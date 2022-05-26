Ученый назвал восприимчивые к заражению обезьяньей оспой группы риска

Оспа обезьян может быть опасна для переболевших коронавирусом, поскольку их иммунитет после болезни снижен, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат наук по специальности биохимия, биотехнолог Илья Духовлинов.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявила, что россиянам нет никакой необходимости прививаться от оспы обезьян, поскольку ветряная оспа опаснее для человека, и вакцинации от нее вполне достаточно для защиты.

«Обезьянья оспа может быть опасна на фоне иммунитета, ослабленного COVID-19. При этом этот вирус сохраняется в окружающей среде дольше, чем COVID-19. Будет ли эпидемия – зависит от качества медицинских мер», – говорит Духовлинов. Для человека данное заболевание опасно тем, что оно специфическим образом ингибирует иммунный ответ, продолжает специалист. По его словам, у оспы обезьян есть для этого дополнительные элементы, которых нет в человечьей оспе.

«Отсутствие перекрестной защиты, вызванной противооспенной вакциной (такое возможно у определенного процента людей), возможное ослабление коллективного иммунитета и иммуносупрессия в результате ВИЧ/СПИДа в тандеме привели к тому, что определенная популяция людей оказалась очень восприимчива к инфекции обезьяньей оспой. Смертность от этой инфекции различна в разных популяциях людей в зависимости от состояния здоровья и по документальным данным из разных регионов достигает от 1 до 6 %», – рассказывает биотехнолог.

Он отмечает, что на зараженных предметах вирус оспы может выживать до 10 лет при температуре 4–5 градусов. При температуре 30–40 градусов – до трех месяцев. Также известны случаи, когда люди заражались оспой обезьян через товары, например, через привезенный из-за границы хлопок.

«Специфической вакцины в настоящее время против обезьяньей оспы нет. Но было обнаружено, что лица, ранее вакцинированные против натуральной оспы, имеютпримерно 85-процентную защиту от обезьяньей. Репрезентативных исследований по оценке уровня протективности вакцины против оспы обезьян не проводилось. Это означает, что вакцинированные с ослабленным иммунитетом и другими сопутствующими проблемами здоровья не учитывались», – делится Духовлинов.

По данным на понедельник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) известно о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о заболевших поступили из 12 государств. Кроме того, в ВОЗ не увидели необходимости всем людям срочно вакцинироваться от данного вируса.

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что для передачи оспы обезьян от человека к человеку требуется тесный контакт. Чтобы избежать заражения он настоятельно рекомендует соблюдать все меры, которые предусмотрены при других вирусных заболеваниях: гигиена рук, социальная дистанция, а также советует не контактировать с привезенными экзотическими животными.