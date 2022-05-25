В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии основания для прививки от оспы обезьян

Ветряная оспа опаснее для человека, чем оспа обезьян, поэтому прививаться от нее сейчас нет оснований, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

«Надо или не надо прививаться сейчас? Не надо. <…> Сегодня вовлекать людей, нагружать дополнительно иммунную систему не надо», – цитирует ТАСС Попову.

Глава Роспотребнадзора отметила, что оснований для вакцинации от оспы обезьян на сегодня нет, «даже врачам». Она подчеркнула, что в различных источниках существует информация о том, что вакцинация от натуральной оспы также работает и от оспы обезьян.

«Достаточен ли этот иммунитет у тех, кого прививали в 80-х, кого-то прививали и в 1960-м, а кого-то, наверное, в 1950-м [среди] нашего сегодняшнего населения. Достаточен ли он для того, чтобы закрыть сегодня человека от вируса оспы обезьян – сейчас весь мир оценивает, обсуждает, проводит исследования. Предположительно – да, защищает от тяжелой формы», – пояснила глава Роспотребнадзора.

При этом Попова отметила, что сказать, что вакцина защищает всех полностью, «если она сделана 40 лет назад», на сегодняшний день нельзя. «Если она сделана сегодня – да, бесспорно», – отметила Попова.

По ее словам, от натуральной оспы во всем мире прививаются только те, кто работает с вирусом, поэтому число свежепривитых – «единицы».

«В Российской Федерации у нас зарегистрировано три вакцины против натуральной оспы. Каждая из них, безусловно, хорошо работает, но каждая из них очень тяжело переносится при вакцинации», – отметила Попова, уточнив, что центр «Вектор» Роспотребнадзора также разработал новую вакцину нового поколения против вируса натуральной оспы.

В понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщала, что располагает сведениями о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными. В Роспотребнадзоре сообщили, что случаи инфицирования оспой обезьян в России не выявлены, вероятность завоза заболевания оценивается как низкая из-за ограниченного авиасообщения.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что «всем следует проявлять обеспокоенность» из-за распространения оспы обезьян. Днем ранее экс-глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори выразил мнение, что распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом вирусного заболевания.

Вирус оспы обезьян, получивший в апреле и мае распространение в ряде стран Западной Европы, выявлен и на других континентах. За последнее время случаи заражения были зарегистрированы, в частности, в Австралии, Австрии, Бельгии, Британии, Германии, Испании, Италии, Канаде, Португалии, США, Франции, Швейцарии и Швеции.

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