Сотрудник Службы безопасности Украины, пользуясь паникой среди мирного населения из-за украинской пропаганды, требовал передавать данные о передвижении российской военной техники и патрулях в Херсоне и на его окраинах, рассказала завербованная украинским оперативником жительница города Екатерина.

«Я активно принимала участие, собирала данные с открытых источников разных Telegram-каналов и отправляла в СБУ-бот «stoprussianwar». Люди паниковали, потому что было много фейков про российских военных. Мной заинтересовался сотрудник СБУ, который представился Александром. Сказал, чтобы я передавала информацию ему напрямую. В городе и области стали слышны взрывы, и я паниковала…» – приводит ее слова РИА «Новости».

Позднее, рассказала Екатерина, она засомневалась в пользе своих действий. По ее словам, знакомые с окраин Херсона регулярно ей сообщали об обстрелах жилых домов и повреждениях, в связи с чем ей стало страшно за жизни друзей и семьи, которые могут в любой момент попасть под обстрел украинских военных.

«Поэтому я решила предать огласке эту историю и хочу попросить, чтобы мирные жители не занимались сбором подобной информации и никуда ее не передавали, и не участвовали в таких действиях», – сказала она.

Екатерина отметила, что сотрудники спецслужб и украинские СМИ с начала специальной операции интенсивно дезинформировали население, рассказывая о якобы жестоком поведении российских военных, грабежах и убийствах, что сеяло панику среди населения в первые дни.

«На самом деле город живет, у нас тихо и спокойно. Вновь открываются кафе и магазины. Я планирую оставаться у меня есть работа. В планах не лезть куда не надо, не собирать информацию и никуда ничего не передавать», – добавила женщина.

Между тем сотрудники российских силовых служб установили личность сотрудника СБУ, который пользовался доверчивостью горожан, включая Екатерину. «Некий Александр оказался сотрудником третьего сектора отдела борьбы с коррупцией и организованной преступностью УСБУ по Херсонской области. Сытник Александр Игоревич 1988 года рождения», – рассказал представитель российских силовых структур.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее говорил, что жители Украины – мирные люди и родственный для России народ, однако их долго оболванивали, создавая из Украины «анти-Россию».

Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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