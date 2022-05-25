Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ

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26 мая, четверг  |  Последнее обновление — 00:47  |  vz.ru
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Европейцам предлагают мерзнуть ради наказания России

Европе советует снизить температуру в квартирах Heline Vanbeselaere/Zuma/ТАСС
Подконтрольное США Международное энергетическое агентство продолжает давать советы Евросоюзу, как тому избавиться от российского газа. На этот раз заокеанские партнеры советуют европейцам снизить температуру в своих домах, чтобы меньше платить России за газ. Готовы ли граждане ЕС мерзнуть ради этой политической миссии? Подробности...
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Зачем Киев устроил публичный процесс над российским военным

Пленный российский военный подозрительно быстро дал признательные показания EPA/OLEG PETRASYUK/ТАСС
Киевский суд приговорил пленного российского военного Вадима Шишимарина к пожизненному сроку якобы за убийство мирного жителя. Эксперты указывают на то, что все обвинение построено на признании россиянина, а сам судебный процесс завершился всего за неделю. Сможет ли Россия вызволить своего военного и зачем Киеву понадобился этот скоротечный суд над пленным? Подробности...
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Россия пробила украинский фронт в Донбассе

Войска союзников прорвали рубежи обороны украинских войск Петр Ковалев/ТАСС
Серьезные успехи достигнуты в понедельник российскими войсками на Украине. Речь идет о прорыве целых участков очень символических рубежей в Донбассе и начале образования «малых котлов» окружения частей ВСУ на ряде ключевых направлений. О каких районах идет речь и почему действия здесь принципиально важны? Подробности...
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Украинцы теряют желание умирать за Зеленского

Так на улицах украинских городов отлавливают мужчин призывного возраста кадр из видео
«Как мы можем воевать за страну, которой все равно на нас?». Такие вопросы все чаще звучат на Украине – наряду с сообщениями о массовой сдаче в плен, дезертирстве и вручении повесток прямо на улицах. Украинские солдаты отказываются умирать, «Брестской крепости» не получилось даже из «Азовстали». Почему же тогда в Киеве заявляют о грядущем контрнаступлении? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Из Москвы напрочь пропала агрессия

Антон Размахнин
Антон Размахнин, журналист
С ролью не плавильного, а правильного котла Москва справляется лучше большинства мировых мегаполисов. А может быть, и вообще лучше всех. Подробности...

Финляндию и Швецию нельзя было не пустить в НАТО

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Еще до нынешних событий на Украине многие финны и шведы боялись России. Финская пресса и 15 лет назад рассказывала о планах российского вторжения, а шведы годами ищут у своих берегов призраки российских подводных лодок. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Как России удалось не стать Украиной

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
В конце 2011 года, на волне «болотных» протестов, был создан «координационный совет оппозиции». Гомункулус Навальный был выращен именно как гибрид проевропейского либерала и русского националиста. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Запорожье тоже выбрало Россию

Чем Россия накажет Финляндию

Прорыв фронта в Донбассе

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Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Перспективный космический корабль Starliner компании Boeing в рамках второго тестового полета стартовал к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме. На первой ступени ракеты-носителя Atlas V использовался российский двигатель РД-180, произведенный НПО «Энергомаш»
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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ

    25 мая 2022, 23:29

    Текст: Антон Антонов

    Власти Молдавии намерены выяснить, смогут ли в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты, заявил вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

    Спыну заявил, что «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.

    Вице-премьер сказал, что Молдавия стремится к «диверсификации». При этом «если выгоден контракт с Газпромом», то Молдавия «согласна продолжать». Если же «получится найти выгодные цены, хотя бы близкие к контракту с Газпромом», то стране «обязательно нужно подписывать договоры, хотя бы для создания госрезервов», сказал Спыну.

    Напомним, закупочная цена на газ для Молдавии устанавливается ежемесячно, на нее влияет и цена топлива на спотовом рынке. В мае Молдавия закупает газ по 920 долларов за тысячу кубометров, в апреле страна платила 1194 доллара.

    Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров. «Молдовагаз» полностью расплатился за газ, полученный в декабре, однако компании не хватало около 25 млн долларов, чтобы погасить авансовый платеж за январь. Однако «Молдовагаз» все же полностью погасил платеж.

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    Додон пригрозил «устранить режим» Санду в Молдавии
    		    25 мая 2022, 01:30
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Антон Антонов

    Партия социалистов должна поддержать антиправительственные протесты жителей Молдавии, заявил задержанный экс-президент страны Игорь Додон.

    Додон в переданном через адвокатов сообщении заявил, что жители страны «возмущены цепными кризисами, они не хотят, чтобы Молдавия становилась участницей военного конфликта», и готовы «потребовать прекратить эти «ненормальные времена» и вернуть ситуацию в правильное русло». Экс-президент призвал Партию социалистов доказать, что та является самой важной политической силой Молдавии, которая слышит голос народа, передает РИА «Новости».

    «Уверен, что мои коллеги по Партии социалистов сумеют поддержать требования и возмущение граждан. С твердостью и политической решимостью мы избавились от захватившего страну режима Плахотнюка. С такой же твердой позицией и смелостью мы поставим на место и устраним, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдову режим ПДС (партия «Действие и солидарность» президента Майи Санду)», – приводятся слова экс-президента на его странице в Telegram.

    Додон заявил, что власти станы из-за страха решили нанести удар по нему как по лидеру оппозиции, «злоупотребив правосудием, прибегнув к преследованиям, аресту и очернению в СМИ». По его словам, в Молдавии «нынешняя власть убирает тех, кого боится», и пытается отвлечь население от кризиса в сельском хозяйстве, высоких цен и тарифов, бедности, некомпетентности и безответственности правительства. Однако, как заявил Додон, «люди гораздо умнее, чем большинство из вас, тех, кто сидит сегодня в парламенте или в министерствах».

    «Вы арестовали меня сегодня, и что? Завтра упадут цены, повысятся пенсии и зарплаты и, наконец, наступят те самые обещанные «хорошие времена»? Нет, пройдёт буквально несколько дней или недель, и люди опять потребуют от вас лучшей жизни, а не пустых обещаний», – заявил он,  намекая на антиправительственные протесты, которые вторую неделю проходят в стране. Додон заверил, что может дать объяснения по каждому элементу уголовного дела, которые снимут все подозрения в его адрес.

    Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией.

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    Коментарии (19)
    В BMW предупредили об остановке производства в случае прекращения поставок газа из России
    		    23 мая 2022, 09:39
    Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Член совета директоров германского автогиганта BMW Милан Неделькович предупредил о серьезных последствиях для автомобильной отрасли, включая остановку производства, в случае прекращения поставок природного газа из России.

    «На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters ответ Недельковича на вопрос, что будет с заводами BMW в случае прекращения поставок газа из России. В связи с этим, по его словам, BMW изучает возможность новых инвестиций в солнечную, геотермальную и водородную энергию в целях снижения зависимости от природного газа. В частности, автопроизводитель, который в 2021 году полагался на природный газ для 54% своего энергопотребления, изучает, где он может установить солнечные батареи на свои заводы, и разрабатывает планы в сотрудничестве с местными властями по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге (Германия).

    «Водород очень хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ», – подчеркнул Неделькович. Планы BMW отражают масштабную подготовку всей германской промышленности к отказу от импорта российского газа и разработке системы распределения имеющихся поставок в случае их внезапной остановки. Новый завод в Дебрецене (Венгрия) за пределами Германии, который, как указали в BMW, станет первым в мире автомобильным заводом, работающим полностью без ископаемого топлива, будет в значительной степени полагаться на солнечную энергию.

    Вместе с тем Неделькович добавил, что автогигант также изучает возможность использования геотермальной энергии. Она более стабильна, чем возобновляемые источники энергии, зависящие от погодных условий, но в ней не наблюдается роста или инвестиций, сравнимых с ветровой или солнечной энергией, отчасти из-за высоких первоначальных затрат и сложных процессов лицензирования бурения.

    Отвечая на вопрос о потенциале атомной энергии, на долю которой приходится около половины энергоснабжения Венгрии, но от которой постепенно отказываются в Германии, Неделькович сказал: «Атомная энергия может быть стабилизирующим фактором, особенно в эти нестабильные времена. В нашем собственном производстве мы полагаемся на регенеративные источники энергии».

    Ранее эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ ФРГ от поставок российского газа, о чем заявила во время визита в Киев министр иностранных дел Анналена Бербок, нецелесообразен и является недостижимой целью.

    Напомним, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна не готова к полному отказу от газа из России.

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    Польша разорвала соглашение с Россией о поставках газа
    		    23 мая 2022, 10:22
    Фото: dpa/picture-alliance/TASS
    Текст: Елизавета Булкина

    Польские власти разорвали подписанное в 1993 году межправительственное соглашение с Россией о поставках газа в республику, заявил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио.

    «13 мая правительство Матеуша Моравецкого приняло резолюцию о разрыве соглашения между правительством Польши и правительством Российской Федерации», – передает его слова ТАСС.

    Наимский уточнил, что речь идет о так называемых Ямальских договоренностях, которые были подписаны в 1993 году.

    «Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», – сообщил он.

    Ранее сообщалось, что Газпрому запрещено использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа.

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    Россия временно разрешила поставки газа с «Ямал СПГ» для «Газпром Германия»
    		    25 мая 2022, 20:32
    Фото: Владимир Песня/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Российское руководство дало разрешение на поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    «Разрешить совершение действий, запрет которых установлен пунктом 2 Указа президента Российской Федерации <...> и которые связаны с поставками открытым акционерным обществом «Ямал СПГ» Yamal Trade Pte. Ltd / Ямал Трейд Пте. Лтд сжиженного природного газа в пользу Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd/ Газпром Маркетинг энд Трейтинг Сингапур ПТЕ Лтд (Сингапур)», – говорится в тексте распоряжения.

    Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

    Отмечается, что распоряжение вступает в силу со дня подписания и действует в течение 90 календарных дней.

    В конце апреля СМИ со ссылкой на источники сообщали, что оплата части поставок газа в Германию и Австрию от Gazprom Marketing & Trading Ltd., оказавшейся под управлением немецких властей, отклонена Газпромбанком.

    В мае правительство России утвердило перечень юридических лиц, против которых вводятся ответные санкции, в список вошла 31 компания. В числе компаний оказались бывшие европейские «дочки» Газпрома – Gazprom Germania GmbH (Германия), GAZPROM Schweiz AG (Швейцария), Gazprom NGV Europe GmbH (Германия) – трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

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    Эксперт: Мы увидим покупку Польшей российского газа у посредников
    		    23 мая 2022, 17:44
    Фото: Mindaugas Kulbis/AP/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    «Варшава лишь юридически зафиксировала то, что в реальности уже произошло раньше. Кроме того, это сигнал о том, что Польша исключает возможность возобновления какого-либо сотрудничества в будущем», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польские власти досрочно расторгли соглашение с Москвой о поставках газа.

    «Межправительственное соглашение подписывается вместе с коммерческим контрактом. Сейчас же из России в Польшу газовых поставок нет. По сути прекратил свое действие коммерческий контракт, так что и соглашение бессмысленно», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника, Польша лишь зафиксировала уже произошедшие ранее события.

    «При этом разрыв стал своего рода сигналом к тому, что Варшава исключает возможность возобновления какого-либо сотрудничества. Поляки демонстративно сжигают мосты, показывая, что никогда больше не будут покупать российский газ напрямую у Газпрома. При этом у них все равно остается возможность закупать топливо из России на спотовом рынке», – пояснил эксперт. «На практике же мы увидим покупку Польшей российского газа у посредников. Как только прекратились поставки от Газпрома, Варшава сразу же начала покупать еще большие объемы у Германии. Очевидно, что они переплачивают при этом», – подчеркнул Юшков.

    Собеседник напомнил, что Польша и до разрыва контрактов использовала особые схемы для получения голубого золота. «У них всегда были поставки из, как говорилось в официальной статистике, «других стран Европы». На деле же российский газ приходил в Германию по «Северному потоку», Польша скупала там на свободном рынке часть этого топлива, затем оставляла это сырье в Германии, а сама аналогичные объемы отбирала на своей границе с Белоруссией. Так поляки экономили на прокачке, получая при этом деньги за транзит. Таким образом они потребляли от 3 до 6 млрд кубов газа в год», – пояснил Юшков.

    «Теперь Газпром будет использовать газопровод «Ямал – Европа» только для поставок топлива в Белоруссию, но вот из этой республики качать его дальше не получится. Это связано с тем, что Москва сама внесла ранее в черный список компанию EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком трубы. Газпром больше не имеет никакого права вести с ней хоть какие-то дела», – заключил эксперт.

    В понедельник польские власти сообщили  о разрыве подписанного еще в 1993 году межправительственного соглашения с Россией о поставках газа. Как заявил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, разрыв произошел еще 13 мая. Он уточнил, что речь идет о так называемых Ямальских договоренностях, которые были подписаны в 1993 году. «Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», – цитирует Наимского ТАСС.

    12 мая сообщалось, что российские власти запретили Газпрому использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа.

    В минувший четверг польская сторона потребовала от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» выплаты процентов из-за переплаты суммой в 1,5 млрд долларов за поставки в 2014–2020 годах.

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    Власти Нидерландов призвали ЕК прояснить вопрос с оплатой российского газа
    		    23 мая 2022, 23:59
    Фото: Marijan Murat/dpa/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Премьер Нидерландов Марк Рютте попросил Еврокомиссию пояснить выданные ранее рекомендации по оплате российского газа, сообщает Bloomberg.

    Как отмечается в сообщении, Еврокомиссия издавала несколько руководств по прояснению вопроса, однако ни разу не уточняла в письменном виде, не противоречит ли рублевый счет ее санкциям, передает РИА «Новости».

    «Европейская комиссия не точна, в этом проблема. Нидерланды попросили пояснения по этой части руководства», – приводит агентство слова Рютте. По его словам, пока все не прояснится, власти Нидерландов заявляют компаниям, что лучше перестраховаться.

    В минувшую субботу Финляндия прекратила получать газ из России после отказа платить в рублях. В тот же день Газпром подтвердил остановку поставок газа Финляндии. В этот же день власти Германии и Италии разрешили компаниям в своих странах открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России.

    Напомним, в прошлую среду ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как будет жить Европа, если воплотит в реальность планы по отказу от российских энергоносителей. 

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    Греческие газовые компании перешли на оплату Газпрому в рублях
    		    24 мая 2022, 09:45
    Фото: Soeren Stache/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Все греческие компании-импортеры российского газа перешли на новый порядок оплаты Газпрому, прекращения поставок не предвидится, сообщил источник в газовой отрасли.

    В Греции три основных импортера российского природного газа – DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. «Все греческие компании-покупатели перешли на оплату в рублях. Счета открыты, процесс оплаты идет», – передает РИА «Новости» слова источника.

    При этом он пояснил, что срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. «Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая», – отметил он.

    В минувшую субботу Финляндия прекратила получать газ из России после отказа платить в рублях. В тот же день Газпром подтвердил остановку поставок газа Финляндии. В этот же день власти Германии и Италии разрешили компаниям в своих странах открывать счета в рублях для покупки российского газа, не нарушая санкции против России.

    Напомним, в прошлую среду ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, как будет жить Европа, если воплотит в реальность планы по отказу от российских энергоносителей. 

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (10)
    Экс-президента Молдавии Додона заподозрили в предательстве родины
    		    24 мая 2022, 08:39
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Бывшего президента Молдавии подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины, сообщила глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпеек.

    «Обыски проходят в рамках дела, открытого на основании обоснованного подозрения о совершении преступлений, предусмотренных ст. 324 (пассивная коррупция), п. 2 ст. 181 (финансирование политической партии со стороны криминальной организации), ст. 337 (предательство родины) и п. 2 ст. 330 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Молдавии», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Керпеек подтвердила, что в данный момент сотрудники прокуратуры проводят обыск в доме экс-президента Молдавии. «Да, подтверждаем. Следственные мероприятия проходят по многим статьям обвинения. Среди них пассивная коррупция, предательство родины, незаконное обогащение», – передает ТАСС ее сообщение.

    Напомним, 18 мая генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции экс-президента Молдавии. Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи скрытой камерой, которые были сделаны в июне 2019 года в офисе тогдашнего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, который обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. На записи Плахотнюк пытается передать Додону черный пакет, в котором, как предполагается, были деньги. Хотя тот пакет не взял, оппозиционные партии обвинили Додона в коррупции.

    До этого полиция Молдавии оштрафовала экс-президента республики Игоря Додона за ношение георгиевской ленты в ходе шествия Бессмертного полка в Кишиневе. Напомним, в феврале Додон призвал власти Молдавии не поддерживать санкции Запада против России. Он также обвинил Запад в попытках «втиснуть» Молдавию в антироссийскую повестку.

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    Лидер Приднестровья заявил о причастности силовиков Молдавии к теракту 13 мая

    24 мая 2022, 20:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Правоохранительные органы Молдавии причастны к теракту 13 мая в Тирасполе, заявил глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.

    «У нас есть доказательная база. Нам нечего скрывать. Мы можем открыть персональные данные заказчиков данного преступления, которые имеют по всей видимости отношение к правоохранительным органам Молдовы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Красносельского в эфире местного телеканала ТСВ.

    Ранее МВД ПМР совместно с МГБ задержали одного из подозреваемых в поджоге военкомата в Тирасполе 13 мая 46-летнего жителя Кишинева.

    Напомним, в конце апреля в Приднестровье произошло три теракта: в здании Министерства государственной безопасности в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка «Маяк». Введен «красный» уровень террористической опасности.

    СК Приднестровья возбудил уголовные дела по статье «Теракт, совершенный группой лиц с применением огнестрельного оружия». Власти заявили, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут на Украину. 

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    Экс-президента Молдавии Додона задержали по подозрению в коррупции и госизмене
    		    24 мая 2022, 17:32
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Елизавета Булкина

    Бывшего президента Молдавии Игоря Додона задержали на 72 часа в рамках расследования дела о коррупции и госизмене, сообщила исполняющая обязанности главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казаков.

    «Антикоррупционный центр и СБ провели десять обысков, речь идет о незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии, а также госизмене. В результате обысков были задержаны на 72 часа два человека», – передает ее слова РИА «Новости».

    В прокураторе подтвердили, что среди задержанных есть Додон. До этого глава пресс-службы генпрокуратуры Марианна Керпеек заявила, что бывшего президента Молдавии подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины.

    В Telegram-канале Sputnik Молдова сообщалось, что Додон был задержан в рамках уголовного дела по четырем статьям УК, в том числе о госизмене. Таким образом, по словам авторов канала, спустя почти год завершается процесс его отстранения, а «у президента (Майи Санду, которая лично требовала от него возбудить уголовные дела на лидеров оппозиции) сбылась мечта».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают внутренним делом Молдавии претензии к экс-президенту страны Игорю Додону, но при этом встревожены тем, что преследуются сторонники развития отношений с Россией, и хотели бы быть уверенными, что законные права Додона будут соблюдены. 

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    В МИДе назвали цель санкций США на поставку российских углеводородов

    25 мая 2022, 16:29

    Текст: Вера Басилая

    Вашингтон стремится занять нишу России на внешних рынках, вводя санкции против поставок углеводородов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это происходит на фоне откровенного двуличия Вашингтона, который прибегает к методам недобросовестной конкуренции и стремится занять нишу, в частности, нашей страны на внешних рынках. Американцы, сами располагая большими запасами углеводородов, требуют от других стран, которые страдают от дефицита и дороговизны ресурсов, отказа от импорта российской нефти», – цитирует РИА «Новости» Захарову.

    Ранее министр торговли США Джина Раймондо на экономическом форуме в Давосе заявила, что введенные против России экспортные ограничения останутся в силе надолго, любое обсуждение возможности нормализации отношений с российской стороной преждевременно.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз собирается отказаться от российских энергоносителей в ущерб собственной экономике, при этом санкции на нефтегазовом рынке европейские страны вводят под давлением американского сюзерена. Он подчеркнул, что такая политика Европы является «экономическим самоубийством», рост цен на энергоносители может подорвать конкурентоспособность европейской промышленности.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как США ради борьбы с российской нефтью предали идеалы «демократии».

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    Эксперт объяснил решение России снять контрсанкции с бывшей структуры Газпрома
    		   25 мая 2022, 22:33
    Фото: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС
    Текст: Андрей Резчиков

    «Москва таким образом демонстрирует готовность идти на уступки, продолжать поставки газа в Германию», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович. Ранее правительство России временно отменило санкции, введенные против компании Gazprom Marketing & Trading Singapore.

    «Это попытка договориться, найти компромисс с Берлином. Также это повод для самой Германии согласиться на закупку российского газа по новой схеме с учетом двух счетов в Газпромбанке, один из которых рублевый», – предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве Станислав Митрахович. 

    Правительство России, пояснил эксперт, демонстрирует готовность «идти на определенные уступки и продолжить поставки газа, в том числе в адрес бывшей «дочки» Газпрома, которая оказалась теперь под управлением немецких властей, а точнее – Федерального сетевого агентства Германии». 

    В среду премьер-министр Михаил Мишустин разрешил поставку газа с «Ямала СПГ» в адрес компании Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd. Разрешение действует в течение 90 календарных дней.

    Напомним, Gazprom Marketing & Trading Singapore – одна из компаний группы Gazprom Germania – была одной из зарубежных трейдинговых структур Газпрома. Этой весной группа была национализирована немецкими властями, после чего Москва ввела против группы блокирующие контрсанкции, запретив с ней любые сделки.

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    Молдавская прокуратура потребовала арестовать Додона на месяц
    		    25 мая 2022, 17:29
    Фото: Roveliu Buga/AP/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Прокуратура Молдавии запросила разрешение на арест экс-президента Игоря Додона на 30 дней, заявила официальный представитель ведомства Мариана Керпек.

    «Прокуратура по борьбе с коррупцией направила [в суд] запрос о применении ареста сроком на 30 дней в отношении экс-президента Игоря Додона и другого задержанного лица», – цитирует Керпек ТАСС.

    Она добавила, что рассмотрение районного суда Кишенева по этому запросу пройдет в четверг.

    Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией.

    После задержания Додон заявил, что Партия социалистов должна поддержать антиправительственные протесты жителей Молдавии.

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    Генпрокуратура Молдавии опровергла задержание экс-президента Додона
    		    24 мая 2022, 11:24
    Фото: EPA/DUMITRU DORU/TASS
    Текст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Марианна Керпеек не подтвердила распространенные молдавскими СМИ данные о задержании на 72 часа экс-президента страны Игоря Додона.

    «Мы не можем подтвердить, что Додон был задержан», – передает РИА «Новости» ее слова.

    Более того, исполнительный секретарь Соцпартии Влад Батрынча назвал обыски у Додона борьбой властей с оппозицией и дешевым шоу.

    «То, что произошло с нашим коллегой, экс-президентом Игорем Додоном – это дешевое шоу, власть борется с оппозицией. Наши коллеги из разных районов жаловались, что им угрожают различными делами», – добавил он.

    По словам Батрынча, обыски у Додона можно расценивать как политический подарок ко дню рождения президента Майи Санду, которой во вторник исполняется 50 лет.

    Ранее в Telegram-канале Sputnik Молдова сообщалось, что Додон был задержан в рамках уголовного дела по 4 статьям УК, в том числе о госизмене. Таким образом, по словам авторов канала, спустя почти год, завершается процесс его отстранения, а «у президента (Майи Санду, которая лично требовала от него возбудить уголовные дела на лидеров оппозиции) сбылась мечта».

    До этого Керпеек заявила, что бывшего президента Молдавии подозревают в пассивной коррупции, незаконном обогащении, а также предательстве родины.

    Напомним, 18 мая генпрокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по подозрению в коррупции экс-президента Молдавии. Основанием для уголовного дела послужили видеозаписи скрытой камерой, которые были сделаны в июне 2019 года в офисе тогдашнего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, который обсуждал с Додоном ситуацию в стране после парламентских выборов. На записи Плахотнюк пытается передать Додону черный пакет, в котором, как предполагается, были деньги. Хотя тот пакет не взял, оппозиционные партии обвинили Додона в коррупции.

    Полиция Молдавии оштрафовала экс-президента республики Игоря Додона за ношение георгиевской ленты в ходе шествия Бессмертного полка в Кишиневе. Напомним, в феврале Додон призвал власти Молдавии не поддерживать санкции Запада против России. Он также обвинил Запад в попытках «втиснуть» Молдавию в антироссийскую повестку.

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    В Молдавии сообщили, когда решится вопрос об аресте Додона

    25 мая 2022, 15:36

    Текст: Алексей Дегтярев

    Вопрос о возможном аресте бывшего президента Молдавии Игоря Додона решится после допроса, сообщила официальный представитель генпрокуратуры страны Мариана Керпек.

    «Прокуроры проведут допрос и предъявят обвинение. После этого они примут решение о необходимости применения меры пресечения в виде ареста», – цитирует Керпек ТАСС.

    Она добавила, что Додон находится на допросе прямо сейчас, и до конца дня будет представлена дополнительная информация.

    Напомним, Додон задержан во вторник. Антикоррупционная прокуратура Молдавии сообщила, что прошли обыски в рамках дел, возбужденных сразу по четырем статьям: измена Родине, финансирование политической партии со стороны преступной организации, пассивная коррупция и незаконное обогащение. Будучи президентом, во внешней политике Додон последовательно вел курс на сближение с Россией. В Кремле выразили озабоченность тем, что в Молдавии преследуются сторонники укрепления дружеских связей с Россией.

    После задержания Додон заявил, что Партия социалистов должна поддержать антиправительственные протесты жителей Молдавии.

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