В Кремле ответили на вопрос о месте встречи Путина и Байдена Путин заявил о растущей роли крылатых ракет в военных конфликтах Путин заявил об уникальности новых видов вооружения России 27 мая 2021, 15:48 Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин отметил, что уникальность новых видов вооружения в России была подтверждена в реальных боевых действиях в Сирии. «По своим характеристикам они не только не уступают, но часто превосходят иностранные образцы, по ряду показателей являются уникальными просто, в том числе это было подтверждено и в реальных боевых действиях в ходе операции против террористов в Сирии», – цитирует его РИА «Новости». Заявление прозвучало в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК. Он также добавил, что вооруженные силы России должны быть в достаточной степени оснащены высокоточным оружием большой дальности – крылатыми ракетами и управляемыми боеприпасами. Об этом сообщает ТАСС. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин в четверг проведет заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике. Разговор будет посвящен высокоточному оружию и развитию военно-транспортной авиации. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно развивать военную науку и учитывать появление оружия в ряде стран на новых физических принципах.

Пушков развеял три мифа о работе IT-гигантов в России 26 мая 2021, 17:15

Фото: flickr.com/photos/sf_press

Текст: Наталья Макарова

«В ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех мифов», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Алексей Пушков, комментируя состоявшееся в Москве заседание коллегии Роскомнадзора. «В последний год из-за пандемии коронавируса резко возросло использование интернета. Стало понятно, что необходимо определенное регулирование деятельности глобальных интернет-компаний на территории России», – сказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. «Эта сфера не может быть оставлена без внимания государства, тем более что глобальные интернет-гиганты имеют тенденцию подменять законодательство других стран своими собственными внутрикорпоративными решениями», – отметил собеседник и добавил, что «в ходе работы по регулированию деятельности интернет-компаний в нашем информационном пространстве произошло крушение трех основных мифов». Первый миф, по словам Пушкова, заключается в том, что «глобальные интернет-компании самодостаточны, независимы от национальных государств и вправе принимать любые решения и навязывать их государству, поскольку являются частными». «Этот миф не выдержал столкновения с реальностью, причем не только в России, но и в Евросоюзе, Великобритании, Турции, Австралии и ряде других стран. Они встали на защиту своего суверенитета от произвола глобальных интернет-корпораций. Google, Facebook были подвергнуты очень большим штрафам за нарушение антимонопольного законодательства. Россия также идет по этому пути», – отметил сенатор. «Второй миф состоит в том, что глобальные интернет-игроки могут обойтись без России и считают ее мизерным рынком. Выяснилось, что компании не хотят уходить с нашего рынка. На то есть причины. Например, Google за прошлый год заработал в России 75 млрд рублей. Кроме того, уход из страны чреват потерей рынка на длительную перспективу, а свято место пусто не бывает», – подчеркнул Пушков. «Еще одним мифом было представление о том, что российское государство только угрожает, но не решится на серьезные шаги, – продолжил сенатор. – Последний год показал, что это не так. У нашего государства есть решимость предписать интернет-площадкам определенное поведение в нашем информпространстве, а именно: обязать их исполнять законы, действующие на территории нашей страны». Также Пушков обратил внимание на существование законодательной основы. «Мы создали систему законов. За последний год было принято пять законов, которые позволяют достаточно жестко и определенно регулировать деятельность интернет-компаний на нашей территории», – напомнил политик. «Последний законопроект, который скоро, надеюсь, превратится в закон – «о приземлении» международных гигантов. Они должны будут зарегистрироваться на территории России, открыть офисы или юридические лица, которые будут их представлять в нашей стране. До этого они действовали на нашей территории и зарабатывали деньги, не имея здесь офисов», – пояснил Пушков. «Теперь будет иначе, – отметил собеседник, – если интернет-компании откажутся регистрироваться, они подвергнутся целому ряду штрафных санкций. Крайняя мера – блокировка». «При этом, – подчеркнул политик, – мы не заинтересованы в выталкивании международных интернет-гигантов из нашего информационного пространства. Мы лишь предписываем им определенные правила поведения. Если они их примут, то никаких проблем не будет». Ранее в среду состоялось итоговое заседание коллегии Роскомнадзора. На нем в том числе замглавы ведомства Вадим Субботин рассказал о том, что «ВКонтакте», YouTube, Instagram и «Одноклассники» сохраняют позиции самых популярных социальных сетей в России, сообщает «Российская газета». Замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер заявил, что социальные сети Facebook, Twitter и другие должны до 1 июня локализовать базы персональных данных россиян. Вагнер добавил, что компаниям уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с этими требованиями. «До 1 июля ожидаем информацию, как это требование исполняется», – сказал замглавы ведомства. Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Закон распространяется на иностранные компании, которые не имеют физического присутствия в России, если они осуществляют деятельность, направленную на российскую территорию. За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 до 6 млн рублей, за повторное нарушение – от 6 до 18 млн рублей. Путин: Вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя 26 мая 2021, 18:23

Фото: Семен Антонов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса нецелесообразно и нельзя. «Знаю, что высказываются разные мнения на этот счет, в том числе мнения о введении обязательной вакцинации от коронавируса», – сказал он. Глава государства также отметил, что где-то звучат идеи об обязательном вакцинировании всех граждан, а где-то – об обязательных прививках для работников определенных сфер деятельности. «Я еще раз хочу обозначить здесь свою позицию. На мой взгляд, вводить обязательную вакцинацию нецелесообразно и нельзя», – подчеркнул Путин. Об этом сообщает РИА «Новости». Также он отметил, что россияне должны самостоятельно осознать необходимость вакцинации от коронавируса. «Граждане должны сами осознать эту необходимость. Понять, что если они не сделают прививку, то могут столкнуться с очень серьезной и даже смертельной опасностью. Особенно это касается людей старших возрастов», – сказал глава государства. Ранее Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса. Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. Россия поставила партию истребителей Су-35 в одну из зарубежных стран 26 мая 2021, 16:46 Текст: Дарья Григоренко

Россия в 2020 году поставила партию истребителей поколения 4++ Су-35 в одну из зарубежных стран, следует из годового отчета предприятия-производителя данных машин – ПАО «Сухой». Как отмечается в отчете, в рамках военно-технического сотрудничества и в соответствии с обязательствами изготовлена и принята зарубежным заказчиком партия самолетов Су-35, передает РИА «Новости». Информации, о какой именно стране идет речь, в документе нет. Единственный официально подтвержденный иностранный заказчик Су-35 – Китай, купивший у России 24 Су-35 на 2,5 млрд долларов.

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что Москва не исключает подписание контракта на поставку дополнительной партии этих истребителей Пекину. Ранее появление истребителей Су-30СМ и Су-35 позволило пилотам летать на закритических углах атаки, что расширило возможности пилотажа. Су–30СМ и Су–35 сохранили аэродинамику истребителя Су–27, но обрели более мощные двигатели и современную авионику. Также новые машины обладают еще большей маневренностью и стали еще легче в управлении. Кроме того, Су–35 оборудован автономным агрегатом, который позволяет включить кондиционирование и электропитание на борту при выключенных двигателях. МИД предупредил Ригу о последствиях замены флага России 26 мая 2021, 17:12 Текст: Елена Мирошниченко

Рига должна осознавать пагубность таких провокационных шагов, решение властей Латвии – это недостойные манипуляции, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «В этой связи предприняли соответствующие демарши как в Москве, так и в Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений. К сожалению, это недостойные манипуляции полностью вписываются в откровенно русофобскую линию, которую проводит латвийская правящая верхушка», – цитирует Захарову РИА «Новости». Ранее Захарова заявила, что Латвия своими действиями в отношении российского флага в Риге пытается закрепиться в числе недружественных государств, Москва сделает соответствующие выводы. Напомним, власти Риги объяснили замену флага России тем, что было принято решение «использовать более соответствующий для общего настроения флаг Олимпийского комитета России», хотя ранее рижские власти утверждали, что российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею наряду с флагами всех участников турнира, но на арене его не будет из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Кроме того, вместо государственного флага Белоруссии на чемпионате мира по хоккею в Латвии подняли бело-красно-белый, традиционно используемый белорусской оппозицией. После этого послу Латвии и другим сотрудникам посольства было предложено покинуть Белоруссию. Латвия в ответ на действия Белоруссии выслала посла республики и всех дипломатов. Президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель назвал неприемлемым инцидент, произошедший с флагом Белоруссии на чемпионате мира в Латвии. В ответ мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил о решении снять флаги Международной федерации хоккея (ИИХФ) в латвийской столице. Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения 26 мая 2021, 21:41

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Президент Владимир Путин предложил обсудить выпуск приоритетных образцов вооружения, в том числе с искусственным интеллектом, лазерных, гиперзвуковых систем. «Обсудим сегодня, как идет создание приоритетных образцов вооружения, в основу которых заложены наукоемкие технологии с элементами искусственного интеллекта. В том числе речь пойдет о лазерных и гиперзвуковых системах, а также, конечно, о роботизированной технике», – сказал он на совещании ОПК в Сочи, передает РИА «Новости». Также он добавил, что строительство 20 надводных кораблей должно быть завершено в срок. «Обращаю внимание: важно и впредь четко, в срок, по запланированному графику поставлять в войска перспективные образцы вооружения и техники, особенно с длительными технологическими циклами производства», – сказал глава государства. По его словам, в первую очередь речь идет о технике для Воздушно-космических сил, Военно-морского флота. «Вот мы вчера говорили и по другим видам и родам войск, там достаточно много высокотехнологичных изделий. В определенные госконтрактами сроки должны быть завершены строительство и модернизация 20 надводных кораблей дальней морской зоны, осуществлена поставка в Воздушно-космические силы 145 новых и модернизированных воздушных судов», – сказал Путин. Также он попросил отдельно остановиться на вопросах, связанных с увеличением возможностей орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения, а также обеспечением действий Вооруженных сил с использованием космических систем и комплексов. Ранее Путин заявил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска. Пушков оценил настрой команды Байдена перед саммитом России и США 27 мая 2021, 03:31

Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена явно не рассматривает Россию как региональную державу, скорее, она воспринимает РФ как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать. «Выражая большую заинтересованность в саммите с [президентом России Владимиром] Путиным, администрация [Джо] Байдена, в отличие от [Барака] Обамы, явно не рассматривает Россию как региональную державу. Скорее, она воспринимает Россию как проблему, вызов и потенциальную экзистенциальную угрозу для США, которую надо нейтрализовать», – написал Пушков в своем Telegram-канале. «Вместе с тем нынешняя относительно конструктивная тональность Вашингтона является, безусловно, частью подготовки к саммиту в Женеве: американцы любят «мягко стелить» перед такого рода встречами, чтобы добиться уступок от другой стороны. Так они поступали с [Михаилом] Горбачевым и [Борисом] Ельциным. Так же они пытаются вести себя и сейчас. Но не будем забывать, что еще несколько месяцев назад Байден называл Россию врагом США», – отметил сенатор. Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заметил, что по итогам саммита Путина и Байдена Кремль не ожидает полной перезагрузки в отношениях двух стран и решения всех разногласий, однако призывает не умалять значение саммита. В свою очередь читатели французской Le Figaro сравнили предстоящий саммит Путина и Байдена со встречей волка и старенького барашка. Во вторник 25 мая пресс-служба Кремля сообщила, что президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Как ожидается, стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи с учетом, что отношения России и США деградировали, а разногласий между двумя державами значительно больше, чем поводов для сотрудничества? Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Сочи построят самый крупный летний сноупарк в России 26 мая 2021, 22:16 Текст: Елена Мирошниченко

В Сочи на курорте Красная Поляна построят самый крупный летний сноупарк в России, его площадь составит 20 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе курорта Красная Поляна. Сноупарк будет построен в горной долине Цирк-2 на высоте более 2000 метров над уровнем моря, климат позволит кататься здесь до середины лета. «Запасов снега горной долины Цирк-2 хватит, чтобы построить самый крупный летний сноупарк в России площадью 20 000 квадратных метров. По проекту в парке будет два бугельных подъёмника, два склона протяженностью по 300 метров и более 15 фигур», – цитирует сообщение РИА «Новости». Также в долине откроется летний лагерь для лыжников и сноубордистов, который будет работать с 14 июня по 11 июля и продлит сезон катания в горах. Напомним, в апреле Сочи посетили 350 тыс. туристов, что является рекордным показателем для курорта. Песков назвал «извинения» Путина перед Лукашенко фигурой речи 27 мая 2021, 13:02 Текст: Алина Назарова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал «извинения» российского лидера Владимира Путина перед белорусским коллегой Александром Лукашенко фигурой речи и дипломатической корректностью. «Я бы сказал так: это политдипломатическая корректность», – сказал Песков, комментируя слова Лукашенко о том, что Владимир Путин якобы извинился перед ним за то, что обсуждал Белоруссию с президентом США Джо Байденом. Представитель Кремля также уточнил, что обсуждение лидеров третьих стран «не совсем принято в международной практике» и назвал прозвучавшие в разговоре с Лукашенко слова президента РФ «скорее фигурой речи». «Поэтому это не стоит воспринимать как непосредственные извинения», – подчеркнул пресс-секретарь президента, передает ТАСС. Так он прокомментировал сообщения ряда СМИ, которые со ссылкой на Лукашенко сообщили, что Путин якобы принес извинения своему белорусскому коллеге за то, что без его разрешения обсуждал ситуацию в Белоруссии с американским лидером Джо Байденом. Песков также добавил, что в Кремле ожидают, что Лукашенко проинформирует главу России об истории с самолетом Ryanair и ситуации с задержанной россиянкой. «Повестка в основном экономическая, вы знаете, что в прошлый раз, когда они общались, обсуждали экономические вопросы, давались поручения экономическим блокам правительств, идут активные контакты по линии премьеров, по линии министров, по линии ведомств. Все-таки отношения очень многоплановые. Поэтому, конечно, продолжатся обсуждения различных тем, связанных с экономикой», – рассказал Песков. Он отметил, что, как правило, происходит обмен мнениями по ситуации в региональных точках напряжения, конфликтов. «Но на этот раз, конечно, я думаю, что президент Лукашенко все же информирует президента об истории с самолетом. Конечно же, наверняка, будет затрагиваться и вопрос российской гражданки, которая была задержана и находится сейчас в следственном изоляторе в Минске», – добавил Песков, передает РИА «Новости». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике. Эксперт: Марафон «Новое Знание» стал беспрецедентным событием в интеллектуальной жизни страны 26 мая 2021, 17:13 Текст: Елена Лексина

«Это грандиозный форум информации и знаний, который позволит молодым людям лучше ориентироваться в текущей ситуации и мыслить стратегически», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя итоги завершившегося просветительского марафона Российского общества «Знание» «Новое Знание». «Просветительский марафон «Новое Знание» – беспрецедентное событие в интеллектуальной жизни нашей страны. Ранее такого не было. Пробовали заниматься организацией различных просветительских лекций, но до такого уровня наша работа не поднималась», – отметил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Преимуществом мероприятия, по словам эксперта, стало то, что организаторам удалось собрать на площадке все высшее руководство страны, а также представителей мировой интеллектуальной элиты. «То, что Илон Маск, Стив Возняк и другие известные специалисты выступили с лекциями перед российскими школьниками и студентами – это большое достижение», – считает политолог. «При этом меня очень заинтересовала лекция председателя Центробанка России Эльвиры Набиуллиной о финансовой грамотности для детей. Я считаю, что такую лекцию было бы небесполезно прослушать не только школьнику, но и взрослому», – убежден Данилин. Данилин считает, что важной просветительской функцией таких мероприятий является правильный взгляд на историю России. Собеседник также отметил, что формат «Нового Знания» привлек огромный интерес всех, кто имеет отношение к интеллектуальному труду. «Не зря лекции спикеров набрали более 50 млн просмотров. Это же на самом деле уникальное число. Более того, мероприятие собрало более 2 млн социальных реакций – лайков, репостов и так далее. Многие хотели бы принять участие в мероприятиях подобного формата», – заметил политолог. Данилин подчеркнул, что Российское общество «Знание» в обновленном составе поставило очень высокую планку, которую необходимо впредь поддерживать. Кроме того, эксперт указал на важность обновленного состава общества «Знание». «Тот факт, что первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко возглавил наблюдательный совет общества «Знание», показывает, что руководство страны действительно намерено уделять приоритетное внимание вопросу образования молодого поколения», – резюмировал Данилин. Напомним, марафон «Новое Знание» проходил с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). Спикерами марафона стали Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Михаил Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу, Андрей Фурсенко, Валерий Фальков, Владимир Познер и многие другие. В пресс-релизе мероприятия сообщалось, что трансляции просветительского марафона «Новое Знание» набрали в Сети более 40 млн просмотров, к открытым урокам подключились более 300 вузов и 20 тыс. школ. Все видеоматериалы находятся в открытом доступе на сайте. Генеральный директор общества Максим Древаль сказал, что марафон стал трамплином для следующего шага – превратить общество «Знание» в современную экосистему для тех, кто стремится получать знания. Путин рассказал историю создания центра имени Димы Рогачева 27 мая 2021, 10:41 Текст: Евгения Шестак

Решение создать клинику для детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями является очень личным, его создание ускорило знакомство с больным лейкозом мальчиком Димой Рогачевым, рассказал президент Владимир Путин. «Понимаю, какие, в прямом смысле слова, жизненно важные темы вы обсуждаете. Ваша встреча, которая объединила специалистов из многих стран, проходит в медицинском центре имени Дмитрия Рогачева. Сегодня это одна из крупнейших в мире клиник по лечению онкологических и гематологических заболеваний у детей. Тысячи ребят с этими тяжелыми болезнями получают здесь эффективное, высокотехнологичное лечение», – цитирует РИА «Новости» Путина. Глава государства вспомнил историю создания этого центра. По его словам, он открылся 10 лет назад. Путин признался, что для него это и личная история, потому что встреча «с удивительно светлым мальчиком Димой Рогачевым – жизнерадостным, несмотря на свою страшную болезнь, определила немедленное решение о создании клиники для детей, больных раком». Также президент отметил, что этот центр был построен вместе с немецкими и другими зарубежными партнерами, оснащен всем необходимым для лечения и для научных исследований. «И по праву назван именем ребенка, который мечтал о такой больнице», – сказал президент. По словам Путина, власти продолжат улучшать систему медпомощи детям с онкозаболеваниями и заболеваниями крови, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении. Глава государства отметил, что за последние четыре года в целом по России объем оказания высокотехнологичной помощи детям по профилю онкология вырос более чем на 30%, в том числе увеличилось количество таких операций, как трансплантация костного мозга – только в прошлом году их было сделано 667. «Безусловно, мы будем и дальше улучшать систему оказания медицинской помощи в этой сфере, внедрять инновационные подходы в диагностике и лечении», – заверил он. Кроме того, президент отметил, что в следующем году в составе центра имени Дмитрия Рогачева планируется ввести в строй новейший корпус ядерной медицины, а к 2024 году открыть детские центры онкологии и гематологии в целом ряде городов России – в Воронеже, Казани, Уфе, Ростове-на-Дону и Краснодаре. «От этого напрямую зависит сбережение жизни и здоровья наших детей, а значит, будущее нашего государства. Другая важнейшая задача – поставить на службу людям реальные, поистине революционные открытия в медицине, которые совершаются сегодня и в России, и за рубежом, нарастить их применение в лечении детской онкологии, заболевании крови, иммунной системы», – сказал Путин. Напомним, что крупнейший в Европе центр детской гематологии, онкологии и иммунологии был создан в 2005–2011 годах на базе НИИ детской гематологии Минздрава. Владимир Путин предложил присвоить новому детскому лечебному центру имя Димы Рогачева, больного лейкозом мальчика, который в 2005-м приглашал президента на блины. После встречи глава государства принял решение создать в Москве специализированный детский онкоцентр. Дима не дожил до открытия Центра, он умер в 2007 году. Ранее врачи Центра имени Димы Рогачева рассказали о новых методах лечения тяжелых детских заболеваний. Путин и Лукашенко обсудят в Сочи проекты в энергетике и продвижение интеграции 27 мая 2021, 12:12 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудят 28 мая в Сочи совместные проекты в энергетике и продвижение интеграции, сообщает пресс-служба Кремля. «28 мая в Сочи пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко. На повестке дня актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства», – говорится в сообщении Кремля. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется. В то же время президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя повестку предстоящих переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в Сочи, заявил, что в основном речь пойдет об экономике. Кремль анонсировал совещание Путина по высокоточному оружию 27 мая 2021, 13:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в четверг проведет заключительное совещание из серии встреч по оборонной тематике. Разговор будет посвящен высокоточному оружию и развитию военно-транспортной авиации, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сегодня пройдет заключительное совещание из серии совещаний под председательством Владимира Путина по вопросам развития Вооруженных сил. Сегодня планируется подробно обсудить современные виды оружия – это высокоточное оружие большой дальности, а также обсудить вопросы военно-транспортной авиации», – передает ТАСС слова Пескова. Представитель Кремля добавил, что также планируется подвести итоги всей серии совещаний по развитию ОПК. «Кроме того, Путин продолжит по отдельности контакты с военачальниками», – заключил пресс-секретарь, подчеркнув, что российский лидер продолжает работать в Сочи. Ранее Путин заявил, что техническая модернизация армии и флота требует внедрения новых форм и способов действий войск, для чего нужно развивать военную науку и учитывать появление оружия в ряде стран на новых физических принципах. В Кремле ответили на вопрос о месте встречи Путина и Байдена 27 мая 2021, 13:28 Текст: Наталья Ануфриева

Место встречи в Женеве президентов России Владимира Путина и США Джо Байдена 16 июня пока не определено, она может пройти «в любом отеле и в любом здании», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков заявил, что пока он не может подтвердить определенное место встречи президентов, так как еще «не было никаких договоренностей с американской стороной на этот счет», передает РИА «Новости». «Она может пройти в любом отеле и в любом здании (...) Так можно перечислять все гостиницы в Женеве», – добавил он. Так пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о том, может ли встреча Путина и Байдена пройти в отеле «Интерконтиненталь» в Женеве. Напомним, президенты планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи. Путин заявил о растущей роли крылатых ракет в военных конфликтах 27 мая 2021, 16:03 Текст: Елизавета Булкина

Президент России Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса заявил, что анализ военных конфликтов указывает на растущую роль крылатых ракет, которыми должна быть оснащена армия. «Анализ военных конфликтов последних десятилетий, опыт развития ведущих армий мира показывает, какую растущую роль играет эффективное применение, скажем, крылатых ракет различного базирования, а также управляемых боеприпасов», – передает его слова ТАСС. Глава государства подчеркнул, что «важно, чтобы таким современным высокоточным вооружением были в достаточной мере оснащены наши армия и флот».



По словам Путина, в ближайшие годы «важно сохранить необходимые темпы производства современных ударных средств для их использования и отработки в ходе интенсивной боевой учебы и подготовки». Также такими современным, высокоточным вооружением были в достаточно мере оснащены армия и российский флот, добавил президент. «Сейчас в войсках имеются и поступают новейшие крылатые ракеты большой дальности Х-101, «Калибр», баллистические и крылатые ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер», реактивные системы залпового огня, управляемые авиабомбы различных калибров», – добавил российский лидер. Путин отметил, что по своим характеристикам они не только не уступают, но и «часто превосходят иностранные образцы», а по ряду показателей являются уникальными. Ранее Путин заявил, что испытания зенитного ракетного комплекса С-500 успешно завершаются, на очереди поставка этой системы в войска. Путин заявил о скором завершении испытаний легкого транспортника Ил-112В 27 мая 2021, 16:18 Текст: Наталья Ануфриева

Государственные испытания легкого транспортника Ил-112В завершаются, в этом году в войска планируется поставить два таких самолета, сообщил президент России Владимир Путин. Путин заявил на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК, что «завершаются государственные испытания легкого транспортника Ил-112В», в 2021 году «запланирована поставка двух таких самолетов», передает РИА «Новости». Он отметил также, что с использованием отечественных комплектующих поддерживается техническая исправность сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124. «Возобновляется производство Ил-76 на новой технологической основе. До конца года в войска должны быть переданы пять серийных самолетов Ил-76МД-90А. Вместе с тем, по представленным данным, министерству обороны требуется значительно большее число военно-транспортных самолетов и вертолетов», – сказал президент. Путин предложил в рамках совещания обсудить, как эффективно решить эту задачу, а также определить меры по наращиванию темпов производства и модернизации военно-транспортной авиации. Ил-112В – это первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период. Работы по его созданию ведутся с 2014 года на Авиационном комплексе имени Ильюшина (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»). Самолет сможет перевозить до пяти тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения. Машина создается на замену турбовинтовым Ан-26 и Ан-24, ее серийное производство планируется с 2023 года. Ранее появилось видео второго полета нового российского самолета Ил-112В.