Пентагон исключил возвращение ВМС США в Черное море

СМИ: США и Британия намерены искать альтернативы GPS из-за возможных угроз России

США и Великобритания ищут альтернативы навигационной системе GPS из-за возможных угроз со стороны России и опасений, что в будущем войны будут вестись средствами радиоэлектронного подавления, пишет газета Times.

Министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин заявил газете, что правительство должно быть «начеку» относительно угрозы вмешательства в работу спутников, так как Россия использует военную операцию на Украине, чтобы протестировать глушение сигналов GPS, передает РИА «Новости».

«Обе стороны развертывают целый ряд возможностей. Нам нужно извлечь урок из этого и продолжать нашу инновационную работу в этой сфере», – заявил Куин.

По данным издания, Великобритания рассматривает альтернативные навигационные системы, в том числе OneWeb и NextNav.

Отмечается, что GPS использует радиосигналы для определения места нахождения объекта-приемника, например мобильного телефона, в то время как NextNav использует передающие радиостанции на земле. NexNav утверждает, что ее сигналы в 100 тыс. раз сильнее, чем сигналы GPS, поэтому их сложнее заглушить и они более эффективны в городской среде.

«Мы работаем с федеральным правительством США и пытаемся создать запасную систему, альтернативную GPS, которая находится под угрозой России и других», – заявил исполнительный директор NextNav Ганеш Паттабираман.

По данным Times, Паттбираман на этой неделе встретился с представителями правительства и министерства бизнеса, энергетики и промышленности Великобритании.

Как пишет газета, Украина просила страны Запада заблокировать российскую навигационную систему ГЛОНАСС и заглушить ее сигналы в регионе, однако этот запрос не был удовлетворен.

По мнению Паттабирамана, если ГЛОНАСС будет отключен, то Россия может сбить спутники GPS. Он пояснил, что подобная атака может создать помехи электрическим сетям, вывести из строя банкоматы, обрушить банковскую систему, остановить работу мобильных телефонов и не допустить, чтобы высокоточные ракеты достигали своих целей.

«В настоящее время мы рассматриваем целый ряд вариантов, в том числе некосмические альтернативы, чтобы усилить безопасность Великобритании, и мы объявим о наших дальнейших шагах позднее», – отметил представитель ведомства.

В марте сообщалось, что на границе Финляндии с Россией в последние дни были зафиксированы нарушения в работе GPS, что повлияло на воздушное сообщение.

Ранее норвежское министерство обороны заявило о «причастности» России к сбоям в работе GPS во время учений НАТО. Также Норвежское авиационное управление предупредило пилотов о проблеме с GPS-навигацией в районе северного города Киркенеса.

Напомним, в Совете безопасности России рассказали, что инцидент со сбоем GPS в ходе учений был исчерпан благодаря позиции Финляндии по данному вопросу.