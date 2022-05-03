Дети выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске

Украинские военные рассказали, из-за чего попали в плен

Украинские военные рассказали, как попали в плен из-за действий руководства, которое, не дав инструкций на случай отступления, оставило целые подразделения на волю случая и сбежало.

«(В плен попали) в первый же бой – нас вывезли по темному, поставили на дорогу, сказали прикрывать, нагнали кучу людей с разных подразделений... Начался обстрел минометами... кто пережил, тот пережил», – передает РИА «Новости» речь одного из пленных.

По его словам, когда пошли в наступление, правый фланг вместе с командирами сбежал, оставив другие подразделения без команды отступать. «Мы даже и не знали, куда отходить, если честно... Нас не в ту сторону повел (сержант) и мы нарвались на русский спецназ... Нам предложили сдаться, у нас не было другого выбора, потому что нас тупо положили, это глупо было, мы даже не знали, куда отходить, – ни точки сбора, ни путей отхода», – пояснил военнопленный.

Также пленные добавили, что оказались удивлены некорректным отношением ВСУ к мобилизованным. По словам рассказчика, отношение оказалось «как к разменным монетам», «одноразовым солдатам». «Броню выдали только через три недели после мобилизации», – добавил он.

При этом солдат поразился корректным отношением российских военных к пленным, так как по телевизору им «рассказывали совсем другое».

«Удивлен, что (российские военные к нам) корректно относились... Потому что нам говорили по телевизору... совсем другое. А с нами по-людски разговаривали, кому надо было – оказали первую помощь», – рассказал он.

Ранее британский наемник Эйден Эслин, воевавший на стороне Украины, заявил, что лично видел, как украинские военные задерживали и связывали гражданских.

О рекордной сдаче в плен более 1 тыс. военных ВСУ силам ВС России и НМ Донецкой народной республики стало известно 13 апреля. В результате успешных наступательных военных действий добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты.Среди сдавшихся порядка 300 человек были ранены, еще 90 – неходячие. Людям оказали необходимую медицинскую помощь.

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