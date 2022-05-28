СМИ: Порошенко второй раз пытался выехать с Украины

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28 мая, суббота | Последнее обновление — 15:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин в беседе с Шольцем и Макроном поднял вопрос о накачке Украины оружием
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Если в 2020-21 годах обкатывали единственный – пандемийный – сюжет, то в 2022 году планету захлестнут сразу несколько апокалиптических сюжетных линий – от новых пандемий и угрозы ядерной войны до как нельзя более своевременного нашествия инопланетян.
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До каких еще пределов будет в Европе простираться украинская монументальная пропаганда? Осквернение могил, проще говоря. И русских, и не русских – как на Пер Лашез.
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Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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СМИ: Порошенко второй раз пытался выехать с Украины
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Бывший президент Украины Петр Порошенко второй раз пытается выехать с Украины в том же пункте пропуска, его остановил патрульный за выезд на «встречку», сообщило украинское издание «Страна.ua».
«По информации источников «Страны», экс-президент Петр Порошенко предпринял сегодня попытку второй раз выехать из Украины, причем в том же пункте пропуска (Рава-Русская)», – сообщает издание в Telegram, передает РИА «Новости».
По словам неназванного источника, Порошенко «выехал на «встречку», чтобы объехать очередь, и был остановлен патрульными».
Ранее сообщалось, что Порошенко пытался покинуть Украину и выехать в Польшу через пограничный пункт «Рава-Русская».
В свою очередь депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко попытался выехать с Украины для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако пограничники его «не пропустили через границу».
Напомним, 23 мая СБУ сообщила, что украинский политик Виктор Медведчук дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко. Экс-депутат Рады Олег Царев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что нынешнее положение «позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко». «Порошенко понимал, что для его ареста есть все основания, поэтому сбежал заграницу», – считает Царев.
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Украина потребовала от Германии остановить транзит газа по «Северному потоку – 1»
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Руководство компаний «Оператор ГТС Украины» и «Нафтогаз» обратилось в Министерство экономики Германии с предложением остановить работу газопровода «Северный поток – 1», сообщил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
Макогон отметил, что оператор ГТС Украины» вместе с «Нафтогазом» направили обращение в Министерство экономики Германии относительно остановки «Северного потока – 1», передает ТАСС со ссылкой на УНИАН.
Руководитель оператора ГТС выразил уверенность, что «этот газопровод работал на условиях исключения для обеспечения безопасности транспортировки газа в Европу». Однако, по мнению гендиректора, после начала специальной операции таких оснований больше нет, «поэтому для обеспечения безопасности нашей страны, обеспечения безопасности нашей газотранспортной системы мы обратились к Германии с таким требованием».
Напомним, что 11 мая Украина впервые с начала спецоперации нарушила работу газовой трубы, отказавшись принимать российский газ на одной из двух точек входа. Первой пострадала Германия. Объем российского газа немецким потребителям через Украину упал на 25% в сутки. Берлин вынужден был экстренно запросить увеличение поставок газа за счет резервов Норвегии и Нидерландов.
Украина 10 мая объяснила свое решение некими форс-мажорными обстоятельствами, что удивило Газпром. В российской компании уверили, что украинские сотрудники спокойно работали на ГИС «Сохрановка». Лишь спустя сутки – к вечеру 11 мая – украинская сторона соизволила разъяснить конкретней причину своего поступка.
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Москва пригрозила ВСУ обнулением в случае угрозы российским городам
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Есть риск, что Украина разместит американские РСЗО HIMARS и M270 MLRS вблизи российских границ и получит возможность наносить удары по российским городам, в этом случае Вооруженные силы России предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Как сообщают американские СМИ, администрация может передать Киеву РСЗО HIMARS и M270 MLRS, которые будут оснащены управляемыми ракетами М31 GMLRS. Подобные сведения нуждаются в тщательной проверке. (…) Есть риск, что такие средства разместят вблизи российских границ и у украинцев появится возможность наносить удары по российским городам. Подобная ситуация для нас неприемлема и недопустима. Уверен, что наши Вооруженные Силы предпримут необходимые шаги для обнуления возможностей ВСУ», – заявил Антонов, слова которого приводит пресс-служба посольства России в США в своем Telegram-канале.
«На данный момент мы исходим из заявления официального представителя Пентагона Джона Кирби о том, что окончательное решение по этому вопросу не принято. Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг. Хотел бы подчеркнуть: по дипломатическим каналам мы не неоднократно доводили до Соединенных Штатов, что беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта. (…) Американцы прекрасно осознают, что своими действиями отдаляют перспективы достижения мира. США все глубже втягиваются в кризис на Украине. Это чревато непредсказуемыми последствиями для глобальной безопасности», – подчеркнул глава российской дипломатической миссии в Вашингтоне.
«Призываем прекратить бессмысленную и крайне рискованную накачку республики оружием. Важно отказаться от угроз в наш адрес и заявлений о военной победе Украины. Для скорейшего завершения конфликта Вашингтону и Киеву необходимо признать реальность. Это позволило бы продвинуться по пути политического урегулирования и не допустить ухудшения ситуации в сфере международной стабильности», – заявил дипломат.
Ранее американские СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена одобрила поставку Киеву ракетных систем залпового огня (РСЗО), способных бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины», а также систем на колесных шасси HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет.
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия. На этом фоне на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Бой российских десантников с ВСУ сняли на видео
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Минобороны показало видеозапись боя подразделений Воздушно-десантных войск России с украинскими войсками, в ролике ВСУ попытались отбить свой потерянный опорный пункт.
В ролике запечатлено, как десантники ведут огонь из занятой позиции украинской траншеи по отступившим в лес украинским военным из стрелкового оружия, передает РИА «Новости».
Огонь велся в том числе из снайперских винтовок, пулеметов и гранатометов.
В ходе наступления десантники при поддержке артиллерии подавили сопротивление опорного пункта ВСУ, находящегося на высоте, и вынудили их оставить позиции. Украинские военные попытались пойти в контратаку при поддержке бронетехники.
«Российские десантники своевременно вскрыли намерения противника контратаковать, открыли огонь из противотанковых средств поражения, ручных гранатометов и стрелкового вооружения. В результате огня российских десантников контратака ВСУ была сорвана. В ходе боя десантниками были уничтожены два бронетранспортера и около 20 военнослужащих ВСУ», – заключило Минобороны.
Ранее Минобороны показывало пуски крылатых ракет «Калибр» по украинским военным целям с фрегата Черноморского флота.
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Янукович: Государственности Украины грозит полное уничтожение
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Украине придется возобновить переговоры с российской стороной, ее к этому подтолкнет Запад, в том числе США, заявил бывший украинский президент Виктор Янукович.
«Что касается России, с ней Украине придется сесть за стол переговоров. Подтолкнет ее к этому Запад, и Соединенные Штаты в том числе. Ничто не может длиться вечно, и поставки вооружений Украине в данном случае не исключение», – говорится в обращении Януковича, которое разместил в соцсетях его представитель Юрий Кирасир, передает РИА «Новости».
По словам Януковича, «и в Европе, и в США правящие политические силы поддерживают те или иные режимы, исходя их собственных интересов». Главный из них состоит в том, «чтобы не потерять голоса избирателей», отметил экс-президент Украины.
«Как ни больно мне об этом сегодня писать, но государственность Украины находится в крайней опасности. Ей грозит полное уничтожение. При этом речь идет не только о риске потери огромных территорий на юге и востоке страны», – добавил Янукович.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Владимира Зеленского о том, что вести переговоры с Россией необходимо, чтобы закончить конфликт, но российская сторона якобы этого не хочет, заявил, что украинские власти делают противоречивые заявления, которые не позволяют понять, осознают ли в Киеве реальное положение дел.
В среду глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не имеет «предварительных условий» для возобновления переговоров с российской стороной.
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Порошенко попытался выехать с Украины в Польшу
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Бывший украинский президент Петр Порошенко предпринял попытку выехать с территории страны в Польшу, сообщила украинская погранслужба.
«Экс-президент Украины Петр Порошенко сейчас находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни, пытается выехать с Украины в Польшу на личном транспортном средстве марки Range Rover», – приводит текст сообщения погранслужбы Украины РИА «Новости».
В свою очередь депутат Рады Ирина Геращенко сообщила, что Порошенко попытался выехать с Украины для участия в Парламентской Ассамблее НАТО, однако пограничники его «не пропустили через границу». «Без объяснения причин», – добавила Геращенко, слова которой приводит ТАСС.
Напомним, 23 мая СБУ сообщила, что украинский политик Виктор Медведчук дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко. Экс-депутат Рады Олег Царев в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что нынешнее положение «позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко». «Порошенко понимал, что для его ареста есть все основания, поэтому сбежал заграницу», – считает Царев.
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ВС России применили на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему
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Российские военные применили в ходе спецоперации на Украине новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка», сообщил источник в силовых структурах.
«Системы ТОС-2 были применены на харьковском направлении», – приводит слова источника ТАСС.
Он также сообщил, что Вооруженные силы РФ в спецоперации на Украине «обкатывают» многие военные новинки.
В сентябре минувшего года в Ростехе сообщали о начале серийного производства ТОС-2 «Тосочка». В сентябре 2021 года американские СМИ писали, что новейшая тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка», опытную эксплуатацию которой сейчас проводит Россия, способна обрушить на голову противника мощнейший шквал огня.
ТОС-2 «Тосочка» – «наследница» тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В отличие от своей предшественницы она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. Обладает повышенной дальностью пуска неуправляемых реактивных снарядов. Прицеливание, стрельба и управление огнем ТОС-2 полностью автоматизированы. На машине смонтирован кран-манипулятор, поэтому система не нуждается в транспортно-заряжающей машине. Кроме того, на ТОС-2 стоит система радиоэлектронной защиты от высокоточного оружия.
Газета ВЗГЛЯД писала, что специальная военная операция стала испытательным полигоном для новейшего российского вооружения: поступали сообщения о начале применения на Украине истребителей Су-57 и других образцов.
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Киссинджера занесли в список «Миротворца»
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер оказался в базе украинского сайта «Миротворец», сообщают СМИ.
Генри Киссинджер попал в базу «Миротворца» за то, что является «антиукраинским пропагандистом», передает «Sputnik Ближнее Зарубежье» в своем Telegram-канале.
Напомним, Киссинджер на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Западу следует перестать пытаться нанести России поражение руками украинской армии ради избежания катастрофы в Европе и заставить Украину сесть за стол переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая Киссинджеру, сказал, что тот, рассуждая о текущих событиях, находится как будто в 1938 году.
Между тем зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к мнению Киссинджера, который никогда не был замечен в симпатии к России.
В Красном Лимане захвачен комплекс спутникового интернета Starlink
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Российские военные в Красном Лимане обнаружили трофейный комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались военнослужащие ВСУ, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
«Крутейший трофей группировки «О» в Красном Лимане. Парни из самарской отдельной роты специального назначения и разведчики 21 мотострелковой бригады получили подарок от Илона Маска – комплекс спутникового интернета Starlink, которым пользовались здесь ВСУ», – написал Коц в своем Telegram-канале Kotsnews.
Он пояснил, что через подобные станции проводили пресс-конференции с «Азовстали» боевики националистического батальона «Азов», также с помощью него они публиковали видеозаписи.
«Насколько я знаю, это первый подобный комплекс, взятый нашими бойцами. Надеюсь, их отметят за это по достоинству», – заключил военкор.
Ранее американский предприниматель и основатель компании SpaceX Илон Маск обвинил российских хакеров в активизации предполагаемых кибератак на оборудование спутниковой сети Starlink. При этом он не привел никаких доказательств.
В начале мая глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин комментировал информацию о том, что спутники Маска помогали вооруженным силам Украины. По его словам, таким образом, Маск «причастен к снабжению фашистских сил на Украине средствами военной связи». Рогозин отмечал, что основателю SpaceX «придется отвечать по-взрослому».
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Starlink в последнее время фактически стал частью военной инфраструктуры украинских вооруженных сил.
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Администрация Байдена одобрила поставку американских РСЗО Украине
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Администрация Джо Байдена одобрила поставку ракетных систем залпового огня (РСЗО) Украине, сообщили источники The New York Times. Белый дом намерен объявить о новом пакете помощи Киеву на следующей неделе, сообщили источники The Wall Street Journal.
Планируемые к отправке РСЗО, по словам источников, способны бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении у Украины». Помимо этого, в новый пакет помощи также включат системы HIMARS, у которых примерно та же дальность пуска ракет, но сами эти машины передвигаются на колесных шасси, передает РИА «Новости».
Источники издания не смогли сказать, сколько единиц техники планируют поставить США Украине. Как отмечается, в Вашингтоне рассчитывают, что потребуется хотя бы одна неделя, чтобы обучить украинских военнослужащих использованию новых типов вооружений.
Ранее на Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников ЧВК. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Собор УПЦ объявил о полной независимости
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Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости, об этом говорится в постановлении собора, который прошел в Киеве в пятницу.
«Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», – цитирует заявление УПЦ ТАСС.
Также в заявлении, опубликованном в Facebook* (запрещен в России как экстремистская соцсеть) УПЦ выразила несогласие с позицией главы РПЦ патриарха Кирилла по поводу спецоперации на Украине.
Кроме того, УПЦ предложила неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) продолжить диалог на определенных условиях: прекращение захвата храмов УПЦ, признание неавтокефальным статус ПЦУ, решение вопроса с иерархией ПЦУ.
Напомним, УПЦ входила в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата как самоуправляемая церковь.
Ранее в мае синод канонической УПЦ объявлял о проведении собора епископов, священников, монахов и мирян для обсуждения проблем жизни церкви, в том числе связанных с проведением на Украине спецоперации России.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как запрет православия на Украине поможет спецоперации.
Офицера ВСУ арестовали за интервью о реальном положении на фронте
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Украинские боевики территориальной обороны заявили в западных средствах массовой информации об отсутствии должной подготовки и вооружения.
Командир роты Сергей Лапко заявил, что у бойцам выдали РПГ, но им не объяснили, как ими пользоваться, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.
«У нас не было нормального обучения», – сказал Лапко. Его сослуживец пожаловался, что на 15 человек у них приходится около четырех РПГ.
«Когда танк ВСУ стреляет с нашей стороны, он выдает нашу позицию. И по нам бьют всем – «Градами», минометами. И ты лишь молишься, чтобы выжить», – заявил украинский офицер.
Также украинский военный пожаловался, что им не хватает тыловой поддержки и военного руководства. Бойцы считают, что их отправляют на верную смерть. Многие отказываются воевать.
Другие собеседники издания заявили, что большинство смертей в подразделениях связаны с тем, что раненых не успевают доставлять в госпиталь, автомобили для их доставки используются в штабе. Некоторым раненым приходится ждать по 12 часов, чтобы отправить получивших ранение в госпиталь.
Спустя несколько часов после интервью в гостиницу, где военные общались с репортерами, прибыли СБУ. Лапко был отстранен от командования и отправлен под арест на базу в Лисичанске.
Ранее украинские пленные заявили, что командование ВСУ скрывает потери и хоронит павших в братских могилах.
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Минобороны связало распространение оспы обезьян с биолабораториями США в Нигерии
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В Нигерии, откуда пришла оспа обезьян, под контролем США работают несколько биологических лабораторий, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.
«В соответствии с имеющейся информацией, в Нигерии функционирует как минимум четыре подконтрольных Вашингтону биолаборатории», – цитирует Кириллова ТАСС.
Он напомнил, что, согласно докладу ВОЗ, западноафриканский штамм возбудителя этого заболевания был занесен из Нигерии.
Кириллов подчеркнул, что возвращение возбудителя натуральной оспы, которым интересуется Пентагон, станет глобальной катастрофой для всего мира. Начальник войск РХБЗ уточнил, что возбудитель такой оспы является таким же заразным, как и COVID-19, но его летальность в 10 раз выше.
«Отсутствие надлежащего контроля и нарушения требований биобезопасности в США могут стать причиной использования этого возбудителя в террористических целях. В период с 2014 по 2021 год в лабораториях Федерального агентства по лекарственным средствам и НИИ инфекционных болезней армии США (Мэриленд), Центра исследования вакцин (Пенсильвания) неоднократно обнаруживались неучтенные ампулы с вирусом», – заявил он.
По его словам, инструкторы США обучали в биолабораториях на Украине экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы.
«В рамках проведения специальной военной операции в биолабораториях на территории Украины были обнаружены материалы американских инструкторов по обучению украинских специалистов экстренному реагированию на вспышки натуральной оспы», – приводит слова Кириллова РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что финансируемые США биолаборатории находятся на территории Армении, Казахстана и стран Центральной Азии.
До этого ВОЗ сообщала, что не считает, что нынешняя вспышка оспы обезьян за пределами Африки потребует срочной массовой вакцинации населения. Также организация рекомендовала не вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств, но применять меры реагирования.
В начале недели ВОЗ заявляла о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. В Роспотребнадзоре сообщили, что случаи инфицирования оспой обезьян в России не выявлены, вероятность завоза заболевания оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения.
Религиовед: УПЦ заканчивает свою историю вместе с независимой Украиной
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«27 мая стало днем кончины Украинской православной церкви Московского патриархата», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Силантьев, комментируя решение собора Украинской православной церкви о полной независимости от РПЦ.
«УПЦ МП и так уже умирала, незачем усугублять ее муки. На освобожденных территориях Украины отныне будут Россия и Московский патриархат. На пока не освобожденных территориях верные канонам украинские священники уйдут в подполье, неверные разойдутся кто куда, в том числе и в раскольничью «Православную церковь Украины» (ПЦУ)», – полагает директор Правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роман Силантьев.
Ранее в пятницу Украинская православная церковь (УПЦ) заявила о своей полной самостоятельности и независимости, об этом говорится в постановлении собора, который прошел в Киеве. «Собор принял соответствующие дополнения и изменения в устав об управлении Украинской православной церкви, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви», – говорится в заявлении. Также в заявлении УПЦ выразила несогласие с позицией главы Русской православной церкви патриарха Кирилла по поводу спецоперации на Украине.
«Украинская православная церковь Московского патриархата закончила свою историю вместе с тем, как заканчивает сейчас свою историю независимая Украина образца 1991 года, – подытожил Силантьев. – Украинская церковь после сегодняшнего решения на неосвобожденной Украине будет уже никому не нужна. Нормальные люди там, сидя в подполье, будут ждать российских военных, другие уйдут в раскол».
В истории Малороссии уже опыт подпольного православия, отметил эксперт. Силантьев напомнил, как после Брестской унии 1596 года – формального присоединения православных Речи Посполитой к католической церкви – значительная часть православных нынешних Украины и Белоруссии отказалась признавать власть папы Римского и ушла на нелегальное положение. Религиовед напомнил также о тайном исповедании русского православия формальными униатами на входившей в состав Австро-Венгрии Западной Украине в конце XIX – начале XX века. «Эти формальные униаты – реальные православные дали Русской православной церкви немало исповедников и мучеников, пострадавших за любовь к православию и России от рук карательных органов Австро-Венгрии», – сказал эксперт.
Напомним, что православные на современной Украине находятся в ситуации раскола с начала 1990-х годов. Одновременно действовали каноническая УПЦ, признающая главенство Московского патриархата (УПЦ МП), а также непризнанные организации – «Украинская автокефальная православная церковь» и возникшая в 1992 году «УПЦ Киевского патриархата».
При Викторе Ющенко (2005–2010) и Петре Порошенко (2014–2019) киевская власть активно лоббировала создание «единой украинской поместной церкви» в пику канонической УПЦ МП, объединявшей большинство православных верующих. В 2018 году не без участия Порошенко была провозглашена «Православная церковь Украины», которая год спустя получила статус автокефальной от Константинопольского патриарха Варфоломея. РПЦ, УПЦ МП и большинство поместных православных церквей не признали образование ПЦУ, а канонические Русская и Украинская церкви разорвали общение с Константинополем. В 2018 году Верховная рада предписала каноничной УПЦ изменить название, прописав в нем принадлежность к «иностранной» Русской православной церкви. Украинская ПЦ не пошла на такой шаг, хотя до 27 мая считала РПЦ своей матерью-церковью.
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На Западе допустили конфликт России и НАТО из-за поставок оружия Украине
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Поставки западного оружия на Украину рискуют привести к глобальному конфликту в случае нанесения Россией ударов по линиям снабжения в Польше на территории НАТО, заявил директор Стокгольмского международного института исследования проблем мира Нил Мелвин.
Мелвин выразил мнение, что Россия наращивает усилия для срыва поставок военной техники на Украину. По его словам, дальнейшие поставки вооружений в зону боевых действий рискуют привести к глобальному конфликту, передает РИА «Новости».
«Есть опасения, что ситуация на Украине перерастет в более крупный конфликт», – высказался Мелвин в беседе с изданием Daily Express. «Россия может попытаться нанести удары по линиям снабжения на территории НАТО. К примеру, по базам в Польше. Это, безусловно, риск», – выразил мнение политолог.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что Запад, опасаясь разгрома украинских войск, организовал поставки летального оружия Киеву и направил на Украину военных советников и сотрудников частных военных компаний. Глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег Запад от поставок Киеву угрожающего России оружия.
Накануне стало известно о планах администрации президента США Джо Байдена передать Украине в рамках нового пакета военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе, «продвинутые ракетные системы дальнего действия», включая РСЗО.
В прошлый четверг американские СМИ сообщали, что власти США якобы не хотят поставлять на Украину высокоточные реактивные системы залпового огня (РСЗО) M270 американского производства из опасений, что это оружие будет использовано для нанесения ударов по территории России, которая может расценить это как обострение военного конфликта. Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил отказ администрации США поставлять Украине РСЗО М270 американского производства.
В начале мая постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против России на Украине. В свою очередь министр обороны Сергей Шойгу предупредил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием для ВСУ будут уничтожаться.
В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. Официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
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Пентагон: США не собираются воевать на Украине ни на суше, ни на море
Американская сторона не планирует вступать в украинский конфликт, заявил глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби, комментируя возможность применения военной силы США для экспорта зерна из Одессы.
«Президент [США Джозеф Байден] ясно сказал, что мы не собираемся отправлять американских солдат воевать на Украине. Эти слова относятся и к небу над Украиной, и к потенциалу морского конфликта с Россией», – цитирует Кирби ТАСС.
Ранее в пятницу Кирби заявлял, что администрация Байдена ведет переговоры по поводу решения проблемы заблокированного в украинских портах зерна. Он подчеркивал, что планов по использованию вооруженных сил США для перемещения зерна нет.
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