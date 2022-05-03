В ЭИСИ указали на эрозию свободы слова в западных странах

В странах Запада быстрыми темпами происходит эрозия институтов свободы слова, свободы СМИ и даже пространства публичной жизни, заявили в Экспертном институте социальных исследований (ЭИСИ).

«Свободы СМИ, равно как и свободы слова в классическом понимании этих ценностей на Западе больше не существует. Ни либертарианская (полностью свободная), ни социальная модели взаимоотношения властей (элиты) со СМИ, где ограничения обусловлены общественным контролем, на Западе больше невозможны», – говорится в докладе, опубликованном на сайте института.

Сейчас на Западе применяется цензура, ранее применявшаяся лишь в военное время. Она включает в себя целый спектр технологий, среди которых административные указания, корпоративные требования, идеологическая накачка, общественное неодобрение и травлю, принадлежность СМИ правительству или крупным корпорациям, источники рекламы и спонсоры, угрозы судебного преследования и другое.

«Так называемый «цивилизованный» Запад стремительно скатывается к неототалитаризму, где на новом – цифровом и высокотехнологичном уровне решительно ограничены имеющиеся права и свободы. Все это ретушируется псевдоплюрализмом мнений в рамках очень ограниченного коридора дозволенного. Мартовские запреты вещания телеканала RT и массы других российских телеканалов – форма зачистки информационного пространства внутри западного общества и обеспечение господства западной пропагандистской машины внутри этого социума», – указали в ЭИСИ.

Западное общество намеренно погружают в информационное пространство «фактов» для создания впечатления объективности. Таким образом сознание обывателя превращается в «фактоориентированное».

«За счет постоянного, непрерывного и лавинообразного потока фактов сознание человека перегружают информацией и делают непригодным как для анализа, так и для критического восприятия реальности, параллельно создавая у человека ощущение, что он уверенно потребляет информационный поток и контролирует свою способность делать выводы из полученной информации», – отмечается в заявлении.

Более того, западная ауидтория ограждается от информации от «нежелательных» для них источников специальными средствами, и большую роль в этом играют «фактчекеры», находящиеся на службе у высокотехнологичных корпораций и соцсетей правительства США.

«Работа «фактчекеров» призвана окончательно уничтожить свободу СМИ и обеспечить максимальную управляемость как информационной повесткой, так и редакционной политикой СМИ», – заключили в ЭИСИ.

Также институт опубликовал исследовательский материал, где подробнее изложил свое видение ситуации.

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