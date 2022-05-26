Глава ДНР призвал ускорить военную операцию на севере республики

Операцию на севере Донецкой народной республики важно ускорить: Киев перекрыл воду для Донецка, Макеевки, Горловки и наверняка взорвет другие гидроузлы, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Для нас очень важным является северное направление. Именно сейчас – в контексте поставок воды, обеспечения водой городов Донецк, Макеевка, Горловка. Именно там, где сейчас тяжелая ситуация с водообеспечением. Связано это с тем, что противник при первой возможности перекрыл поставки воды, а с учетом того, что еще шесть подъемов, шесть участков опасных на протяжении там к Славянску находятся, то нам нужно ускоряться», – передает РИА «Новости» его слова.

По мнению Пушилина, «ни для кого не секрет, что если у противника будет возможность взорвать любые узлы водообеспечения, то противник применит это на практике».

«Поэтому нам еще нужно иметь запас времени, чтобы восстановить (водообеспечение), по крайней мере, до холодного времени года, потому что иначе ситуация может разворачиваться крайне сложно – с промерзанием коммуникаций водных и прочими вытекающими отсюда сложностями», – добавил глава ДНР.

Пушилин также рассказал, что армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области, подчеркнув, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик «в полном объеме».

«То есть по сути эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик, – мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени», – пояснил он.

Глава ДНР выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.

До этого Пушилин заявил, что выход сил ДНР и ЛНР на границу республик не мог обеспечить их защиту. Он подчеркнул, что «обстрелы» и «агрессия» со стороны Украины «продолжались бы неограниченный период времени». Учитывая, что Киев получал поддержку от стран Запада, «это приобретало бы более серьезные масштабы».

Напомним, Пушилин снял запрет на ввоз товаров из Харьковской, Херсонской и Запорожской областей Украины на таможенную территорию ДНР. Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Киевским властям был выдвинут ряд политических условий, в частности, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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