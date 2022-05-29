В «Роснефти» заявили об отсутствии активов на Украине

Российская нефтяная компания «Роснефть» не владеет активами на территории Украины. «Роснефть» до недавнего времени поставляла нефтепродукты европейскому оператору, которому продала свои заправки в стране, но в случае изъятия у него собственности, поставок не будет, сообщили в компании.

«В компании с удивлением узнали об аресте Украиной активов, якобы принадлежащих «Роснефти». Сообщаем, что никаких активов, принадлежащих компании на территории Украины на настоящий момент нет», – приводит текст заявления ТАСС.

В компании отметили, что исторически «Роснефть» владела сетью заправок, однако значительное время назад она была продана европейскому оператору, занимающемуся дистрибуцией нефтепродуктов на украинском рынке. «До недавнего времени компания осуществляла поставки в адрес этого оператора. Понятно, что в случае изъятия собственности у нынешнего владельца, поставок нефтепродуктов со стороны «Роснефти» не будет», – пояснили в «Роснефти».

Накануне сообщалось, что СБУ инициировала процедуру ареста активов российской нефтяной компании Роснефть в стране, заблокирована деятельность энергокомпании, входившей в ее структуру.