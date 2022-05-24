В Госдуме призвали поддержать российские семейные предприятия

Эксперт назвал безвыходным положение США в ситуации с Тайванем

«Страны Восточной Азии, которым предлагается заключить антикитайский союз, задают США вопрос: а вы будете защищать границы союза? Байдену не остается ничего другого, кроме как отвечать «да». Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Джон Байден пообещал вступить в войну с Китаем ради защиты Тайваня.

«Байден находится в Токио, завтра там состоится саммит QUAD, отступать ему некуда. Если бы он начал вилять, усложнилась бы его ситуация на переговорах с Японией, которую усиленно тянут в AUKUS. Поэтому так нужно было ответить», – подчеркнул политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

В то же время это был очень плохой ответ с точки зрения перспектив самих Штатов, добавил эксперт. «С точки зрения американского законодательства, не существует никакого государства Тайвань. С конца 70-х существует только один Китай со столицей в Пекине. Эту «политику одного Китая» придумал госсекретарь Генри Киссинджер во время правления Ричарда Никсона, но она осталась в силе и после 1974 года, когда та администрация ушла из Белого дома», – объяснил эксперт. «При этом вне рамок официальных договоров лидеры США действительно обещали элите Тайваня военным путем защитить остров в случае нападения КНР», – добавил американист.

«Но при Бараке Обаме и в первые месяцы правления Джо Байдена риторика по поводу острова стала мягче. Уже не говорили, что «мы напрямую вступимся», а говорили «мы дадим Тайваню все необходимое, чтобы он мог сам защитить себя», – рассказал эксперт.

«Политика одного Китая» понадобилась в 70-е годы Америке, в частности, для того, чтобы оторвать КНР от Москвы и экономически интегрировать ее с Западом. Схема американцев выглядела так: мы считаем, что существует только один Китай и в то же время мы против насильственного присоединения острова Тайвань к КНР. И всех этот статус-кво долгое время устраивал», – рассказал Дробницкий.

«Раньше Китай был частью Pax Americanа. Большой, серьезной, неудобной, опасно растущей, но все-таки частью долларовой экономики и большого стратегического мира Штатов. Сейчас этого нет. Поэтому приходится говорить более определенно, и от Байдена это потребовали», – пояснил американист.

«Теперь возник новый контекст. Глобальная система, которую укрепляла Америка, разваливается буквально на глазах. И теперь страны Восточной Азии, которым Штаты предлагают объединиться в антикитайские союзы, задаются вопросом к Вашингтону: а будете ли вы защищать границы AUKUSа?» – продолжает Дробницкий. В этих условиях, по словам эксперта, Байдену не остается ничего другого, кроме как утвердительно отвечать «да» на подобный вопрос.

«Ответь Байден в свойственной ему уклончивой дипломатичной манере, Япония восприняла бы это резко негативно», – заметил собеседник. «Они видят, как Путин на Украине делает то, что считает исторически важным. Конечно, их беспокоит вопрос безопасности. Представьте, если Пекин возьмет сейчас и заберет себе эту территорию», – рассуждает он. «Американцы это понимают, поэтому их лидер и подтверждает, что это их обязательство – защищать союзников, в том числе военным путем», – продолжил эксперт.

«Байден, конечно, был вынужден так ответить, но теперь пойдут «круги по воде». Китайцы отреагируют жестко. Да и в оппозиционной американской прессе зазвучат голоса о том, что «Байден нас втащит в войну с Китаем», – спрогнозировал он.

Напомним, в понедельник президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил о том, что США готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет необходимость. «Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден. Он напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС. «Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он. Кисида, в свою очередь, подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня.

В ответ МИД Китая заявил, что Вашингтону не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.

Позднее в команде Джо Байдена попытались дезавуировать его обещание вступить в войну с КНР. Слова президента о готовности защитить Тайвань подразумевало поставки вооружений для самообороны острова, сообщил телеканалу NBC со ссылкой на источник в Белом доме. «Он подтвердил нашу политику «одного Китая» и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе «Об отношениях с Тайванем», – передает слова источника РИА Новости.

«Прямого столкновения из-за Тайваня нужно избегать. Тайвань не может быть в центре переговоров между США и Китаем. В их центре должны быть принципы отношений», – заявил, в свою очередь, сам 98-летний Генри Киссинджер, автор формулы о «политике одного Китая».

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