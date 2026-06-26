  • Новость часаЗа ночь над Россией уничтожили 660 украинских беспилотников
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Польша попала в ловушку собственной русофобии

    Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.

    6 комментариев
    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В информационном поле осталось только право сильного

    Удаление из App Store приложений VK – свидетельство того, что идет игра ва-банк за право монопольно влиять на информационное пространство (в данном случае России). Всеми доступными способами, какие у них только есть в арсенале.

    10 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Куда заводят мечты о дипломе

    Не нужно пугаться, что высшее образование станет уделом элиты. В идеале оно и должно быть элитарным: лучше меньше, да лучше. Правда, мерой элитарности здесь должны быть не родительские деньги или связи, а способности самого претендента на место в вузе.

    11 комментариев
    26 июня 2026, 07:43 • Новости дня

    Российские морпехи модернизировали вооружение деталями трофейной западной техники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие соединения морской пехоты группировки «Центр» использовали детали трофейной западной техники для модернизации мобильной огневой группы, рассказал морской пехотинец с позывным Камаз.

    Бойцы соединения морской пехоты группировки «Центр» применили элементы захваченного западного вооружения для доработки мобильной огневой группы, передает РИА «Новости». Наводчик бронемашины 177-го гвардейского полка с позывным Камаз сообщил, что в процессе модернизации специалисты решили ряд технических проблем с подачей боеприпасов.

    «В адаптации были трудности: частое застревание при подаче боеприпасов. Наши специалисты приезжали на полигон, все осматривали и объясняли, что нужно переделывать. Все потихоньку: то одну часть, то другую», – рассказал военнослужащий.

    Конструкцию установки значительно улучшили, добавив механизм противовеса для беспрепятственного вращения на 360 градусов. Особое внимание уделили настройке прицельного комплекса и выверке камер, чтобы оба пулемета точно били по одной цели. По словам бойца, свести орудия в одну точку оказалось непросто, однако после тщательной отладки система заработала безупречно.

    Обновленный комплекс получил тепловизионные и оптические камеры, а также дистанционное управление огнем. Боекомплект модернизированной установки вмещает до 2,5 тыс. патронов, позволяя эффективно поражать цели на дистанции до трех километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Борис Джерелиевский призвал оснащать мобильные огневые группы дополнительными системами наблюдения.

    Бойцы группировки «Центр» применили трофейные американские бронемашины для внезапной атаки на позиции противника.

    Мастера ремонтного подразделения создали из запчастей сломанной техники подвижные станины для дистанционной стрельбы.

    25 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии

    Политолог Скачко: Ультиматум Зеленского Минску оказался дешевой театральщиной

    Скачко высмеял фейковую «победу» Зеленского над ретрансляторами в Белоруссии
    @ PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский выглядит смешно: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. По его мнению, угрозы главы киевского режима в адрес Минска изначально были пустословием ради фейковой «победы».

    «Владимир Зеленский сделал громкое заявление в минувшую пятницу и фактически выдвинул ультиматум независимой стране. Как выйти из такой ситуации? В Киеве такие вопросы решаются просто: объявлением, что Белоруссия якобы выполнила требования Украины», – отметил политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    По оценкам собеседника, в этой ситуации глава киевского режима выглядит комично: он придумал некие ретрансляторы на белорусской территории, а потом отчитался о своей победе над ними. «Как говорится, голь на выдумки хитра. Я думаю, изначально угрозы Зеленского в адрес Минска были пустословием ради фейковой «победы» и пиара», – считает политолог.

    «Вся эта история – дешевая театральщина в исполнении Зеленского. Но как бы то ни было, действия и поведение киевских властей рано или поздно могут привести к кровавому итогу», – предупредил Скачко.

    Схожей точки зрения придерживается член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Марина Ахмедова.

    «Никто этих ретрансляторов не видел. Так можно хоть каждый день придумывать себе новые ретрансляторы, потом объявлять о том, что враги испугались и их отключили, и прекрасно себя чувствовать маленьким Наполеоном», – написала она в своем Telegram-канале.

    Политолог Александр Зимовский, в свою очередь, рассмотрел байки Зеленского с точки зрения физики. «Заявления о развертывании наземных псевдо-спутниковых сетей на приграничных мачтах игнорируют базовую геометрию распространения ультракоротких волн. На низменном рельефе Полесья радиус прямой видимости для антенны, поднятой даже на 50 метров, при высоте полета беспилотника в 30 метров составляет по формуле Введенского не более 40 километров с учетом рефракции», – отметил он в своем Telegram-канале.

    «Плотный лесной массив, обладающий высоким коэффициентом погонного затухания в дециметровом и сантиметровом диапазонах, превращает кроны деревьев в сплошной поглощающий экран. Сигнал маломощного автономного передатчика не способен эффективно пробить километры мокрого леса и болот, затухая задолго до пересечения государственной границы. Попытка компенсировать это увеличением мощности передающей аппаратуры мгновенно демаскирует объект», – пояснил эксперт.

    «Физически невозможно создать скрытый мощный радиомаяк: любая стационарная высокочастотная точка в приграничье пеленгуется комплексами радиотехнической разведки за считанные минуты, превращаясь в очевидную мишень», – добавил Зимовский. По его словам, идея интеграции военных модулей в существующие ведомственные мачты несостоятельна из-за проблемы электромагнитной совместимости.

    «Размещение передатчиков системы наведения в непосредственной близости от высокочувствительных приемников пограничной связи и технологических сетей неизбежно вызовет интермодуляционные помехи и забитие каналов. Это полностью парализует штатную работу систем безопасности самой Беларуси, на что не пойдет ни одно ведомство. Кроме того, концепция динамической ячеистой сети, транслируемой через сами БПЛА, наталкивается на жесткий дефицит энергетического баланса радиолинии», – пишет политолог.

    «Компактные дроны не могут нести тяжелые направленные антенны и мощные поворотные механизмы, а использование всенаправленных излучателей в условиях активного радиоэлектронного подавления со стороны Украины делает такую связь абсолютно нестабильной. Любой низковысотный околоземный радиосигнал гарантированно глушится комплексами РЭБ, имеющими преимущество по высоте и мощности, что делает наземную навигацию технически бессмысленной», – заключил аналитик.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. По его словам, эти устройства помогали в нанесении ударов дронами по Украине. «По имеющейся информации, которую мне доложил главнокомандующий [ВСУ Александр Сырский], а также разведка, с 22 июня ретрансляторы прекратили свою работу на территории Беларуси», – сказал он.

    Напомним, 19 июня Зеленский дал властям Белоруссии неделю на демонтаж или отключение совместных с Россией ретрансляторов, обеспечивающих навигацию беспилотных летательных аппаратов. В случае отказа Зеленский пригрозил атаковать эти объекты на территории республики.

    Кроме того, он намекнул на удары по белорусским НПЗ, которые снабжают топливом российскую армию. Зеленский повторил свои угрозы в адрес Минска 20 июня. По его словам, Украина выявила четыре ретранслятора в Гомельской и Брестской областях. В Кремле данное заявление назвали вмешательством во внутренние дела другой страны и посягательством на ее суверенитет.

    Отметим, еще месяц назад в военном руководстве Украины заявляли, что первые 500 целей для ударов на территории соседней республики уже определены. Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Зеленскому необходимо нападение на Белоруссию.

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    25 июня 2026, 14:42 • Новости дня
    Боевики «Азова» и иностранные наемники оказались заблокированы в Константиновке

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Константиновке заблокированы иностранные наемники и боевики запрещенного в России нацбатальона «Азов» (признан экстремистским), рассказал заместитель командира штурмового отряда танкового полка группировки «Юг» с позывным Опер.

    По его словам, наступление ведется малыми группами, передает РИА «Новости». Артиллерия и ударные дроны полностью отрезали украинские подразделения от снабжения и ротации.

    «Наши бойцы вскрывают все эти укрепления и освобождают от противника. Я думаю, они уже скоро будут сдаваться в плен. Шансов выйти оттуда живыми у них практически нет», – сообщил российский офицер.

    По словам военного, выявленные укрытия противника эффективно уничтожаются высокоточными снарядами «Краснополь» и беспилотниками. Собеседник агентства подчеркнул, что взятие города обеспечит российской армии надежный плацдарм для дальнейшего уверенного наступления.

    Расположенная в 55 километрах от Донецка Константиновка ранее служила главным логистическим узлом ВСУ. Освобождение этого населенного пункта позволит войскам продолжить движение к Краматорску и Славянску.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершающей стадии освобождения Константиновки.

    Оставшиеся в городе украинские солдаты лишились возможности получить подкрепление.

    Передовые отряды российских войск закрепились на северной окраине населенного пункта.

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    25 июня 2026, 13:00 • Видео
    Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

    Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

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    25 июня 2026, 15:23 • Новости дня
    Российские военные отрезали украинскую армию от ключевых харьковских трасс

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России установили огневой контроль над важнейшими логистическими артериями украинских войск в Харьковской области, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    «Вооруженные силы Российской Федерации взяли под огневой контроль ключевые военно-логистические трассы Р-46 Харьков – Сумы, а также участок трассы М-03 Киев – Харьков – Должанский в пределах Харьковской области», – цитирует чиновника ТАСС.

    По словам представителя администрации, украинские военные используют гражданские автомобили в качестве прикрытия на этих участках дорог.

    Он также отметил, что местные жители отказываются помогать подразделениям противника из-за регулярных поражений на фронте и общего разочарования в киевских властях.

    Ранее украинская полиция перекрыла участок трассы М-03 из-за проблем с безопасностью.

    Российские беспилотники атаковали транспорт противника на дороге Харьков – Сумы.

    Группировка войск «Север» установила контроль над харьковским селом Охримовка.

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    25 июня 2026, 21:59 • Новости дня
    В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет
    В Киеве прогремели взрывы на фоне атаки баллистических ракет
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Киева сообщили об атаке баллистических ракет на город, обломки упали в Дарницком районе, сообщили военкоры.

    Взрывы прогремели в Киеве во время удара баллистическими ракетами, сообщается в Мах-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    По словам военкоров, власти города сообщают о падении обломков в Дарницком районе. По предварительным данным, возник пожар на складах после взрывов.

    Ранее российские войска поразили бетонный завод «Дарницкий» в Киеве.

    Масштабная ночная атака нарушила снабжение украинской группировки войск на восточном направлении.

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    26 июня 2026, 00:13 • Новости дня
    Украинские военные сожгли храм с мирными жителями в Константиновке

    ВСУ в Константиновке подожгли храм с мирными жителями

    Tекст: Катерина Туманова

    Боевики ВСУ целенаправленно устроили пожар в храме Константиновки (ДНР), где в тот момент пытались спастись от обстрелов мирные жители, рассказал эвакуированный житель города Максим Плюшко.

    «Просто уничтожают. Вот мы сидели в храме. Ничего святого нет: подожгли храм в два часа ночи. Там люди», – передает ТАСС слова очевидца.

    По словам Плюшко, в здании находились 19 человек. В настоящее время известно, что шестерых из них уже удалось эвакуировать в безопасное место.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жертвами атак ВСУ с 2014 года стали почти 10 тыс. жителей ДНР. Боевики ВСУ расстреляли родителей спасенных из Родинского детей, они также обстреляли подвалы с мирными жителями в Родинском.


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    25 июня 2026, 16:47 • Новости дня
    Военкор: На фоне успехов ВС России противник хочет поселить в россиянах чувство беспомощности
    Военкор: На фоне успехов ВС России противник хочет поселить в россиянах чувство беспомощности
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия, которая с ходе спецоперации Россия противостоит не только украинской армии, но и совокупному технологическому потенциалу стран НАТО, ведет успешные наступательные действия. Однако Киев террористическими атаками пытается воздействовать на российское общество и вызвать в нем чувство беззащитности. О том, как бороться с этим явлением, газете ВЗГЛЯД рассказал военкор Александр Сладков.

    «За четыре года СВО перед нашей страной возникали различные вызовы: недостаток опыта, боеприпасов, беспилотных систем, радиоэлектроники. Все эти вопросы сегодня успешно решались государственными и частными корпорациями, а также «народным ВПК», – отметил Александр Сладков, военный корреспондент бригады Невского добровольческого корпуса.

    По его словам, в ходе спецоперации нашей стране противостоят не только ВСУ, которые по своему профессиональному уровню и мотивации гораздо выше, чем любая европейская армия, не считая российской, но и весь технологический потенциал стран НАТО. «Более 50 стран поставляют Киеву вооружение и боеприпасы, делегируют ВСУ апробацию новых технологий, делятся разведданными, полученными в том числе космическими группировками США и их союзников», – напомнил он.

    Тем не менее российские силы движутся вперед, освобождая Донбасс и другие регионы и уничтожая военные объекты врага. «ВС РФ показали, что умеют воевать с любым противником в любых условиях», – подчеркнул собеседник.

    Видя свое поражение на поле боя, противник вместе с Западом, по его словам, ударами по российской инфраструктуре, актами террора и санкциями хочет навязать российскому обществу ощущение беззащитности перед внешними вызовами.

    «Только стойкость и сплочение россиян помогут справиться со всеми вызовами и победить. Нельзя поддаваться попыткам противника сформировать у гражданской части общества ощущение беспомощности, в то время как российская армия реально продвигается в СВО», – призвал спикер.

    При этом он подчеркнул, что сейчас «настроение в обществе и в войсках нормальное». «Люди ездят на работу, в магазины, гуляют в парках, государственное регулирование в стратегических сферах, в том числе в топливной, работает должным образом», – сказал Сладков.

    Военкор добавил, что на государственном уровне уже приняты решения как о дополнительной защите инфраструктурных объектов, так и о новых долгосрочных приоритетах в области безопасности страны. «Сейчас в России активно развивается недавно сформированный род войск беспилотных систем, который уже демонстрирует внушительные результаты. Также наращивается количество БЭК, передвижных наземных транспортных комплексов. В военных училищах и академиях сформированы более двадцати кафедр для подготовки командного состава. Речь идет о долгосрочной стратегии, а не просто о поддержке оперативных интересов нашей страны», – подытожил Сладков.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о продвижении российских войск по всей линии фронта. Серьезные результаты достигнуты в Харьковской и Сумской областях, но наиболее динамичная ситуация в ДНР. Бои за передовые форпосты Славянско-Краматорской агломерации – Константиновку и Красный Лиман – вступают в завершающую стадию. До окраин городов осталось около 10 км. Фактически это начало операции по освобождению последней агломерации Донбасса.

    На этом фоне единственным способом хоть как-то замедлить продвижение ВС РФ Киев видит усиление ударов по глубокому российскому тылу.

    «Все эти, по сути дела, террористические выпады, включая удары по гражданской инфраструктуре, по, скажем, автобусу с белорусскими детьми в Белгородской области либо по студенческому общежитию в Старобельске, не меняют и не могут повлиять, не в состоянии повлиять на события, происходящие на фронте, на линии боевого соприкосновения, где, как я уже сказал, российские войска освобождают один населенный пункт за другим, одну территорию за другой», – отмечал в этой связи президент России Владимир Путин.

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    25 июня 2026, 13:48 • Новости дня
    Штурмовики за сутки освободили 127 зданий в Константиновке
    Штурмовики за сутки освободили 127 зданий в Константиновке
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Штурмовые отряды группировки «Южная» продолжили активное наступление в Константиновке в ДНР, ведется зачистка юго-западных районов города, сообщило Минобороны.

    За минувшие сутки штурмовым подразделениям удалось освободить 127 зданий, указало ведомство в Max.

    Российские военные продолжают планомерную зачистку юго-западной части населенного пункта, уничтожая разрозненные группы украинских боевиков. Наступление развивается на всех ключевых направлениях.

    В ходе боевых действий противник понес значительные потери. Уничтожено до 90 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие, 18 автомобилей, а также 20 наземных робототехнических комплексов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские штурмовые отряды заняли 114 зданий в юго-западной части Константиновки.

    Днем ранее бойцы группировки «Юг» выбили украинских боевиков из 128 городских строений.

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    26 июня 2026, 04:04 • Новости дня
    Военный эксперт допустил подготовку Украиной «грандиозной провокации»

    Эксперт Попов: Киев готовит близ Белоруссии «грандиозную провокацию»

    Tекст: Катерина Туманова

    На фоне принудительной эвакуации 12 приграничных сел Черниговской области украинские войска могут готовить масштабную провокацию с открытием нового фронта, заявил заслуженный военный летчик генерал-майор авиации Владимир Попов.

    Масштабное переселение жителей приграничных районов может свидетельствовать о подготовке Киева к нападению на соседнее государство. По словам Попова, украинская сторона планирует начать операцию в ближайшие месяцы.

    «Скорее всего, здесь ВСУ планируют открытие нового фронта. Потому что последнее время очень обострились отношения, по крайней мере словесные, у Украины и Белоруссии», – заявил специалист в беседе с «МК».

    Генерал Попов отметил, что Киев попытается использовать эту провокацию в своих интересах. Поскольку украинские власти хотят обвинить Россию в намерении атаковать Европу, то наступательных действий следует ожидать во второй половине лета, ориентировочно в июле или августе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский обещал атаковать Белоруссию из-за техники на приграничной территории. Об этом он заявил после удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области.

    Лукашенко раскрыл подробности встречи с представителями Зеленского, а глава киевского режима выступил с новыми обвинениями в адрес Минска.

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    25 июня 2026, 10:41 • Новости дня
    Уралвагонзавод увеличил выпуск танков в четыре раза
    Уралвагонзавод увеличил выпуск танков в четыре раза
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    За время спецоперации выпуск отечественной бронетехники вырос вчетверо, при этом боевые машины получили более 200 конструктивных улучшений.

    Производитель тяжелой бронетехники «Уралвагонзавод» с начала спецоперации существенно увеличил объемы выпуска продукции военного назначения, передает РИА «Новости».

    В сообщении пресс-службы отмечается, что предприятие выпускает всю линейку тяжелой бронетехники для российской армии, включая новейшие танки Т-90М.

    «С начала специальной военной операции производство военной продукции увеличено в четыре раза, а в боевые машины внесено свыше 200 изменений, направленных на повышение их мощи и защищенности», – говорится в релизе концерна.

    В связи с ростом потребности в боевых машинах завод перешел на круглосуточный режим работы. Была проведена программа перемещения персонала, позволившая быстро сосредоточить ресурсы на выпуске танков. Конвейер, как подчеркивает предприятие, заработал без сбоев, ежемесячные объемы выпуска и поставок в войска начали расти, параллельно развернулась масштабная работа по улучшению тактико-технических характеристик бронетехники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские инженеры модернизировали танк Т-90М «Прорыв», усилив его защиту и систему радиоэлектронной борьбы по опыту спецоперации.

    Генеральный конструктор Уралвагонзавода Андрей Терликов сообщил о непрерывной модернизации танка Т-90М с установкой всеракурсной системы противодействия беспилотникам.

    Генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов заявил о подъеме отечественного танкостроения и значительном увеличении объемов производства и поставок бронетехники с началом спецоперации.

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    25 июня 2026, 20:58 • Новости дня
    Силы ПВО за день уничтожили 28 украинских беспилотников
    Силы ПВО за день уничтожили 28 украинских беспилотников
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над шестью регионами России, Азовским и Черным морями, сообщило Министерство обороны России.

    В течение 12 часов дежурными средствами ПВО были успешно перехвачены и ликвидированы 28 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщило в Max Минобороны.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Самарской областей, а также над республиками Башкортостан и Крым. Кроме того, беспилотники уничтожили над акваториями Азовского и Черного морей.

    Ранее обломки сбитых беспилотников рухнули в промзоне Уфы.

    Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 269 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь со среды на четверг.

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    25 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    Командир «Запада» раскрыл масштаб зоны отчуждения под Красным Лиманом

    Командир Гавр заявил о 1,5-километровой зоне отчуждения под Красным Лиманом

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия сформировала на подступах к Красному Лиману полосу вырубленного леса шириной от 700 метров до 1,5 километров, сообщил командир группировки «Запад» с позывным Гавр.

    Офицер поделился подробностями боевой обстановки в видеоматериале, опубликованном Министерством обороны России, передает РИА Новости.

    Созданная противником преграда серьезно затруднила продвижение российских военнослужащих. «Врагом была сделана «зона отчуждения» от 700 до 1,5 километров выпиленного леса, что являлось основной сложностью при заходе в Лиман», – отметил командир роты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главной задачей группировки войск «Запад» стало стопроцентное освобождение Красного Лимана в ДНР.

    Командир мотострелкового батальона с позывным Юпитер рассказал об использовании украинскими военнослужащими гражданских лиц в качестве живого щита при отступлении из Красного Лимана.

    Военный эксперт Борис Рожин сообщил о поднятии российских флагов в большинстве районов Красного Лимана и закреплении российских подразделений в городе.

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    25 июня 2026, 08:52 • Новости дня
    У пленных солдат ВСУ в Константиновке нашли наркотики

    Командир Белиар: Бойцы у пленных солдат ВСУ в Константиновке находят наркотики

    Tекст: Дарья Григоренко

    При освобождении Константиновки в Донецкой народной республике у захваченных украинских военнослужащих обнаружили запрещенные вещества и иностранное вооружение, заявил командир 3-й роты 1-го батальона 1194-го полка Южной группировки войск с позывным Белиар.

    «У пленных находили много всего: и вещи нестандартные, и технику, и вооружение, и, естественно наркотические вещества. Ну, все это было передано на экспертизу», – заявил офицер, передает ТАСС.

    По словам военного, наличие запрещенных препаратов у служащих украинской армии прямо указывает на существование централизованной системы снабжения подобными средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД отметил наличие опыта употребления наркотиков у значительной части личного состава украинской армии.

    Ранее военнослужащие группировки «Южная» обнаружили западное вооружение и иностранные медикаменты на зачищенных позициях ВСУ под этим городом.

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    26 июня 2026, 00:40 • Новости дня
    На Совете атаманов в Москве рассказали о новых подразделениях БПЛА из казаков

    Совет атаманов в Москве заявил о создании подразделений БПЛА из казаков

    Tекст: Катерина Туманова

    В Москве прошел Совет атаманов Всероссийского казачьего общества, на котором обсудили участие в спецоперации и формирование новых подразделений беспилотных систем.

    В заседании приняли участие представители 13 казачьих войск России. Открыл мероприятие всероссийский атаман Виталий Кузнецов, отметивший важность участия казаков в мобилизационном резерве страны.

    «Мы успешно решаем большую часть стоящих перед казачеством задач, в том числе по обеспечению безопасности государства и защите ее интересов», – сказал он.

    Кузнецов подчеркнул, что участие в специальной военной операции стало ключевым направлением деятельности российского казачества.

    На совете было объявлено о создании оперативного штаба по включению казаков в подразделения беспилотных систем, который начнет работу 29 июня 2026 года.

    Оперативные штабы сформируют во всех 13 войсках для упрощения поступления казаков в подразделения для обучения и подготовки.

    Также участники определили дату Большого круга Всероссийского казачьего общества. Он состоится 1 декабря 2026 года в храме Христа Спасителя. До этого времени планируется принять в состав общества Запорожское, Донецкое и Херсонское окружные казачьи общества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологде в апреле прошло заседание Большого Круга Северо-Западных казаков. Казаков бригады «Терек» наградили за мужество на передовой. Потомок Николая I казак Дорошин стал командиром операторов дронов в зоне СВО.

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    26 июня 2026, 03:52 • Новости дня
    Bloomberg: Две страны ЕС выразили опасения запретом на въезд участникам СВО

    Bloomberg: Рим и Париж опасаются запрета на въезд участникам СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Италия и Франция с опаской относятся к предложению Европейского союза о запрете въезда бывших участников спецоперации в страны ЕС, пишут СМИ.

    «Обе страны опасаются, что нынешнее предложение может открыть путь к повсеместному запрету на въезд россиян, и считают, что целенаправленный запрет на поездки лучше решать с помощью визовой политики, а не санкций», – передает Bloomberg.

    Италия и Франция отметили, что предложение ЕС о запрете въезда бывших российских военнослужащих оставит государствам-членам право решать, кто воевал, а кто нет, что непросто установить, заявили некоторые источники.

    Среди других спорных моментов – вопрос о том, как управлять ограничением цен на нефть в России, учитывая высокие текущие цены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет ЕС официально продлил антироссийские санкции на год. Евродепутат заявил о неприятии гражданами ЕС антироссийской политики. Болгария пригрозила наложить вето на новые антироссийские санкции ЕС.


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    25 июня 2026, 14:24 • Новости дня
    Российские Су-34 уничтожили переправу через Северский Донец

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили насыпной мост на реке Северский Донец полуторатонным боеприпасом, сообщило Минобороны.

    Стратегическую цель с помощью тяжелой авиабомбы ФАБ-1500, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    Удар наносился в районе населенного пункта Маяки.

    Успешное поражение объекта зафиксировали средства объективного контроля. Разведывательные беспилотники подтвердили полное уничтожение переправы и сопутствующих целей.

    В середине июня самолеты ВКС России поразили авиабомбами ФАБ-1500 пункты дислокации украинских подразделений в ДНР

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