Опубликованы кадры захваченных российскими десантниками укрепленных позиций ВСУ

Посол ЛНР рассказал о наступлении на Северодонецк и Лисичанск

«В Северодонецке наступление идет с трех сторон, некоторые районы уже контролируются союзными войсками», – сказал газете ВЗГЛЯД посол ЛНР в Москве Родион Мирошник. Ранее в республике сообщили о взломе украинской обороны на Светлодарской дуге.

«Наступление войск ВС РФ и подразделений ЛНР в окрестностях Северодонецка и Лисичанска идет с учетом городских условий. Вокруг городов зачищаются населенные пункты. При этом все делается с тем, чтобы избежать лишнего кровопролития и ненужных жертв. Поэтому наши войска не спешат, и у нас нет какой-либо даты, к которой непременно нужно освободить оба города», – сказал посол Луганской народной республики в России Родион Мирошник.

«Сперва по каждому району «отрабатывают» артиллерия и силы ВКС России, затем заходит спецназ и зачищает дом за домом, улицу за улицей. Трудность создает то, что в многоэтажной застройке Северодонецка оборудованы укрепрайоны и огневые точки украинских бойцов. Кроме того, украинские отряды прикрываются мирными жителями», – пояснил собеседник.

Дипломат подчеркнул: украинское командование само констатирует сдачу позиций и на этом фоне пытается искать пути передислокации войск в Славянск и Краматорск. «Но сейчас Северодонецк и Лисичанск находятся «в мешке» – ротация и поставка боеприпасов или продуктов питания для ВСУ в значительных объемах там крайне затруднена. Так что, думаю, у них ничего не получится», – отметил Мирошник.

При этом, по его словам, на фоне поражений украинские военные начинают повсеместно – и в ЛНР, и в ДНР – применять тактику стрельбы снарядами по скоплениям мирных жителей. «По цеху на территории предприятия «Северодонецкое объединение Азот» был выстрел со стороны Лисичанска. В итоге были убиты четыре человека, еще трое находятся в тяжелом состоянии», – сказал собеседник.

Что касается численности войск противника, то, как сообщил Мирошник, в районе Горского и Золотого, где сейчас ведется активный штурм позиций ВСУ союзными войсками, сосредоточено около двух тысяч украинских бойцов.

«Суммарно в Северодонецке и Лисичанске воюют около девяти тысяч украинцев, причем в большинстве своем это бойцы территориальной обороны и нацбаты. Представителей ВСУ там совсем немного. Нацбаты понимают, что им грозят большие сроки после сдачи в плен, поэтому занимают непримиримую позицию. Кроме того, они терроризируют и препятствуют сдаче бойцов тербатов, которые недавно были переброшены сюда с запада Украины», – добавил Мирошник.

Ранее посол ЛНР сообщил, что после взлома Светлодарской дуги и взятия под контроль ряда населенных пунктов союзными войсками, некогда монолитная оборона украинских формирований стала разрушаться. Сейчас продвижение миротворческих сил идет в сторону Малорязанцево и Волчеяровки. «Светлодарск освобожден народной милицией ЛНР. Местные жители с ликованием встречают освободителей!» – написал Мирошник в своем Telegram-канале.

При этом он напомнил про «нацистский характер ведения войны боевиками» и анонсировал их новые провокации против мирных жителей. Кроме того, представитель ЛНР со ссылкой на местных жителей сказал, что во вторник вечером и ночью часть украинских боевиков пыталась скрытно покинуть пригороды Лисичанска – городок Приволье и село Шепилово.

«Большая часть стратегической трассы Лисичанск – Артемовск под полным огневым контролем союзных сил. Предпринимаются попытки перемещения только мелкими группами и по полям. Попадают под огонь союзных сил и уничтожаются, несут серьезные потери. Ни ротация живой силы, ни подвоз боекомплекта и снабжения в Северодонецк и Лисичанск практически невозможны», – отметил он.

Также в среду силы ЛНР освободили поселок Тошковка, заявил официальный представитель республиканской народной милиции Иван Филипоненко. Он подчеркнул, что украинские войска, оставляя территорию, «тотально уничтожают» всю гражданскую инфраструктуру и дома мирных жителей. Представитель НМ ЛНР также продемонстрировал пустые ящики от боеприпасов, оставшиеся на позициях ВСУ, указав на их иностранную маркировку, сообщает РИА «Новости».

Ранее глава подконтрольной Киеву Луганской администрации Сергей Гайдай признал, что ситуация на Луганщине близка к критической – российские войска наступают по всем направлениям одновременно. По его словам, российские силы «атакуют Северодонецкое направление, в Горной громаде со стороны Золотого и Катериновки, возле Попасной со стороны Камышевахи, и Луганскую Чернобаевку – Белогоровку».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД