Вирусолог назвал наиболее защищенных от оспы обезьян россиян

Подавляющее большинство населения защищено от оспы обезьян, если не будет контактировать с больными, сказал газете ВЗГЛЯД профессор Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не увидела необходимости странам вводить ограничения на поездки из-за вспышки оспы обезьян за пределами эндемичных государств. Однако специалисты предупреждают, что необходимо применять адекватные меры реагирования.

«От этой оспы обезьян подавляющее большинство населения вполне защищено, если не будет контактировать с больными. Болезнь передается довольно слабо. Это сейчас известно о нескольких сотнях случаях заболевания, что довольно мало для такого периода. Через какое-то время это число возрастет, а потом пойдет на убыль. Пандемии у этого вируса не получается», – рассказывает Альштейн.

Он подчеркивает, что данное заболевание уже давно известно, его эпидемические возможности расцениваются как небольшие. Заболеваемость, по оценке вирусолога, может достичь даже до тысячи зараженных. Однако бояться этого не стоит, поскольку в цивилизованных странах от этого вируса очень низкая летальность.

«Думаю, в Европе все пройдет спокойно, всех вылечат. В России пока этого вируса нет, но завоз не исключен. Тем не менее широкого распространения он не получит. У него такой возможности нет, потому что он биологически размножается намного слабее, чем вирус натуральной оспы. Да и переносится он легче натуральной», – делится специалист.

Вакцинация от натуральной оспы закончилась еще в 80-х годах, вспоминает эксперт. Поэтому российские граждане моложе 43 лет уже не имеют прививок. Но это не значит, что они меньше защищены от оспы обезьян, нежели старшее поколение. На данный момент вопрос продолжительности действия вакцинации от натуральной оспы на оспу обезьян изучается.

«Я знаю, что вакцина может действовать десятки лет. Но насколько спустя сорок лет и более люди защищены – сказать сложно. Этот вопрос необходимо изучить. Бежать и делать прививки точно не нужно. Нам следует наблюдать за ситуацией: если она изменится, тогда будем решать. Но пока ничего страшного не происходит», – заключил Альштейн.

По данным на 24 мая, ВОЗ известно о 250 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян в 16 странах. Кроме того, в организации не увидели необходимости всем людям срочно вакцинироваться от данного вируса. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России не было выявлено ни одного случая заболевания обезьяньей оспой. Из-за ограниченного авиасообщения вероятность завоза вируса в страну оценивается как низкая.

Глава ведомства Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья также заявила, что россиянам нет никакой необходимости прививаться от оспы обезьян, поскольку ветряная оспа опаснее для человека, и вакцинации от нее вполне достаточно для защиты.

Кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что обезьянья оспа может быть опасна для переболевших COVID-19, поскольку у них снижен иммунитет после заболевания.