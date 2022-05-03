Омбудсмен рассказала о состоянии выпавших из окна детей в Ногинске

Выпавшие с высоты шестого этажа в Ногинске дети сейчас в безопасности, их состоянию ничего не угрожает, заявила уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.

«Один из них упал на клумбу, второго, младшего, заметили и успели поймать прохожие. Сейчас братья в больнице, врачи говорят, что они в состоянии средней тяжести. Трагедия произошла в тот момент, когда папа вышел в магазин, а мама была на работе», – цитирует Мишонову РИА «Новости».

Она указала, что семья не попадала в поле зрения органов системы профилактики, жизни же детей сейчас ничего не угрожает.

Отец детей сообщил, что перед уходом закрыл все окна. Дети открыли окно самостоятельно, вероятно, они ожидали отца. Специальных запоров на окнах не было.

Напомним, в понедельник в Ногинске из окна шестого этажа выпали двое детей, их госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга и ушибами. Региональный СК начал проверку.