пехоты украинских нацбатов поселок Новоселовка на пути к Новгородскому, переименованному киевскими пропагандистами в Нью-Йорк. Несмотря на то, что противник отступил, он продолжает разрушать Новоселовку артиллерией и реактивными снарядами. Поселок почти полностью уничтожен, следы пребывания и боеприпасы нацистов встречаются почти в каждом разрушенном доме, сообщается в Telegram-канале пресс-службы.
Ранее в поселке Троицкое Попаснянского района обнаружили макет местности, который может свидетельствовать о том, что украинские силы готовили наступление.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Названа численность задействованных в восстановлении Донбасса российских строителей
В ЛНР и ДНР работают около 1000 российских строителей и 250 единиц техники на восстановлении поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сегодня перед нами стоит задача максимально оперативно развернуть работы для помощи ДНР и ЛНР в восстановительных работах. Буквально в ежедневном режиме мы видим, что из многих регионов страны отправляются колонны техники для помощи в восстановлении поврежденного жилья, дорог и инфраструктуры республик. Всего там уже работает порядка 1000 российских строителей и 250 единиц техники. Объем работ, которые предстоит провести в Республиках, существенный, и мы будем увеличивать количество людей, которые там работают», – написал Хуснуллин в Telegram-канале.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что дорожники и мостовики из российских регионов отправились в Донецкую и Луганскую народные республики, чтобы восстанавливать инфраструктуру, не только поврежденные мосты, но и дороги, которые не знали капитального ремонта более 30 лет.
Эксперт назвал первоочередные задачи по восстановлению освобожденных территорий Украины.
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Лавров назвал освобождение Донбасса безусловным приоритетом спецоперации
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Безусловным приоритетом российской спецоперации на Украине является освобождение Донбасса, жители Украины при этом сами должны определить будущее своих регионов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров заявил, что украинцы «должны сами определяться, в какой среде им дальше существовать: в созданной президентом Зеленским – запрет русского образования, СМИ, культуры, использование русского языка в быту – или в другой, где они будут в состоянии воспитывать своих детей так, как хотят они, а не Зеленский и его команда», передает РИА «Новости» со ссылкой на TF1.
Министр заверил, что президент России Владимир Путин готов обсуждать урегулирование на Украине с президентом Франции Эммануэлем Макроном или другими коллегами, даже несмотря на их риторику – главное, чтобы за этим действительно стояло желание разрешить нынешний кризис в европейской безопасности. Лавров отметил, что «все без исключения лидеры ЕС публично обвиняют Россию в агрессии, употребляют достаточно воинственную лексику».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Российские флаги подняли уже во многих городах Запорожской, Херсонской и Харьковской областей.
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Жительница Северодонецка рассказала о радости от прихода российских сил
В Северодонецке «все рады» тому, что в город вошли силы России и ЛНР, сообщила жительница города Марина.
«Как новость сказали соседним домам (о том, что зашли силы ЛНР и России), все кинулись нас обнимать, они не верили, что пришли наши люди», – приводит ее слова РИА «Новости».
Как рассказала жительница Северодонецка, в городе нет электричества, газа и воды, а также мобильной связи. По ее сведениям, в городе остаются порядка 10–12 тыс. мирных жителей из более чем 100 тыс. до начала активных боев в Донбассе.
Тем временем официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что «противник не хочет воевать за населенными пунктами, предпочитает уходить в жилую застройку, прятаться за спинами местных жителей». По его словам, силы Народной милиции ЛНР вклинились в линию обороны украинских войск и заняли плацдарм в городе, «откуда продолжают развивать успех».
Напомним, поступали сообщения о том, что Северодонецк перешел под контроль российских войск и ЛНР.
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В Донбасс из Пензенской области привезли передвижной асфальтобетонный завод
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Колонна из пяти тралов с комплектующими первого передвижного асфальтобетонного завода КА-160 «Колокшанец», который задействуют в ремонте важных дорожных объектов, прибыла в Донецкую народную республику из России.
«Сегодня мы встретили вторую автоколонну из Пензенской области , которая доставила комплектующие для монтажа асфальтобетонных заводов, которые примут участие в восстановлении дорог и мостов Донецкой народной республики. Первый завод планируется установить в Тельмановском районе», – отметил и.о. первого заместителя министра транспорта ДНР Андрей Литвиненко, который встретил колонну транспорта.
По словам представителя российской дорожной организации Александра Галаева, в ДНР приехал первый из четырех асфальтобетонных заводов. Производительность одного такого завода составляет 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, говорится в сообщении на сайте Министерства транспорта ДНР.
Всего в рамках второго этапа Пензенская область планирует направить в ДНР четыре асфальтобетонных завода. Ранее, первым этапом, от российских коллег прибыли краны, экскаваторы, бульдозеры, погрузчики.
Напомним, Пензенская область стала одной из первых, которая подтвердила свои намерения о сотрудничестве с ДНР по первоочередному восстановлению дорог и мостов, разрушенных в ходе боевых действий.
Всего Пензенская область готова предоставить Донбассу 240 единиц спецтехники и около одной тысячи дорожно-строительных рабочих для проведения строительных и ремонтных работ.
Ранее сообщалось, что первая колонна дорожно-строительной техники из Пензенской области прибыла в ДНР.
Минобороны впервые показало кадры использования РЛС «Небо-Т»
Минобороны России впервые обнародовало кадры работы радиолокационных станций (РЛС) «Небо-Т» в ходе специальной военной операции на Украине.
«Основная задача – ведение радиолокационной воздушной разведки в параметрах радиолокационного поля, обнаружение воздушных целей, взаимодействие с зенитными ракетными войсками, авиацией, передача им радиолокационной информации. Наблюдаем реактивные системы залпового огня – «Град», «Ураган», также «Точку-У» – и своевременно передаем информацию», – рассказывает командир радиолокационной роты.
Командир роты также добавил, что станция определяет ракету «Точка-У» спустя пять секунд после запуска. «Когда она набирает определенную высоту и начинает снижаться, по точке удара по ней работают зенитные ракетные войска и уничтожают», – отметил он.
Ранее Минобороны показало пуск «Калибров» по военным целям на Украине. Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск трех крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям.
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ДНР установила контакт с владельцами иностранных судов в порту Мариуполя
Владельцы трех иностранных судов, находящихся в порту Мариуполя, направили властям ДНР запросы, подтверждающие их право собственности, сообщила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
«На данный момент уже есть первое обращение от судовладельческих компаний соответствующих иностранных судов. Там есть суда, которые осуществляют свою деятельность под различными флагами иностранных государств, но это не означает, что судовладельческая компания зарегистрирована и находится именно в этом государстве», – цитирует ТАСС Никонорову.
По ее словам, на данный момент есть информация по трем судам, от остальных судовладельцев ждем сообщений, запросов, писем.
«С теми, кто подал запросы, мы находимся в контакте, собираем пакет документов от них, которые должны прилагаться к этому запросу, подтверждающие и правоустанавливающие, что это действительно их собственность», – добавила она.
Ранее в морской порт города Мариуполь зашло первое с начала специальной военной операции России судно.
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В ЛНР завели дело из-за распространения ВСУ туберкулеза с беспилотников
В Луганской народной республике возбудили уголовное дело по факту распространения украинскими военными туберкулеза с помощью беспилотников, сообщили в министерстве госбезопасности республики.
В ноябре 2020 года ВСУ запустили аппарат «Лелека С-100» из села Степное Славяносербского района ЛНР, на тот момент находившегося на границе соприкосновения, заявили в МГБ, передает РИА «Новости».
С аппарата сбрасывались агитационные листовки, имитирующие денежные средства, находящиеся в обороте в ЛНР.
«В ходе исследования листовок установлено их искусственное заражение чрезвычайно опасными штаммами высокой вирулентности, которые относятся к категории – предШЛУ (широкой лекарственной устойчивости), в концентрации, способной обеспечить инфицирование и развитие туберкулезного процесса любой локализации», – добавили в ведомстве.
Дело возбуждено по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. В ходе проверки установлено, что к совершению преступления причастны шесть подозреваемых, сейчас ведется сбор данных по ним.
Также распространение зараженных листовок подтверждается косвенными данными из Сети. В одном из украинских Telegram-каналов сообщалось, что «11.11.2020 патриоты Луганщины отправили поздравительные адреса жителям оккупированной территории в районе Славяносербска, а также решили «помочь финансово», распространив около 2 млн «линирийских рупэй».
При этом к сообщению прикреплены фото шестерых мужчин в военно-полевой форме ВСУ со средствами защиты органов дыхания на лицах возле беспилотника. На беспилотнике размещены агитационные листовки, аналогичные изъятым в ходе осмотра места происшествия следственно-оперативной группой.
В начале мая ВС России нашли 10 беспилотников в Харьковской области, оснащенных емкостями и оборудованием для распыления рецептур биологического оружия.
Напомним, СК решил расследовать роль США в бесчеловечных экспериментах, проводившихся представителями Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине.
Кроме того, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны России получило новые сведения о бесчеловечных опытах Соединенных Штатов в биолабораториях на Украине, в том числе в психиатрической больнице №1 (село Стрелечье Харьковской области).
Начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что американские инструкторы обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал расследовать деятельность биологических лабораторий США на Украине, где были найдены опасные патогены, в том числе «возбудители туберкулеза, сибирской язвы, холеры и бруцеллеза».
Югра поможет Макеевке восстановить инфраструктуру и экономику
Делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой находится в Донецкой Народной Республике с рабочей поездкой, сообщил окружной Департамент общественных и внешних связей.
Основной целью поездки является доставка новой партии гуманитарного груза, который был собран жителями Югры. Также планируется подписать соглашение с администрацией города Макеевка. В рамках него Югра окажет учреждениям и предприятиям помощь для скорейшего восстановления инфраструктуры, экономики, возвращения к мирному укладу жизни, сообщается на сайте госорганов Ханты-Мансийского автономного округа.
Также запланирована встреча Комаровой и главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина.
Делегация Югры приехала в ДНР в составе гуманитарной миссии, которая была сформирована Гуманитарным добровольческим корпусом. Добровольцы этого корпуса на самолетах Минобороны России доставили в республику почти 43 тонны груза, среди которого продовольствие, детские принадлежности, медикаменты, одежда и другое.
В рамках рабочего визита Комарова также посетит ряд объектов в Мелекино, Мариуполе, Донецке и Макеевке. Среди них – разрушенный Драматический театр в Мариуполе, в разборе завалов которого участвовали добровольцы гуманитарной миссии из Югры.
Ханты-Мансийский автономный округ стал одним из первых регионов, который организовал такую масштабную кампанию помощи жителям ЛНР, ДНР, отдельных территорий Украины. Доставлено свыше 235 тонн гуманитарного груза.
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Вышла первая часть фильма о спецназе «Ахмат» и спецоперации в поддержку Донбасса
На RTД вышла первая часть фильма «Битва за свободу», в котором рассказывается о работе чеченского спецназа «Ахмат» во время спецоперации России по защите республик Донбасса.
Отмечается, что в первой части фильма ведется рассказ о том, как чеченский спецназ «Ахмат» совместно с Вооруженными силами России и отрядами народной милиции Луганской и Донецкой народных республик успешно ведет боевые действия почти на всех участках специальной военной операции в поддержку Донбасса, передает RT.
Кроме того, герои фильма рассказывают о причинах, почему даже раненые стремятся вернуться на поле военных действий. Так, стоять в стороне не позволяют развитое чувство патриотизма и желание защитить народные традиции и свои корни.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеоролик, в котором он якобы сидит за рулем автобуса, заполненного пленными украинскими силовиками.
Видео представляет собой нарезку кадров с украинскими силовиками, которые укрывались на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, а впоследствии сдались в плен, и видеоматериала с Кадыровым, который управляет автобусом МАЗ. Клип смонтирован так, будто глава Чечни везет пленных под лезгинку, передает РИА «Новости».
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ВСУ обстреляли за полчаса четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за полчаса обстреляли четыре населенных пункта в ДНР, а также Горловку и Ясиноватую: выпущено пять мин, три ракеты из БМ-21 «Град» и семь снарядов калибром 122 миллиметра, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Отмечается, что под обстрелы попали населенные пункты Минеральное, Васильевка, Верхнеторецкое и Донецк. По Минеральному украинские войска выпустили три мины калибром 120 миллиметров, по Васильевке выпущено две мины того же калибра, по Верхнеторецкому выпущено три ракеты из БМ-21 «Град», а по Донецку – семь снарядов калибром 122 миллиметра.
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 17.42 - н.п. Авдеевка – н.п. Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра», – говорится в сообщении представительства, передает РИА «Новости».
Также под обстрел попали населенный пункт Кодема – населенный пункт Горловка (поселок шахты Калинина): выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра, заявили в СЦКК.
Ранее украинские военные обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град».
ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские военные обстреляли город Ясиноватая в ДНР из реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Огонь был открыт из Авдеевки по направлению к Ясиноватой в 9.45 мск, тогда ВСУ выпустили три ракеты. В 13.50 с того же направления было выпущено пять ракет, передает ТАСС со ссылкой на сообщение представительства.
О жертвах и разрушениях не сообщается.
Также представительство республики указало, что два снаряда артиллерии калибром 122 мм были выпущены по Куйбышевскому району Донецка, ранен один человек.
Ранее в ДНР заявили, что силы республики не будут входить в Авдеевку, город будет блокирован.
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