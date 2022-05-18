Кремль решил отложить весеннюю серию военных совещаний с Путиным

Традиционная весенняя серия военных совещаний у президента России Владимира Путина будет перенесена на более поздний срок, сейчас «военные и главнокомандующий заняты», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Нет, пока не планируется. Очевидно, что сейчас и военные заняты, и главнокомандующий занят, поэтому эта серия состоится», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, состоятся ли эти совещания в мае.

По его словаам, Путин в среду заслушает доклад главы Ростеха Сергея Чемезова о работе корпорации.

«В основном день стоит из внутренних встреч и совещаний. Будет в середине дня среди прочих представителей у президента на докладе Сергей Чемезов, глава Ростеха, который традиционно ежегодно представляет главе государства доклад о работе корпорации», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии.