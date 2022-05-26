На «Азовстали» задержали спрятавшихся украинских военных

Украинские военные, спрятавшиеся или отставшие при сдаче в плен основных сил, выявлены и задержаны на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Отвечая на вопрос, можно ли с уверенностью сказать, что на территории «Азовстали» не осталось украинских военных или боевиков-националистов, глава республики сказал: «Нет, нельзя. Они могли спрятаться чисто физически, могли где-то быть потеряны, где-то подотстали. Уже есть такие выявленные, тоже направленные к месту содержания. Но не спрятался ли еще кто-то? На 100% пока ответить, пока не проверим досконально каждый закоулок «Азовстали», а там территория достаточно серьезная... Пока никто в этом не распишется», передает РИА «Новости».

Вместе с тем, по словам Пушилина, такие заблудившиеся не представляют активной угрозы. «Конечно, необходимо будет их выявить, если таковые есть. Я не скажу, что они 100% есть или 100% уже все зачищено. После того, как наши подразделения все проверят, разминируют, после того, как разгребут все завалы, которые там есть, после этого можно сказать, что там уже все, полностью никого не осталось», – отметил он.

Ранее Пушилин заявил, что проведение операции в Донбассе ускоряется, капитуляция нацбатальона «Азов» стала решающим фактором, противник стал чаще сдаваться в плен.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД