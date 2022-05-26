Бразилия предупредила Европу о риске лишиться партнеров в Латинской Америке

В BMW предупредили об остановке производства в случае прекращения поставок газа из России

Член совета директоров германского автогиганта BMW Милан Неделькович предупредил о серьезных последствиях для автомобильной отрасли, включая остановку производства, в случае прекращения поставок природного газа из России.

«На нашу промышленность приходится около 37% потребления природного газа в Германии. Не только BMW, но и весь сектор остановится», – передает ТАСС со ссылкой на Reuters ответ Недельковича на вопрос, что будет с заводами BMW в случае прекращения поставок газа из России. В связи с этим, по его словам, BMW изучает возможность новых инвестиций в солнечную, геотермальную и водородную энергию в целях снижения зависимости от природного газа. В частности, автопроизводитель, который в 2021 году полагался на природный газ для 54% своего энергопотребления, изучает, где он может установить солнечные батареи на свои заводы, и разрабатывает планы в сотрудничестве с местными властями по транспортировке водорода на свой завод в Лейпциге (Германия).

«Водород очень хорошо подходит для снижения или даже полной компенсации спроса на газ», – подчеркнул Неделькович. Планы BMW отражают масштабную подготовку всей германской промышленности к отказу от импорта российского газа и разработке системы распределения имеющихся поставок в случае их внезапной остановки. Новый завод в Дебрецене (Венгрия) за пределами Германии, который, как указали в BMW, станет первым в мире автомобильным заводом, работающим полностью без ископаемого топлива, будет в значительной степени полагаться на солнечную энергию.

Вместе с тем Неделькович добавил, что автогигант также изучает возможность использования геотермальной энергии. Она более стабильна, чем возобновляемые источники энергии, зависящие от погодных условий, но в ней не наблюдается роста или инвестиций, сравнимых с ветровой или солнечной энергией, отчасти из-за высоких первоначальных затрат и сложных процессов лицензирования бурения.

Отвечая на вопрос о потенциале атомной энергии, на долю которой приходится около половины энергоснабжения Венгрии, но от которой постепенно отказываются в Германии, Неделькович сказал: «Атомная энергия может быть стабилизирующим фактором, особенно в эти нестабильные времена. В нашем собственном производстве мы полагаемся на регенеративные источники энергии».

Ранее эксперт по вопросам экономики и энергетики парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии», член комитета Бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре заявил, что полный отказ ФРГ от поставок российского газа, о чем заявила во время визита в Киев министр иностранных дел Анналена Бербок, нецелесообразен и является недостижимой целью.

Напомним, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страна не готова к полному отказу от газа из России.

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