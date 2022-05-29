Лавров обвинил Запад в превращении Украины в «анти-Россию»

Россия долгие годы призывала Запад не делать из Украины «анти-Россию», но Запад «наплевательски к этому относился», заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что Россия «не за один день объявила об угрозе своей безопасности», призывала «не создавать военной угрозы российскому государству с территории Украины, не препятствовать русскому языку, образованию и культуре». Однако угроза непосредственно на российских границах, о которой Москва долгие годы предупреждала, полностью игнорировалась. «Наша военная операция была неизбежна. Мы долго пытались достучаться до Запада», – приводит слова министра РИА «Новости» со ссылкой на TF1.

Он подчеркнул, что Москва «долгие годы стучалась в разные двери в Европе, США, призывая наших западных коллег заставить Украину выполнять свои обязательства, которые она на себя приняла, присоединившись к многочисленным европейским и международным конвенциям», но «Запад был глух к этому».

Кроме того, Россия «убеждала Запад, что не надо втягивать Украину в НАТО», которое «и так пять раз приближался к российским границам вопреки всем обещаниям, которые нам давались, когда исчезал Советский Союз». По словам министра, «втягивать Украину в НАТО – это означало создавать прямую угрозу непосредственно на границе Российской Федерации».

Как заявил Лавров, «свирепость, с которой Запад стал защищать свое детище в виде киевского режима, показала, что этот режим специально пестовался долгие годы, чтобы создавать угрозу» для России, «подорвать наше законное место в архитектуре безопасности, принизить реальную роль России и поставить ее в подчиненное положение».

По его словам, введенные Западом с началом российской спецоперации на Украине санкции, в том числе высылка российских дипломатов, стали напоминать истерику, «где-то и агонию». Они «были инициированы Западом». Лавров считает, что последние антироссийские санкции, которые явно готовились «не за одну ночь», вряд ли будут отменены. Лавров отметил, что в данном случае речь уже «идет не об Украине, которая выступает инструментом, разменной монетой, а о сдерживании развития России». Он подчеркнул, что Россия «мешает Западу утвердить однополярный мир, который Вашингтон провозгласил при покорном согласии Европы».

При этом Москва готова обсуждать с Западом безопасность в Европе, но на веру обещания принимать не получится. Лавров подчеркнул, что «безопасность должна быть только равной и неделимой и никто не должен укреплять свою безопасность за счет интересов других».

Напомним, Лавров также заявил, что безусловным приоритетом российской спецоперации на Украине является освобождение Донбасса, жители Украины при этом сами должны определить будущее своих регионов.

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