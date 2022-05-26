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Эксперт оценил желание Молдавии пересмотреть контракт с Газпромом
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«Молдавии сначала стоит выплатить долг перед Россией. Затем, если Кишинев получит некую фиксированную цену за газ, а потом рыночная стоимость топлива упадет, они снова будут недовольны», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Кишинев вновь захотел пересмотреть условия контракта на поставки российского газа.
«Молдавия изначально настаивала на том, чтобы цена на газ формировалась на основании привязки к спотовому рынку. Такую схему Россия использует во всех европейских контрактах. Однако Москва пошла на уступки Кишиневу, введя зимой составляющую нефтяной индексации», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Собеседник отметил, что в нынешних условиях на рынке сложилась такая ситуация, что привязка к спотовому рынку приводит к повышению цен на топливо. Но, отметил эксперт, «в этом и суть рыночной стоимости – она сложно предсказуема и постоянно колеблется».
«Теперь Молдавия говорит о фиксированной цене на газ. Но я уверен, что они не согласятся на условные 950 долларов за тысячу кубов. Кишинев хочет, чтобы сырье стоило в районе 200–300 долларов», – подчеркнул Юшков.
Он также отметил, что Молдавия все равно останется недовольной условиями соглашения. «Если вдруг цены на газ упадут до 100 долларов, как это было в 2020 году на фоне коронавируса, то Кишинев вновь запросит пересмотр договора», – уверен собеседник.
«Единственные страны, которые имеют фиксированные цены на российский газ, – Белоруссия и Армения. Но они входят в ЕАЭС. А Молдавия движется ровно в противоположном направлении. Ярким тому подтверждением является подача заявки на ускоренное вступление в ЕС. И тогда совершенно не понятно, почему у них должны быть какие-то особые условия», – рассуждает Юшков.
По словам эксперта, если все же такой контракт будет заключен, то вопросы возникнут и внутри Евросоюза, который оплачивает газ на основании показателей спотового рынка.
«И вообще, чтобы зарекаться о каких-то послаблениях для себя, Молдавии сначала стоит выплатить долг перед Россией. Они по предыдущему контракту должны Газпрому более 700 млн долларов. И Россия все равно пошла навстречу, заключив новое соглашение. И то, что им до сих пор не отключили газ, – политическая воля России», – заключил Юшков.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.
Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ
Власти Молдавии намерены выяснить, смогут ли в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.
Спыну заявил, что «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.
Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.
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Додон пригрозил «устранить режим» Санду в Молдавии
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Партия социалистов должна поддержать антиправительственные протесты жителей Молдавии, заявил задержанный экс-президент страны Игорь Додон.
Додон в переданном через адвокатов сообщении заявил, что жители страны «возмущены цепными кризисами, они не хотят, чтобы Молдавия становилась участницей военного конфликта», и готовы «потребовать прекратить эти «ненормальные времена» и вернуть ситуацию в правильное русло». Экс-президент призвал Партию социалистов доказать, что та является самой важной политической силой Молдавии, которая слышит голос народа, передает РИА «Новости».
«Уверен, что мои коллеги по Партии социалистов сумеют поддержать требования и возмущение граждан. С твердостью и политической решимостью мы избавились от захватившего страну режима Плахотнюка. С такой же твердой позицией и смелостью мы поставим на место и устраним, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдову режим ПДС (партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду)», – приводятся слова экс-президента на его странице в Telegram.
Додон заявил, что власти станы из-за страха решили нанести удар по нему как по лидеру оппозиции, «злоупотребив правосудием, прибегнув к преследованиям, аресту и очернению в СМИ». По его словам, в Молдавии «нынешняя власть убирает тех, кого боится», и пытается отвлечь население от кризиса в сельском хозяйстве, высоких цен и тарифов, бедности, некомпетентности и безответственности правительства. Однако, как заявил Додон, «люди гораздо умнее, чем большинство из вас, тех, кто сидит сегодня в парламенте или в министерствах».
«Вы арестовали меня сегодня, и что? Завтра упадут цены, повысятся пенсии и зарплаты и, наконец, наступят те самые обещанные «хорошие времена»? Нет, пройдёт буквально несколько дней или недель, и люди опять потребуют от вас лучшей жизни, а не пустых обещаний», – заявил он, намекая на антиправительственные протесты, которые вторую неделю проходят в стране. Додон заверил, что может дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, которые снимут все подозрения в его адрес.
Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией.
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Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома
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«Москва таким образом демонстрирует готовность идти на уступки, продолжать поставки газа в Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее правительство России временно отменило санкции, введенные против компании Gazprom Marketing & Trading Singapore.
«Это попытка договориться, найти компромисс с Берлином. Также это повод для самой Германии согласиться на закупку российского газа по новой схеме с учетом двух счетов в Газпромбанке, один из которых рублевый», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович.
Правительство России, пояснил эксперт, демонстрирует готовность «идти на определенные уступки и продолжить поставки газа, в том числе в адрес бывшей «дочки» Газпрома, которая оказалась теперь под управлением немецких властей, а точнее – Федерального сетевого агентства Германии».
В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.
Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.
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Россия временно разрешила поставки газа с «Ямал СПГ» для «Газпром Германия»
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Российское руководство дало разрешение на поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 Указа президента Российской Федерации <...> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd / Ямал Трейд Пте. Лтд сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd/ Газпром Маркетинг энд Трейтинг Сингапур ПТЕ Лтд (Сингапур)», – говорится в тексте распоряжения.
Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует в течение 90 календарных дней.
В конце апреля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что оплата части поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком.
В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.
Молдавии предложили объединиться с Румынией вместо попыток вступить в ЕС
В ближайшие 15–20 лет Молдавия не вступит в ЕС, но она могла бы объединиться с Румынией, считает румынский евродепутат Еуджен Томак.
Томак заявил, что «путь к интеграции в ЕС раньше, чем через 15-20 лет, никак не может обсуждаться». По мнению евродепутата, нынешние члены ЕС «не примут» такое решение. Он полагает, что «политическое решение об объединении Молдавии с Румынией остается самым безопасным и быстрым способом, который может быть реализован в любое время, когда Молдавия захочет обсуждать безопасность и будущее своих граждан», передает РИА «Новости» со ссылкой на RFI.
Как заявил Томак, сейчас Молдавия может рассчитывать только на экономическую помощь от ЕС, «интеграция в ЕС не гарантирует, что в нее не вторгнется» Россия. При этом «мирный и демократический союз с Румынией», как заявил депутат Европарламента, «обеспечивает Молдавии стабильность с точки зрения безопасности, поскольку она является государством-членом НАТО».
Напомним, президент Молдавии Майя Санду заявила, что их объединение с Румынией возможно, если большинство граждан Молдавии поддержит эту идею.
Додон обещал освободить Молдавию от «лживого режима»
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что собирается «освободить» страну от «лживого режима, захватившего государственные институты».
«Вместе с командой, со всеми членами и сторонниками Социалистической партии, с патриотически настроенными гражданами Молдавии мы, наконец, освободим страну от этого оскорбительного и лживого режима, захватившего государственные институты и методично разрушающего нашу страну, экономику, веру и будущее», – приводит его слова РИА «Новости».
Задержанный в Молдавии Додон через адвокатов заявил, что уголовное дело против него является предлогом для политической расправы со стороны главы республики Майи Санду, «которая хочет во что бы то ни стало убрать главного политического оппонента». Он подчеркнул, что не имеет «недвижимости, активов, доходов, кроме тех, которые задекларированы публично».
Экс-президент Молдавии заявил, что «в течение последних семи месяцев» получал «предупреждения» не критиковать «правительство и особенно президента страны», ему «настоятельно рекомендовали покинуть Молдавию».
«В июне 2019 года я подвергал огромному риску как себя, так и свою семью, в тот период, когда вел псевдопереговоры с Плахотнюком, понимая, что меня снимают на видео, чтобы свергнуть олигархический режим и создать антиолигархическую правительственную коалицию – мне это удалось, а затем я предложил новый шанс Молдавии. Бенефициарами тех событий являются нынешние руководители государства, в том числе и Майя Санду, которая сейчас замышляет возмездие», – сказал он. Додон отметил, что впервые против оппозиционного политика в республике сформирована следственная группа из 50 человек.
Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией. Сторонники Соцпартии в среду провели акцию протеста против давления на оппозицию и в поддержку Додона. Они намерены продолжать подобные мероприятия в ближайшие дни.
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Эксперт: Мы увидим покупку Польшей российского газа у посредников
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«Варшава лишь юридически зафиксировала то, что в реальности уже произошло раньше. Кроме того, это сигнал о том, что Польша исключает возможность возобновления какого-либо сотрудничества в будущем», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польские власти досрочно расторгли соглашение с Москвой о поставках газа.
«Межправительственное соглашение подписывается вместе с коммерческим контрактом. Сейчас же из России в Польшу газовых поставок нет. По сути прекратил свое действие коммерческий контракт, так что и соглашение бессмысленно», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника, Польша лишь зафиксировала уже произошедшие ранее события.
«При этом разрыв стал своего рода сигналом к тому, что Варшава исключает возможность возобновления какого-либо сотрудничества. Поляки демонстративно сжигают мосты, показывая, что никогда больше не будут покупать российский газ напрямую у Газпрома. При этом у них все равно остается возможность закупать топливо из России на спотовом рынке», – пояснил эксперт. «На практике же мы увидим покупку Польшей российского газа у посредников. Как только прекратились поставки от Газпрома, Варшава сразу же начала покупать еще большие объемы у Германии. Очевидно, что они переплачивают при этом», – подчеркнул Юшков.
Собеседник напомнил, что Польша и до разрыва контрактов использовала особые схемы для получения голубого золота. «У них всегда были поставки из, как говорилось в официальной статистике, «других стран Европы». На деле же российский газ приходил в Германию по «Северному потоку», Польша скупала там на свободном рынке часть этого топлива, затем оставляла это сырье в Германии, а сама аналогичные объемы отбирала на своей границе с Белоруссией. Так поляки экономили на прокачке, получая при этом деньги за транзит. Таким образом они потребляли от 3 до 6 млрд кубов газа в год», – пояснил Юшков.
«Теперь Газпром будет использовать газопровод «Ямал – Европа» только для поставок топлива в Белоруссию, но вот из этой республики качать его дальше не получится. Это связано с тем, что Москва сама внесла ранее в черный список компанию EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком трубы. Газпром больше не имеет никакого права вести с ней хоть какие-то дела», – заключил эксперт.
В понедельник польские власти сообщили о разрыве подписанного еще в 1993 году межправительственного соглашения с Россией о поставках газа. Как заявил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, разрыв произошел еще 13 мая. Он уточнил, что речь идет о так называемых Ямальских договоренностях, которые были подписаны в 1993 году. «Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», – цитирует Наимского ТАСС.
12 мая сообщалось, что российские власти запретили Газпрому использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа.
В минувший четверг польская сторона потребовала от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» выплаты процентов из-за переплаты суммой в 1,5 млрд долларов за поставки в 2014–2020 годах.
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Власти Нидерландов призвали ЕК прояснить вопрос с оплатой российского газа
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Премьер Нидерландов Марк Рютте попросил Еврокомиссию пояснить выданные ранее рекомендации по оплате российского газа, сообщает Bloomberg.
Как отмечается в сообщении, Еврокомиссия издавала несколько руководств по прояснению вопроса, однако ни разу не уточняла в письменном виде, не противоречит ли рублевый счет ее санкциям, передает РИА «Новости».
«Европейская комиссия не точна, в этом проблема. Нидерланды попросили пояснения по этой части руководства», – приводит агентство слова Рютте. По его словам, пока все не прояснится, власти Нидерландов заявляют компаниям, что лучше перестраховаться.
В минувшую субботу Финляндия прекратила получать газ из России после отказа платить в рублях. В тот же день Газпром подтвердил остановку поставок газа Финляндии. В этот же день власти Германии и Италии разрешили компаниям в своих странах открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России.
Напомним, в прошлую среду ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как будет жить Европа, если воплотит в реальность планы по отказу от российских энергоносителей.
Греческие газовые компании перешли на оплату Газпрому в рублях
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Все греческие компании-импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты Газпрому, прекращения поставок не предвидится, сообщил источник в газовой отрасли.
В Греции три основных импортера российского природного газа – DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. «Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях. Счета открыты, процесс оплаты идет», – передает РИА «Новости» слова источника.
При этом он пояснил, что срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. «Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», – отметил он.
В минувшую субботу Финляндия прекратила получать газ из России после отказа платить в рублях. В тот же день Газпром подтвердил остановку поставок газа Финляндии. В этот же день власти Германии и Италии разрешили компаниям в своих странах открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России.
Напомним, в прошлую среду ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как будет жить Европа, если воплотит в реальность планы по отказу от российских энергоносителей.
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В МИДе назвали цель санкций США на поставку российских углеводородов
Вашингтон стремится занять нишу России на внешних рынках, вводя санкции против поставок углеводородов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это происходит на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу, в частности, нашей страны на внешних рынках. Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
Ранее министр торговли США Джина Раймондо на экономическом форуме в Давосе заявила, что введенные против России экспортные ограничения останутся в силе надолго, любое обсуждение возможности нормализации отношений с российской стороной преждевременно.
Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.
Газета ВЗГЛЯД писала, как США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».
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Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в предательстве родины
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Бывшего президента Молдавии подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины, сообщила глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпеек.
«Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных ст. 324 (пассивная коррупция), п. 2 ст. 181 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), ст. 337 (предательство родины) и п. 2 ст. 330 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдавии», – передает РИА «Новости» ее слова.
Керпеек подтвердила, что в данный момент сотрудники прокуратуры проводят обыск в доме экс-президента Молдавии. «Да, подтверждаем. Следственные мероприятия проходят по многим статьям обвинения. Среди них пассивная коррупция, предательство родины, незаконное обогащение», – передает ТАСС ее сообщение.
Напомним, 18 мая генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции экс-президента Молдавии. Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи скрытой камерой, которые были сделаны в июне 2019 года в офисе тогдашнего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, который обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. На записи Плахотнюк пытается передать Додону черный пакет, в котором, как предполагается, были деньги. Хотя тот пакет не взял, оппозиционные партии обвинили Додона в коррупции.
До этого полиция Молдавии оштрафовала экс-президента республики Игоря Додона за ношение георгиевской ленты в ходе шествия Бессмертного полка в Кишиневе. Напомним, в феврале Додон призвал власти Молдавии не поддерживать санкции Запада против России. Он также обвинил Запад в попытках «втиснуть» Молдавию в антироссийскую повестку.
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Лидер Приднестровья заявил о причастности силовиков Молдавии к теракту 13 мая
Правоохранительные органы Молдавии причастны к теракту 13 мая в Тирасполе, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
«У нас есть доказательная база. Нам нечего скрывать. Мы можем открыть персональные данные заказчиков данного преступления, которые имеют по всей видимости отношение к правоохранительным органам Молдовы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Красносельского в эфире местного телеканала ТСВ.
Ранее МВД ПМР совместно с МГБ задержали одного из подозреваемых в поджоге военкомата в Тирасполе 13 мая 46-летнего жителя Кишинева.
Напомним, в конце апреля в Приднестровье произошло три теракта: в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка «Маяк». Введен «красный» уровень террористической опасности.
СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия». Власти заявили, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину.
Экс-президента Молдавии Додона задержали по подозрению в коррупции и госизмене
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Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках расследования дела о коррупции и госизмене, сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казаков.
«Антикоррупционный центр и СБ провели десять обысков, речь идет о незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии, а также госизмене. В результате обысков были задержаны на 72 часа два человека», – передает ее слова РИА «Новости».
В прокураторе подтвердили, что среди задержанных есть Додон. До этого глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпеек заявила, что бывшего президента Молдавии подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины.
В Telegram-канале Sputnik Молдова сообщалось, что Додон был задержан в рамках уголовного дела по четырем статьям УК, в том числе о госизмене. Таким образом, по словам авторов канала, спустя почти год завершается процесс его отстранения, а «у президента (Майи Санду, которая лично требовала от него возбудить уголовные дела на лидеров оппозиции) сбылась мечта».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают внутренним делом Молдавии претензии к экс-президенту страны Игорю Додону, но при этом встревожены тем, что преследуются сторонники развития отношений с Россией, и хотели бы быть уверенными, что законные права Додона будут соблюдены.
Молдавская прокуратура потребовала арестовать Додона на месяц
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Прокуратура Молдавии запросила разрешение на арест экс-президента Игоря Додона на 30 дней, заявила официальный представитель ведомства Мариана Керпек.
«Прокуратура по борьбе с коррупцией направила [в суд] запрос о применении ареста сроком на 30 дней в отношении экс-президента Игоря Додона и другого задержанного лица», – цитирует Керпек ТАСС.
Она добавила, что рассмотрение районного суда Кишенева по этому запросу пройдет в четверг.
Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией.
После задержания Додон заявил, что Партия социалистов должна поддержать антиправительственные протесты жителей Молдавии.
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Спецслужбы Молдавии открестились от причастности к теракту в Приднестровье
Утверждения Тирасполя о том, что правоохранительные органы Молдавии причастны к теракту 13 мая, не соответствуют истине, заявила Служба информации и безопасности Молдавии.
СИБ считает, что заявления властей Приднестровья «являются инсценировкой с целью привлечь внимание и продемонстрировать свою значимость в контексте сложной региональной ситуации». Спецслужба обвиняет Тирасполеь в «провокации, организованной представителями военизированных структур» ПМР, передает ТАСС со ссылкой на Zona de Securitate.
Напомним, глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявил, что правоохранительные органы Молдавии причастны к теракту 13 мая в Тирасполе – попытке поджога военкомата.
Следственный комитет Приднестровья сообщил о задержании жителя Кишинева, который рассказал на допросе, что был завербован сотрудником спецслужб Молдавии по имени Ион. Ион выступил заказчиком преступления.
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