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Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море
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США не располагают военными кораблями в Черном море и не собираются их туда отправлять без политического решения, сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
«Насчет того, что мы предпринимаем по этому поводу. Сейчас мы не имеем никаких американских кораблей в Черном море. Мы не намерены [обеспечивать пока их присутствие там], если только не получим [соответствующее] указание [со стороны президента США Джо Байдена]», – заявил американский военачальник, передает ТАСС.
По его словам, «из-за мин, из-за российского флота» Украина в настоящее время не имеет возможности использовать порт Одессы. «Как это (такая ситуация – прим. ВЗГЛЯД) будет выглядеть в будущем, в настоящее время неизвестно», – сказал Милли.
Ранее сообщалось, что корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе потому, что Киев сильно ухудшил безопасность в его акватории, создав ситуацию с дрейфующими минами.
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Российская делегация вышла из зала АТЭС во время доклада США
Российская делегация покинула совещание министров торговли Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) во время доклада американского представителя Кэтрин Тай.
На фотографии, опубликованной в Telegram-канале Минэкономразвития России, видно, что в момент выступления Тай кресло главы МЭР Максима Решетникова пустует.
Информацию о том, что российская делегация в этот момент покинула зал, также подтвердил РИА «Новости» один из участников заседания.
«Во время трансляции выступления американского представителя российская делегация покинула зал», – подтвердил ТАСС один из участников форума, добавив, что делегация вернулась в зал, когда слово было передано другим участникам встречи.
Ранее представители Японии, США и еще трех стран покинули встречу министров торговли АТЭС во время выступления главы Минэкономразвития РФ.
Форум АТЭС проходит 21-22 мая в Таиланде. В его рамках в совещании министров торговли в субботу выступил, в частности, глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа – Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории – Гонконг и Тайвань. Таиланд принял председательство в организации от Новой Зеландии. Встреча лидеров стран – членов АТЭС запланирована на 18–19 ноября в Бангкоке.
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Маск потребовал от Twitter объяснить распространение фейка про Трампа и Россию
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Американский предприниматель Илон Маск, который собирается купить Twitter, спросил у руководства компании, почему предвыборному штабу Хиллари Клинтон дали распространять дезинформацию о «связи» Дональда Трампа с Россией.
Маск обвинил предвыборную команду Клинтон в «обмане», за который юрист Майкл Суссман оказался под следствием. Обращаясь к исполнительному директору Twitter Парагу Агравалу и главному юристу Twitter Виджае Гадде, Маск заявил: «Что вы скажете на это?» – передает РИА «Новости».
Накануне сообщалось, что ФБР провело расследование и не нашло доказательств существования какого-либо тайного канала между Trump Organization и российским «Альфа-банком». Как сообщил бывший главный советник ведомства Джеймс Бейкер, ФБР пришло к выводу, что эти обвинения были безосновательными.
В 2016 году Суссман, который был тогда юристом в предвыборном штабе Клинтон, передал следователям данные о якобы имевшемся «скрытом канале коммуникации» между Трампом и «Альфа-банком». При этом Суссман заявлял, что не работает на клиента, когда запрашивал встречи для передачи сведений о канале. Позднее стало известно, что он выставил кампании Клинтон счет за соответствующие действия. В результате Суссман был привлечен к суду за лжесвидетельство.
Напомним, Маск заявил, что первый раз в жизни проголосует
за республиканцев. Отношения между ним и Белым домом охладились около года назад. Обострение конфликта произошло после серии «твитов», в которых Маск подверг критике «новую этику». Маск начал переговоры о покупке Twitter, чтобы вернуть в соцсеть свободу высказываний. Блокировку аккаунта экс-президента CIF Дональда Трампа он при этом назвал «аморальной». По мнению Маска, реальным руководителем американского государства является человек, который пишет Джо Байдену телесуфлеры, а сам Байден пребывает в заблуждении, будто его выбрали для изменения Америки, тогда как на самом деле голосовавшим за него «хотелось поменьше драмы».
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В Пентагоне заявили о росте вероятности конфликта с Россией
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Вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав растет, а не снижается, заявил глава объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марк Милли.
Милли выступил перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. Он заявил, что США «сталкиваются с двумя мировыми державами, Россией и Китаем». Он подчеркнул, что обе страны «располагают значительным военным потенциалом и серьезно намерены изменить нынешние правила, основанные на порядке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Обращаясь к выпускникам, он заявил, что у мира, в который те выпускаются, «есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав». Он призвал выпускников Вест-Пойнта готовиться к такому развитию событий.
Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркивал, что США не воюют с Россией на Украине. Остин подчеркнул: «Совершенно ясно, что это борьба Украины». По его мнению, ситуация на Украине не является скрытым конфликтом России и НАТО. Глава Пентагона заявил, что другие страны только помогают Киеву. В свою очередь, Москва подчеркивала, что Запад участвует в прокси-войне против России на Украине.
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В США признали провал попытки поставить российскую экономику на колени
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Западным санкциям не удалось поставить российскую экономику на колени из-за ее уникального положения в мире, написал в статье для американского портала OilPrice аналитик Джош Оуэнс. Он отметил, что российские энергоресурсы и продовольствие крайне важны для глобальной стабильности.
«Удивительно, что в глобализованном мире, который уже страдает от проблем с цепочками поставок, дефицита энергии и экономической стагнации, санкции не смогли поставить российскую экономику на колени», – передает РИА «Новости» содержание публикации.
По словам аналитика, экспорт нефти и газа по рекордным ценам позволяет Москве добиться внушительного положительного сальдо торгового баланса.
«Первый и самый важный момент состоит в том, что Россия занимает уникальное положение в качестве чистого экспортера и энергоресурсов и важнейшего продовольствия, и это позволяет ей оставаться на плаву», – уточнил аналитик.
Оуэнс также пояснил, что прочные торговые отношения с Китаем и Индией обеспечивают Россию мощным притоком иностранной валюты и снимают все опасения по поводу платежеспособности страны.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей. В Кремле эти ограничения назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка 1 трлн рублей.
При этом введенные против России санкции обернулись проблемами для США и Европы, спровоцировав рост цен на топливо и продукты. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что непродуманная политика Запада является основной причиной проблем в мировой энергетике. Глава государства подчеркивал, что Россия успешно справляется с санкциями.
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Москва закрыла въезд в Россию для актера Моргана Фримана
Известный американский актер Морган Фриман попал в российский «стоп-лист», теперь ему пожизненном запрещено въезжать на территорию страны, сообщили в МИД России.
«Известный киноактер, в сентябре 2017 г. записавший видео-обращение с обвинением России в заговоре против США и призывом к борьбе с нашей страной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Также в этом списке оказался кинопродюсер и генеральный директор анимационной студии «Dreamworks Animation» Джеффри Катценберг. Отмечается, что в список не внесли американского актера Арнольда Шверцнеггера, который в марте записал видеообращение, где он призвал президента России Владимира Путина остановить спецоперацию на Украине.
Ранее сообщалось, что МИД России опубликовал национальный стоп-лист из 963 граждан США, которым в качестве ответной меры на постоянной основе закрыт въезд в Россию
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Американист указал на «грандиозную провокацию» Байдена в отношении Китая
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«Заявления о готовности США вступить в военный конфликт с Китаем – грандиозная провокация, которая может вынудить Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны союзников Вашингтона», – заявил газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее президент США Джон Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайваня.
«Реакцию Китая можно видеть уже сейчас – они ведут учения в Южно-Китайском море с моделированием того, как высаживать десант на Тайвань», – рассказал Дудаков. «Учения проходят ровно в тот момент, когда Байден в Японии делает заявления о готовности поддерживать оборону Тайваня», – добавил он.
«И чем дольше Америка будет продолжать накачивать Тайвань оружием, пытаясь там реализовать стратегию «дикобраза», обозначенную еще в эпоху Трампа, тем более вероятен украинский сценарий развития событий в этом регионе», – отметил политолог.
«Поэтому Китай будет все жестче и жестче выступать, и это логично. Заявления американского президента могут послужить грандиозной провокацией, которая вынудит Китай действовать военными методами, чтобы избавить себя от угрозы со стороны проамериканского режима», – резюмировал он.
Напомним, Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.
«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС.
«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.
В ходе пресс-конференции Кисида в свою очередь подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.
По словам премьера, власти Японии наращивают оборонную мощь в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. «Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», – подчеркнул Кисида.
Позже МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
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Цены на бензин в США побили очередной рекорд
Стоимость бензина на автозаправках в США вновь обновила исторический максимум, достигнув 4,596 доллара за один галлон, следует из данных некоммерческой Американской автомобильной ассоциации, отслеживающей цены на более чем 60 тыс. АЗС в стране.
Средняя стоимость галлона бензина марки Regular поднялась до 4,596 доллара. Самые высокие цены по стране остаются в штате Калифорния, передает ТАСС.
Повышение стоимости топлива происходит на фоне роста мировых цен на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставками в июле растет в понедельник на 1,19 доллара (1,08%), до 111,47 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Ассоциации нефти и газа Тима Стюарта, США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.
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В Сенате США назвали пакет помощи Киеву попыткой «открыть» Одесский порт
Новый пакет американской помощи Украине должен «оказать влияние» на открытие Одесского порта, заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл.
По версии Макконнелла, «украинцы пытаются перейти в наступление». Он заявил, что новый «пакет вооружений составлен таким образом, чтобы дать им то, что им нужно сейчас, не только для победы в наземной войне, но и, надеюсь, чтобы оказать некоторое влияние на то, чтобы снова открыть Одесский порт». Сенатор заявил, что «отсутствие украинского продовольствия будет отражаться на всем Ближнем Востоке и Африке», передает РИА «Новости» со ссылкой на New York Times.
Напомним, бывший сотрудник одесской морской гавани рассказал, что Украина вывозит резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы альтернативными путями под давлением Евросоюза, несмотря на угрозу дефицита зерна в самой стране. Президент США Джо Байден заявлял, что США и союзники ищут сейчас возможности как можно скорее вернуть на мировой рынок украинское зерно, чтобы добиться снижения цен на этот ресурс.
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Китаист: Байден запускает хаотизацию Восточной Азии
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«Байден провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – заявил газете ВЗГЛЯД китаист Николай Вавилов. Ранее президент США Джон Байден заявил, что США готовы вступить в военный конфликт с Китаем для защиты Тайвани.
«Китай считает остров Тайвань частью своей суверенной территории и, как следствие, решение тайваньского вопроса – внутренней политикой. Это различие неоднократно подчеркивалось при сравнении с украинским кейсом», – объясняет Вавилов.
«Вместе с тем это усилит поддержку правящей на Тайване Демократической прогрессивной партии, сторонников смены конституции и создания республики Тайвань со стороны Демократической партии США, что окончательно может похоронить планы на мирную интеграцию с Китаем», – рассказал собеседник.
«Своим ответом на острый вопрос Байден толкает Тайвань действовать более решительно. А именно – усиливать мобилизационные процессы в вооруженных силах и среди населения, главным мотивирующим фактором для которого является мнимая поддержка войны против Китая со стороны США и союзников», – добавил он.
«В свою очередь сторонники интеграции с материком и бессмысленности опоры на США неоднократно упрекали тайваньскую правящую партию в отсутствии реальной поддержки со стороны США», – отметил Вавилов.
«Таким образом, Байден в очередной раз усиливает хаотизацию американского дипломатического дискурса и фактически дает расширенную трактовку американского Акта об отношениях с Тайванем, который не подразумевает направление на Тайвань вооруженных сил США, а предполагает поддержку острова лишь материально-техническими и иными способами», – рассказал эксперт.
«Особый фон для заявления Байдена создает его турне по военным союзникам в Восточной Азии – Корее и Японии, а также приближающаяся встреча с участниками военного партнерства QUAD. Кстати, они уже открыто заявляют, что цель союза – сдерживать Китай», – отметил китаевед.
«Так, коротким ответом американский президент провоцирует Тайвань и Китай на военное столкновение, а также пытается через эскалацию добиться формирования более тесного военного союза в Восточной Азии под эгидой США», – резюмировал собеседник.
Напомним, Соединенные Штаты готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой по итогам прошедших в Токио переговоров.
«Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден, отвечая на вопрос журналиста, готовы ли США военным путем защищать Тайвань, если возникнет такая необходимость. Байден напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС.
«Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он, отметив, что подобная ситуация дестабилизирует весь регион.
В ходе пресс-конференции Кисида в свою очередь подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. Лидеры двух государств также в очередной раз призвали к мирному урегулированию любых конфликтов в этом регионе и подчеркнули недопустимость силового изменения устоявшегося миропорядка.
По словам премьера, власти Японии наращивают оборонную мощь в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня. «Мы заняты наращиванием своей оборонной мощи, учитывая при этом ситуацию вокруг Тайваня», – подчеркнул Кисида.
Позже МИД Китая заявил, что США не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Ранее глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил, что в случае вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела Китая страной будут приняты решительные меры для защиты суверенитета и национальных интересов.
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Пентагон открестился от планов «уничтожения Черноморского флота»
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби опроверг заявления украинской стороны о том, что в США якобы «готовят план уничтожения Черноморского флота».
О подобных планах, которые якобы имеются у Вашингтона, заявил в соцсетях советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Также Геращенко заявил, что США обсуждают поставки Украине «мощного противокорабельного оружия». Кирби, услышав соответствующий вопрос на брифинге, попросил журналистов: «Повторите еще раз». После он ответил: «Так, я могу с определенностью сказать вам, что это неправда», – передает ТАСС.
Кирби также заявил, что «главная потребность, которую продолжают подчеркивать украинцы, – это огневые средства поражения большой дальности». Он сообщил, что США «содействуют им в получении систем <…> огневого поражения большой дальности». Однако США хотели бы избежать дальнейшего обострения ситуации вокруг Украины, поскольку «эскалация, разумеется, не пошла бы во благо народу Украины, региону», а также интересам Вашингтона и «российскому народу», заявил Кирби. Он заверил, что США «отслеживают обстановку и имеющиеся угрозы, четко памятуя об управлении эскалацией».
Однако, составляя новые пакеты военной помощи, США прежде всего учитывают потребности ВСУ, задают Киеву вопрос о том, что ему необходимо в первую очередь, сказал Кирби. США хотят обеспечить ВСУ преимущество «на поле боя» и вследствие этого усилить позиции Киева на переговорах с Москвой.
Напомним, в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона.
Ранее Кирби подтверждал, что Вашингтон предоставлял Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников. Белый дом заявля, что глава американского государства Джо Байден недоволен утечками информации, после которых СМИ заявили, что США предоставили Украине разведданные о крейсере «Москва». По мнению Байдена, утечки «преувеличивают роль» США, «отражают ее неверно».
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт.
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Посольство США на Украине пририсовало Байдена на картину Репина «Запорожцы»
Американское посольство на Украине опубликовало в соцсетях картину Ильи Репина «Запорожцы», на которой изобразило президента США Джо Байдена.
Посольство пояснило в Twitter, что публикует «художественную визуализацию» главы государства, «подписывающего двухпартийный акт о дополнительной поддержке Украины».
Напомним, Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».
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Блинкен захотел посвятить Путину песню
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Глава Госдепа Энтони Блинкен намекнул на то, что власти США не собираются налаживать отношения с Россией.
Блинкен выступил перед выпускниками Джорджтаунского университета. Он отметил, что «у Нью-Йоркского университета на церемонии вручения дипломов выступала Тейлор Свифт». Однако, как пошутил Блинкен, аппарат госсекретаря «не позволил» ему «принести гитару» и посвятить песню Свифт We Are Never Ever Getting Back Together («Мы никогда больше не будем вместе») президенту России Владимиру Путину. «Они сказали, что это будет недипломатично, а также всем будет неловко», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони указывал, что ни у Европы, ни у мира нет лидеров, которые могли бы вести с президентом России переговоры по ситуации вокруг Украины. Он напомнил, что «один из мировых лидеров, который должен был привести Путина за стол переговоров», оскорбил его, а другой – генсек НАТО Йенс Столтенберг – «заявил, что независимость Донбасса никогда не будет признана». Как подчеркнул Берлускони, «с такими предпосылками господин Путин далек от того, чтобы сесть за стол». Американский полковник в отставке Уэс Мартин заявил, что Белый дом сжигает все мосты для диалога с Кремлем.
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Эксперт назвал безвыходным положение США в ситуации с Тайванем
«Страны Восточной Азии, которым предлагается заключить антикитайский союз, задают США вопрос: а вы будете защищать границы союза? Байдену не остается ничего другого, кроме как отвечать «да». Об этом сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее президент США Джон Байден пообещал вступить в войну с Китаем ради защиты Тайваня.
«Байден находится в Токио, завтра там состоится саммит QUAD, отступать ему некуда. Если бы он начал вилять, усложнилась бы его ситуация на переговорах с Японией, которую усиленно тянут в AUKUS. Поэтому так нужно было ответить», – подчеркнул политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
В то же время это был очень плохой ответ с точки зрения перспектив самих Штатов, добавил эксперт. «С точки зрения американского законодательства, не существует никакого государства Тайвань. С конца 70-х существует только один Китай со столицей в Пекине. Эту «политику одного Китая» придумал госсекретарь Генри Киссинджер во время правления Ричарда Никсона, но она осталась в силе и после 1974 года, когда та администрация ушла из Белого дома», – объяснил эксперт. «При этом вне рамок официальных договоров лидеры США действительно обещали элите Тайваня военным путем защитить остров в случае нападения КНР», – добавил американист.
«Но при Бараке Обаме и в первые месяцы правления Джо Байдена риторика по поводу острова стала мягче. Уже не говорили, что «мы напрямую вступимся», а говорили «мы дадим Тайваню все необходимое, чтобы он мог сам защитить себя», – рассказал эксперт.
«Политика одного Китая» понадобилась в 70-е годы Америке, в частности, для того, чтобы оторвать КНР от Москвы и экономически интегрировать ее с Западом. Схема американцев выглядела так: мы считаем, что существует только один Китай и в то же время мы против насильственного присоединения острова Тайвань к КНР. И всех этот статус-кво долгое время устраивал», – рассказал Дробницкий.
«Раньше Китай был частью Pax Americanа. Большой, серьезной, неудобной, опасно растущей, но все-таки частью долларовой экономики и большого стратегического мира Штатов. Сейчас этого нет. Поэтому приходится говорить более определенно, и от Байдена это потребовали», – пояснил американист.
«Теперь возник новый контекст. Глобальная система, которую укрепляла Америка, разваливается буквально на глазах. И теперь страны Восточной Азии, которым Штаты предлагают объединиться в антикитайские союзы, задаются вопросом к Вашингтону: а будете ли вы защищать границы AUKUSа?» – продолжает Дробницкий. В этих условиях, по словам эксперта, Байдену не остается ничего другого, кроме как утвердительно отвечать «да» на подобный вопрос.
«Ответь Байден в свойственной ему уклончивой дипломатичной манере, Япония восприняла бы это резко негативно», – заметил собеседник. «Они видят, как Путин на Украине делает то, что считает исторически важным. Конечно, их беспокоит вопрос безопасности. Представьте, если Пекин возьмет сейчас и заберет себе эту территорию», – рассуждает он. «Американцы это понимают, поэтому их лидер и подтверждает, что это их обязательство – защищать союзников, в том числе военным путем», – продолжил эксперт.
«Байден, конечно, был вынужден так ответить, но теперь пойдут «круги по воде». Китайцы отреагируют жестко. Да и в оппозиционной американской прессе зазвучат голоса о том, что «Байден нас втащит в войну с Китаем», – спрогнозировал он.
Напомним, в понедельник президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Фумио Кисидой заявил о том, что США готовы военным путем защищать Тайвань, если возникнет необходимость. «Да, это обязательство, которое мы взяли на себя», – подчеркнул Байден. Он напомнил, что США согласились с политикой «одного Китая», но подчеркнул, что сама мысль о силовом изменении статуса острова совершенно неуместна, передает ТАСС. «Это станет очередным действием, схожим с тем, что произошло на Украине», – добавил он. Кисида, в свою очередь, подчеркнул, что Япония продолжит наращивать свою обороноспособность, в том числе с учетом ситуации в зоне Тайваня.
В ответ МИД Китая заявил, что Вашингтону не стоит недооценивать решительность и возможности Пекина по защите суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, Китай не позволит никакой стране вмешиваться в его внутренние дела, включая вопрос Тайваня, отметили в ведомстве.
Позднее в команде Джо Байдена попытались дезавуировать его обещание вступить в войну с КНР. Слова президента о готовности защитить Тайвань подразумевало поставки вооружений для самообороны острова, сообщил телеканалу NBC со ссылкой на источник в Белом доме. «Он подтвердил нашу политику «одного Китая» и приверженность миру и стабильности по обеим берегам Тайваньского пролива. Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе «Об отношениях с Тайванем», – передает слова источника РИА Новости.
«Прямого столкновения из-за Тайваня нужно избегать. Тайвань не может быть в центре переговоров между США и Китаем. В их центре должны быть принципы отношений», – заявил, в свою очередь, сам 98-летний Генри Киссинджер, автор формулы о «политике одного Китая».
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Россия ввела санкции против вице-президента США Камалы Харрис
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МИД России опубликовал национальный стоп-лист из 963 граждан США, которым в качестве ответной меры на постоянной основе закрыт въезд в Россию. В список попала, в том числе, вице-президент США Камала Харрис.
«В контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе нашего национального стоп-листа МИД России публикует перечень американских граждан, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе», – говорится в заявлении на сайте российского дипведомства.
На сайте приводится список из почти 1 тыс. человек, в том числе политики, чиновники, а также ряд высших должностных лиц США, которые находятся в российском «стоп-листе» еще с 15 марта: президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли.
«Подчеркиваем, что предпринимаемые Вашингтоном враждебные действия, которые бьют бумерангом по самим же США, будут и впредь получать должный отпор», – отмечается в заявлении.
Также в МИД России подчеркнули, что «российские контрсанкции носят вынужденный характер и нацелены на то, чтобы заставить правящий американский режим, пытающийся навязать остальному миру неоколониальный «миропорядок, основанный на правилах», изменить свое поведение, признав новые геополитические реалии».
«Россия не ищет конфронтации и открыта для честного взаимоуважительного диалога, отделяя американский народ, который неизменно пользуется у нас уважением, от властей США, разжигающих русофобию, и тех, кто их обслуживает. Именно эти люди вносятся в российский черный список», – отметили в министерстве.
Ранее в МИД России объявили о введении санкций против супруги премьера Канады Джастина Трюдо. В списке из 26 лиц значатся жена премьера Канады Джастина Трюдо Софи, командующий ВВС Канады генерал-лейтенант Эрик Джин Кенни, командующий ВМС Канады, вице-адмирал Ангус Иан Топши, командующий Сухопутными войсками Канады, генерал-лейтенант Джослин «Джо» Пол.
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СМИ: США и Британия намерены искать альтернативы GPS из-за возможных угроз России
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США и Великобритания ищут альтернативы навигационной системе GPS из-за возможных угроз со стороны России и опасений, что в будущем войны будут вестись средствами радиоэлектронного подавления, пишет газета Times.
Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин заявил газете, что правительство должно быть «начеку» относительно угрозы вмешательства в работу спутников, так как Россия использует военную операцию на Украине, чтобы протестировать глушение сигналов GPS, передает РИА «Новости».
«Обе стороны развертывают целый ряд возможностей. Нам нужно извлечь урок из этого и продолжать нашу инновационную работу в этой сфере», – заявил Куин.
По данным издания, Великобритания рассматривает альтернативные навигационные системы, в том числе OneWeb и NextNav.
Отмечается, что GPS использует радиосигналы для определения места нахождения объекта-приемника, например мобильного телефона, в то время как NextNav использует передающие радиостанции на земле. NexNav утверждает, что ее сигналы в 100 тыс. раз сильнее, чем сигналы GPS, поэтому их сложнее заглушить и они более эффективны в городской среде.
«Мы работаем с федеральным правительством США и пытаемся создать запасную систему, альтернативную GPS, которая находится под угрозой России и других», – заявил исполнительный директор NextNav Ганеш Паттабираман.
По данным Times, Паттбираман на этой неделе встретился с представителями правительства и министерства бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании.
Как пишет газета, Украина просила страны Запада заблокировать российскую навигационную систему ГЛОНАСС и заглушить ее сигналы в регионе, однако этот запрос не был удовлетворен.
По мнению Паттабирамана, если ГЛОНАСС будет отключен, то Россия может сбить спутники GPS. Он пояснил, что подобная атака может создать помехи электрическим сетям, вывести из строя банкоматы, обрушить банковскую систему, остановить работу мобильных телефонов и не допустить, чтобы высокоточные ракеты достигали своих целей.
«В настоящее время мы рассматриваем целый ряд вариантов, в том числе некосмические альтернативы, чтобы усилить безопасность Великобритании, и мы объявим о наших дальнейших шагах позднее», – отметил представитель ведомства.
В марте сообщалось, что на границе Финляндии с Россией в последние дни были зафиксированы нарушения в работе GPS, что повлияло на воздушное сообщение.
Ранее норвежское министерство обороны заявило о «причастности» России к сбоям в работе GPS во время учений НАТО. Также Норвежское авиационное управление предупредило пилотов о проблеме с GPS-навигацией в районе северного города Киркенеса.
Напомним, в Совете безопасности России рассказали, что инцидент со сбоем GPS в ходе учений был исчерпан благодаря позиции Финляндии по данному вопросу.