В США объяснили неготовность Турции идти на конфликт с Россией

Турция не может позволить себе конфликт с Россией из-за тесных экономических связей между государствами, написал в статье для журнала National Interest обозреватель Харун Карчик.

Публицист отметил, что российские поставки на 45% обеспечивают страну газом, на 17% – нефтью, и на 70% – пшеницей. В то же время Росатом строит первую в Турции атомную электростанцию «Аккую», которая должна начать работу в 2023 году.

«Турция не может позволить себе потерять ключевого партнера в то время, как турецкая лира обесценилась на 47% менее чем за год, а инфляция достигла высочайшего уровня за 20 лет», – передает РИА «Новости» слова Карчика.

Автор подчеркнул, что важную роль для турецкой экономики играет турпоток из России в размере 4,7 млн посетителей в прошлом году, что составляет 19% от общего числа путешественников.

По его мнению, по этим причинам Анкара сохранит нейтральную позицию в отношениях с Россией и Украиной. «Турция, скорее всего, продолжит проводить прагматический внешнеполитический курс: ни проукраинский, ни пророссийский, а протурецкий», - заключил обозреватель.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что власти Турции не будут присоединяться к антироссийским санкциям, потому что не могут позволить своим гражданам замерзнуть без российского газа.

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