В МИДе пообещали ответные меры на недружественные действия в отношении российских СМИ

Москва ответит на возможные недружественные действия в отношении СМИ России в англо-саксонских странах, возможно и асимметрично, меры уже готовятся, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Давать адекватный ответ мы будем на все, собственно говоря, сейчас мы вырабатываем целый пакет мер в отношении СМИ, журналистов из англо-саксонских СМИ, учитывая, что там были репрессивные меры предприняты в отношении российских СМИ», – приводит РИА «Новости» ответ Захаровой на соответствующий вопрос.

При этом она заявила, что можно ожидать ответных действий Москвы в отношении представителей иностранных СМИ из других стран, которые ввели рестрикции против российских медиа.

«Мы действительно будем отвечать на все недружественные действия в отношении российских СМИ, не буду сейчас их квалифицировать... Мы будем отвечать, конечно, на многое несимметрично», – пояснила она.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответе на дискриминацию российских СМИ.

До этого Нидерландская ассоциация журналистов и ряд интернет-провайдеров, выступающих за свободу прессы, заявила, что планирует оспорить в Европейском суде в Люксембурге блокировку RT и Sputnik в ЕС.

В марте британский медиарегулятор Ofcom заявил, что отозвал лицензию телеканала RT на вещание в Великобритании, это решение вступает в силу немедленно.

В это время Канада запретила вещание RT и RT France.

Напомним, 4 марта Минфин США ввел санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и связанных с ними лиц за освещение событий на Украине. В тот же день телеканал RT America объявил о решении прекратить производство контента после более чем десяти лет в эфире.

До этого сенаторы-республиканцы в США под предлогом событий на Украине предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, включая телеканал RT. За день до этого Google объявил о блокировке связанных с RT и Sputnik приложений в Play Store в Европе.