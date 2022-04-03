Корабли ВМС США ушли из Черного моря в том числе потому, что Киев сильно ухудшил безопасность в его акватории, создав ситуацию с дрейфующими минами, заявил заместитель секретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«Корабли ВМС США покинули Черное море потому, что до американского командования, видимо, дошло, что безнаказанно провоцировать Россию уже может не получиться без опасных для себя последствий... Это одна из причин. Но есть и другая – украинские друзья американцев сильно усугубили ситуацию с безопасностью в Черном море», – рассказал он в интервью газете «Комсомольская правда».

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские власти пытаются переложить вину за создание минной опасности в Черном море на Россию, выдавая устаревшие мины украинских военно-морских сил в проливе Босфор и у побережья Румынии за российские.

В понедельник Турция заявила об обнаружении мины в Черном море, после чего ВМС Турции обезвредили найденную в Черном море у границы с Болгарией украинскую мину. В тот же день Минобороны РФ предупредило об опасности украинских морских мин для причерноморских государств. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему украинские мины вызвали срочную реакцию Турции и Румынии.