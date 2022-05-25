Молдавия захотела пересмотреть условия оплаты за российский газ

Эксперт: Мы увидим покупку Польшей российского газа у посредников

«Варшава лишь юридически зафиксировала то, что в реальности уже произошло раньше. Кроме того, это сигнал о том, что Польша исключает возможность возобновления какого-либо сотрудничества в будущем», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее польские власти досрочно расторгли соглашение с Москвой о поставках газа.

«Межправительственное соглашение подписывается вместе с коммерческим контрактом. Сейчас же из России в Польшу газовых поставок нет. По сути прекратил свое действие коммерческий контракт, так что и соглашение бессмысленно», – рассказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. По словам собеседника, Польша лишь зафиксировала уже произошедшие ранее события.

«При этом разрыв стал своего рода сигналом к тому, что Варшава исключает возможность возобновления какого-либо сотрудничества. Поляки демонстративно сжигают мосты, показывая, что никогда больше не будут покупать российский газ напрямую у Газпрома. При этом у них все равно остается возможность закупать топливо из России на спотовом рынке», – пояснил эксперт. «На практике же мы увидим покупку Польшей российского газа у посредников. Как только прекратились поставки от Газпрома, Варшава сразу же начала покупать еще большие объемы у Германии. Очевидно, что они переплачивают при этом», – подчеркнул Юшков.

Собеседник напомнил, что Польша и до разрыва контрактов использовала особые схемы для получения голубого золота. «У них всегда были поставки из, как говорилось в официальной статистике, «других стран Европы». На деле же российский газ приходил в Германию по «Северному потоку», Польша скупала там на свободном рынке часть этого топлива, затем оставляла это сырье в Германии, а сама аналогичные объемы отбирала на своей границе с Белоруссией. Так поляки экономили на прокачке, получая при этом деньги за транзит. Таким образом они потребляли от 3 до 6 млрд кубов газа в год», – пояснил Юшков.

«Теперь Газпром будет использовать газопровод «Ямал – Европа» только для поставок топлива в Белоруссию, но вот из этой республики качать его дальше не получится. Это связано с тем, что Москва сама внесла ранее в черный список компанию EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком трубы. Газпром больше не имеет никакого права вести с ней хоть какие-то дела», – заключил эксперт.

В понедельник польские власти сообщили о разрыве подписанного еще в 1993 году межправительственного соглашения с Россией о поставках газа. Как заявил представитель правительства страны по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский, разрыв произошел еще 13 мая. Он уточнил, что речь идет о так называемых Ямальских договоренностях, которые были подписаны в 1993 году. «Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», – цитирует Наимского ТАСС.

12 мая сообщалось, что российские власти запретили Газпрому использовать принадлежащий EuRoPol GAZ польский участок трубопровода «Ямал – Европа» для транспортировки газа.

В минувший четверг польская сторона потребовала от ПАО «Газпром» и ООО «Газпром экспорт» выплаты процентов из-за переплаты суммой в 1,5 млрд долларов за поставки в 2014–2020 годах.

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