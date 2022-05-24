Захарова прокомментировала намерение Лондона отправить военные корабли в Одессу

«Россия неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для вывода судов с необходимыми товарами. Но с нами не идут на контакт», – заявила газете ВЗГЛЯД официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ранее, по данным The Times, глава британского МИД Лиз Трасс поддержала идею отправки военных кораблей в Одессу для вывоза зерна.

«Ни украинская сторона, ни ее западные хозяева не хотят обсуждать с Россией способ решения сложившейся ситуации. При этом Москва неоднократно предлагала организовать гуманитарные коридоры для вывода судов с необходимыми товарами», – сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Видимо, Британия хочет получить зерно за поставленное Лондоном оружие. И если Лиз Трасс ощутила голод, то пусть работает с киевским режимом, который игнорирует наши предложения», – заключила Захарова.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создать морскую коалицию стран, которая поможет с разблокировкой поставок украинского зерна, сообщают газеты The Guadian и The Times. Инициативу накануне представил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис, который предложил экспортировать зерно через Одессу. По его словам, в коалицию могут войти некоторые члены НАТО и другие страны, нуждающиеся в поставках зерна, например, Египет.

«То, что мы видим сейчас, – это только начало. Худшее еще. Люди в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии будут платить за пшеницу непомерно высокие цены», – полагает Ландсбергис, добавляя, что в этом году Украине необходимо экспортировать 80 млн тонн пшеницы, и единственный вариант экспорта – через Одессу.

Как передает «Коммерсант», Трасс якобы одобрила идею отправки военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы. При этом проведение такой операции, как считают источники западных СМИ, требует согласия со стороны США, России и Турции, которая с апреля закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.

В то же время Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море. «Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены обеспечивать пока их присутствие там, если только не получим соответствующее указание со стороны президента США Джо Байдена», – заявил сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.

При этом глава МИД России Сергей Лавров 11 мая заявил, что «киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира, и даже заминировали выходы из этих портов, что делает невозможным выход этих кораблей».

Напомним, ряд африканских стран запросил у Москвы помощь с поставкой удобрений и продовольствия. До этого канцлер Германии Олаф Шольц в ходе выступления в Гааге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте обвинил Россию в грядущем глобальном продовольственном кризисе.

В прошлую субботу первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев расплачивается зерном за поставки оружия, экспорт продовольствия идет не в Африку. Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что украинское зерно закачивается в зернохранилища стран Европы в качестве платы за получаемое Киевом оружие, при этом Россию пытаются обвинить в мировом продовольственном кризисе.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС поможет Украине опустошить хранилища зерна, чтобы освободить место для нового урожая. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс. В то же время опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты сравнивают вывоз зерна с Украины в Европу с событиями столетней давности.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД