Зеленский потребовал от премьера Нидерландов ясности о шансах Украины на вступление в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от премьер-министра Нидерландов Марка Рютте ясности по поводу шансов Украины на получение статуса кандидата на вступление в ЕС.

В интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS) Зеленский рассказал, что в четверг он позвонил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте.

«Я сказал ему откровенно: «если вы считаете, что нам нет места в ЕС, то вы должны сказать об этом прямо», – приводит РИА «Новости» слова Зеленского из интервью ведущей передачи Nieuwsuur на телеканале Нидерландской вещательной корпорации (NOS).

По словам украинского президента, он позвонил премьер-министру Нидерландов Марку Рютте и потребовал ясности по поводу шансов страны вступить в ЕС. По мнению Зеленского, Украина готова стать кандидатом на вступление в Евросоюз.

«Мы должны и хотим проводить для этого необходимые реформы… Да, у нас есть проблемы, но они есть во многих странах, в том числе в странах ЕС», – заявил президент Украины.

Ранее премьер Нидерландов Марк Рютте выразил мнение, что шансы Украины в скором времени получить статус кандидата на вступление в ЕС невелики.

Он отметил, что до начала российской спецоперации Украина была «очень далека» от статуса кандидата. По мнению Рютте, предоставление Украине статуса будет несправедливым по отношению к балканским странам, которые все еще его ждут.

Между тем, британский премьер-министр Борис Джонсон предложил Польше и Украине создать новый политический, экономический и военный альянс во главе с Великобританией в качестве альтернативы Европейскому союзу.

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