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Россия заявила протест Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты
Россия заявила протест Молдавии из-за публикации конфиденциальной ноты и обвинений в адрес посла
Российская сторона выразила решительный протест в адрес Кишинева в связи с публикацией конфиденциальной ноты посольства РФ в Молдавии, а также из-за заявлений молдавской политической партии, сообщили в российском МИД.
Протест заявлен послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию. Российская сторона назвала публикацию ноты по вопросам газовых поставок «вопиющим случаем», подрывающим доверие к молдавской дипломатии и ставящим под сомнение надежность взаимодействия с Кишиневом. Заявление опубликовано на сайте МИД.
Отдельный протест связан с заявлением одной из молдавских партий, которая потребовала высылки российского посла и ограничения деятельности посольства России. В МИД подчеркнули, что эти обвинения в адрес дипломата являются безосновательными, и потребовали от молдавских властей публичного опровержения.
Также Россия напомнила о необходимости соблюдения Венской конвенции 1961 года, обязывающей защищать «личность, свободу и достоинство» дипломатических представителей. В ведомстве призвали Кишинев избегать действий, нарушающих международные нормы.